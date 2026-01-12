TFT : Comment jouer la composition avec Bagarreur avec Volibear et Ryze ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze sur TFT ?
La composition Bagarreur avec Volibear et Ryze du set 16 de TFT
active 4 traits de région différents, et repose donc sur la puissance de Ryze, combinée à celle du meilleur des Bagarreurs : Volibear. Sa mise en place est relativement complexe, puisque le déblocage de Kennen peut poser problème.
Pour jouer la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze,
vous devriez commencer avec des Bagarreurs et Noxus, en l'occurrence LeBlanc, Sion, Briar et Shen. Au niveau 6, vous pourriez soit jouer en 5 Noxus, soit en 4 Bagarreurs et 2 Incantateurs (Sona ou Anivia). Le déverrouillage de Kobuko se fera ainsi naturellement au niveau 7, mais celui de Kennen nécessitera de conserver des exemplaires de Ionia, Yordle ou Défenseur sur votre banc. Ainsi, vous pourrez profiter d'une phase de PvE pour l'obtenir.
Votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 8, dans l'optique de débloquer Volibear et activer Freljord avec Lissandra et Sejuani. Wukong remplacera Sion, ce qui vous offrira Ionia, et Taric doit être trouvé. Passez enfin niveau 9 pour récupérer Ryze.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ryze/Lissandra
Volibear
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Dent de Nashor
- Morellonomicon
- Casque adaptatif
- Gantelet précieux
- Bâton du vide
Wukong
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Mercure
- Main de la justice
- Détermination du titan
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze ?
Jouer Bagarreur avec Volibear et Ryze
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur un augment axé sur l'économie, ou si votre début de partie se déroule sans encombre. Il est en effet impératif de conserver des points de vie pour avoir le temps de mettre en place cette équipe.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bagarreur avec Volibear et Ryze
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs le plus rapidement possible.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Régénération fluctuante
- Ascension sociale
- Cycle épique
- Spécialiste des fins de partie
- Lotus précieux
- Gagnant-gagnant
- Abondance de ceintures
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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