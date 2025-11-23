TFT : Comment débloquer Ryze sur le set 16 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 novembre 2025 à 12h05
Retrouvez des informations relatives au déverrouillage de Ryze sur le set 16 de TFT dans cet article.
TFT : Comment débloquer Ryze sur le set 16 ?
Le set 16 de TFT a introduit la mécanique du déverrouillage, qui vous contraint à atteindre des objectifs précis pour accéder à un champion. Alors que certains se récupèrent aisément, d'autres sont beaucoup plus difficiles à l'obtenir, à l'instar du légendaire Mage runique à 7 PO, Ryze. Afin de vous aider à l'inclure à votre composition, nous vous expliquons ici de quelle façon débloquer Ryze sur Lore & Legends.

Ryze, comment déverrouiller ce légendaire sur le set 16 de TFT ?

Sur Lore & Legends, jouer avec Ryze n'est pas une mince affaire. En effet, le débloquer requiert d'activer en même temps 5 traits de région. Il n'existe pas des combinaisons infinies de compositions pour réaliser cette tâche bien que plusieurs puissent fonctionner. Nous vous en présentons deux ci-dessous.

EDIT → Désormais, il ne faut que 4 traits de région actifs, ce qui facilite considérablement cette entreprise, mais vous devez atteindre le niveau 9. La meilleure solution est ainsi de se tourner vers la composition Yunara/Freljord.

Exemple 1 → Ionia, Demacia, Piltover, Targon et Yordle
 
comp-debloquer-ryze
Exemple 2 → Ionia, Demacia, Néant, Yordle et Targon

comp-3-debloquer-ryze
Comme vous l'aurez remarqué, Ionia et Demacia offrent une base solide grâce à Xin Zhao, qui est un Ionien et un Demacien. Nous ajoutons dans les deux cas des synergies ne nécessitant qu'un maximum de 2 personnages pour être activées, par exemple Yordle, Piltover, Néant. Targon est indispensable pour bénéficier au niveau 8 de 5 traits de région. 

Que fait Ryze sur Lore & Legends ?

Ryze a la particularité d'être une unité très puissante, mais dont la compétence, « Court-circuit runique », varie selon les traits de régionaux actifs de votre équipe. 
Ryze lance une explosion runique, infligeant 280/420/1500 points de dégâts magiques. L'explosion se divise en deux, infligeant 33% des dégâts aux 2 ennemis les plus proches. Chaque explosion secondaire se divise une nouvelle fois. Bilgewater : Les explosions se produisent à l'impact, infligeant 20% des dégâts sous forme de dégâts physiques aux ennemis adjacents.
Voici les modificateurs existants :
  • Demacia : Ryze exécute les cibles ayant moins de 12 % de PV.
  • Freljord : Ryze gèle les cibles pendant 4 sec et inflige 50/90/162 points de dégâts bruts bonus.
  • Ionia : Les explosions se divisent encore une fois.
  • Ixtal : Ryze gagne un effet régional aléatoire au début du combat et toutes les 10 sec.
  • Noxus : Les explosions transpercent désormais les cibles, infligeant 60 % de dégâts en moins par ennemi touché.
  • Piltover : Tous les 3e lancements de la compétence sont surchargés, infligeant 40 % de dégâts bonus.
  • Îles obscures : Les dégâts des explosions sont augmentés de 5 %.
  • Shurima : Il projette les ennemis en l'air pendant 0.5 sec, avec une chance de récupérer des PO ou des trésors.
  • Targon : Ryze soigne l'allié avec le moins de PV de 10 % des dégâts infligés.
  • Néant : Ryze ignore 30 % de l'armure et de la résistance magique des ennemis.
  • Yordle : Ryze rétrécit les cibles touchées, réduisant leurs dégâts de 12 % pendant 4 sec.
  • Zaun : Ryze empoisonne la cible, lui infligeant 15/30/500 points de dégâts magiques en 4 sec.
Une autre difficulté sera ainsi de composer correctement avec le Ryze que vous obtiendrez, en lui accordant l'équipement qui convient le mieux à la nature de son sort. Si vous y parvenez, vous serez amplement récompensé, car le Mage peut vous emmener loin dans le cadre d'une équipe réussie.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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barildecyprine (invité) Le 26/12/2025 à 23:37

bonjour, cela fait desormais plusieurs année consecutive que je jouent a vos jeux riot. par conséquent serait il possible d'avoir un petit cadeau, avec tout le respect bien evidement. ^^