TFT : Comment jouer « Chimiste fou », l'augment de Singed du set 13 ? (Mad Chemist)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Chimiste fou » (Mad Chemist) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Chimiste fou (Singed, Mad Chemist) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Chimiste fou » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Chimiste fou
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Singed, puisqu'il deviendra un véritable carry capable d'ennuyer fortement vos adversaires. En effet, il pourra être utiliser de la même façon que sur LoL, c'est-à-dire en traversant les lignes ennemies pour y déverser un poison dévastateur, tout en étant presque impossible à tuer.
Vous gagnez un Singed. Votre Singed le plus fort ne peut plus attaquer, mais court constamment en laissant derrière lui une traînée de poison qui inflige des dégâts magiques sur la durée. Sa compétence le cible alors toujours et lui octroie +20% d'omnivampirisme et de vitesse de déplacement à la place.
Jouer avec « Chimiste fou
» est capable de vous mener vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour Singed.
Quelle composition construire autour de l'augment de Singed du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Chimiste fou »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la combinaison des traits Sentinelle (6) et Rebelle (3). Le but de la manœuvre est d'accorder une grande résistance à Singed, de manière à ce qu'il survive suffisamment longtemps pour éliminer les carrys adverses.
Pour commencer la partie, vous devriez tout de suite utiliser les champions qui seront présents dans votre composition finale, à savoir Singed, Draven, Irelia et Rell. Nous vous recommandons de perdre toute la phase 2 sans investir d'or dans l'expérience. Ainsi, vous générerez une belle économie et pourrez slow roll Singed, Draven et Irelia 3 étoiles au niveau 5. Lorsque vous les aurez acquis, avancez dans les niveaux en ajoutant d'autres Sentinelles, Loris et Leona, suivis d'Illaoi. Jinx vous apportera des dégâts supplémentaires en fin de partie, et viendra remplacer une unité Rebelle telle que Ezreal ou Sett.
N'hésitez pas à passer niveau 9 pour acheter Jinx 2 étoiles, et pourquoi pas la valoriser en incluant un autre champion Embuscade comme Ekko.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Singed
Irelia
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Soif-de-sang
- Bâton de l'archange
Draven
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Détermination du titan
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser Illaoi et Jinx. D'ailleurs, n'hésitez pas à déplacer des objets placés sur Irelia sur Illaoi en fin de partie, si vous sentez que cela améliorera les résultats de vos Sentinelles.
Quelles autres optimisations jouer avec « Chimiste fou » ?
En ayant opté pour l'augment Chimiste fou
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. Voici quelques exemples :
- Blason de Sentinelle, Couronne de Sentinelle
- Coup de bouclier (augment Sentinelle)
- Pyromanie (dans ce cas n'assemblez pas de Morellonomicon sur Singed)
- Objets de Pandore
- Triomphe
- Noble sacrifice
- Connivence
- Buffet de composants
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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