TFT : Comment débloquer Ryze sur le set 16 ?

Retrouvez des informations relatives au déverrouillage de Ryze sur le set 16 de TFT dans cet article.
Le set 16 de TFT
a introduit la mécanique du déverrouillage
, qui vous contraint à atteindre des objectifs précis pour accéder à un champion. Alors que certains se récupèrent aisément, d'autres sont beaucoup plus difficiles à l'obtenir, à l'instar du légendaire Mage runique à 7 PO, Ryze. Afin de vous aider à l'inclure à votre composition, nous vous expliquons ici de quelle façon débloquer Ryze sur Lore & Legends.
Ryze, comment déverrouiller ce légendaire sur le set 16 de TFT ?
Sur Lore & Legends
, jouer avec Ryze
n'est pas une mince affaire. En effet, le débloquer
requiert d'activer en même temps 5 traits de région
. Il n'existe pas des combinaisons infinies de compositions pour réaliser cette tâche bien que plusieurs puissent fonctionner. Nous vous en présentons deux ci-dessous.
EDIT → Désormais, il ne faut que 4 traits de région actifs, ce qui facilite considérablement cette entreprise, mais vous devez atteindre le niveau 9. La meilleure solution est ainsi de se tourner vers la composition Yunara/Freljord.
Exemple 1 → Ionia, Demacia, Piltover, Targon et Yordle
Exemple 2 → Ionia, Demacia, Néant, Yordle et Targon
Comme vous l'aurez remarqué, Ionia et Demacia offrent une base solide grâce à Xin Zhao
, qui est un Ionien et un Demacien. Nous ajoutons dans les deux cas des synergies ne nécessitant qu'un maximum de 2 personnages pour être activées, par exemple Yordle, Piltover, Néant. Targon est indispensable pour bénéficier au niveau 8 de 5 traits de région.
Que fait Ryze sur Lore & Legends ?
Ryze
a la particularité d'être une unité très puissante, mais dont la compétence, « Court-circuit runique », varie selon les traits de régionaux actifs de votre équipe.
Ryze lance une explosion runique, infligeant 280/420/1500 points de dégâts magiques. L'explosion se divise en deux, infligeant 33% des dégâts aux 2 ennemis les plus proches. Chaque explosion secondaire se divise une nouvelle fois. Bilgewater : Les explosions se produisent à l'impact, infligeant 20% des dégâts sous forme de dégâts physiques aux ennemis adjacents.
Voici les modificateurs
existants :
- Demacia : Ryze exécute les cibles ayant moins de 12 % de PV.
- Freljord : Ryze gèle les cibles pendant 4 sec et inflige 50/90/162 points de dégâts bruts bonus.
- Ionia : Les explosions se divisent encore une fois.
- Ixtal : Ryze gagne un effet régional aléatoire au début du combat et toutes les 10 sec.
- Noxus : Les explosions transpercent désormais les cibles, infligeant 60 % de dégâts en moins par ennemi touché.
- Piltover : Tous les 3e lancements de la compétence sont surchargés, infligeant 40 % de dégâts bonus.
- Îles obscures : Les dégâts des explosions sont augmentés de 5 %.
- Shurima : Il projette les ennemis en l'air pendant 0.5 sec, avec une chance de récupérer des PO ou des trésors.
- Targon : Ryze soigne l'allié avec le moins de PV de 10 % des dégâts infligés.
- Néant : Ryze ignore 30 % de l'armure et de la résistance magique des ennemis.
- Yordle : Ryze rétrécit les cibles touchées, réduisant leurs dégâts de 12 % pendant 4 sec.
- Zaun : Ryze empoisonne la cible, lui infligeant 15/30/500 points de dégâts magiques en 4 sec.
Une autre difficulté sera ainsi de composer correctement avec le Ryze
que vous obtiendrez, en lui accordant l'équipement qui convient le mieux à la nature de son sort. Si vous y parvenez, vous serez amplement récompensé, car le Mage peut vous emmener loin dans le cadre d'une équipe réussie.
commentaire (1)
bonjour, cela fait desormais plusieurs année consecutive que je jouent a vos jeux riot. par conséquent serait il possible d'avoir un petit cadeau, avec tout le respect bien evidement. ^^