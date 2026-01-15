TFT : Comment jouer Bilgewater ?

Retrouvez quelques conseils pour maîtriser les mécaniques propres au trait Bilgewater sur le set 16 de TFT, Lore & Legends.
Le set 16 de TFT
emprunte ses origines à des régions bien connues de l'univers de Runeterra, et Bilgewater en fait partie. Or, ce trait a la particularité d'être assez difficile à maîtriser, en raison de la mécanique du marché noir. Afin de vous aider à y parvenir, nous vous donnons ici quelques astuces pour jouer correctement avec Bilgewater
.
Le marché noir de Bilgewater, une seconde boutique qui vous permet d'avancer
Ce qui caractérise Bilgewater
sur Lore & Legends
, c'est sans aucun doute la mécanique du marché noir
. Concrètement, vous pouvez acheter des personnages propres à cette synergie, des statistiques et des objets spécifiques en y dépensant vos serpents d'argent.
Cela a des conséquences directes sur le reroll. En effet, admettons que vous êtes en train de reroll un champion Bilgewater, par exemple Twisted Fate. Vous ne devez alors pas vous arrêter pour le slow roll
de manière classique : l'assemblage d'une unité 3 étoiles se fait uniquement par l'intermédiaire du marché noir.
Autrement dit, vous pouvez tout à fait vous rendre au niveau 8 pour compléter votre TF, ce qui offre un avantage certain par rapport aux compositions reroll traditionnelles.
De plus, Bilgewater peut conduire à la construction d'une Peeba : puisque les champions peuvent être acquis plus facilement qu'à l'ordinaire, vous bénéficierez d'un début de partie victorieux, allant de pair avec une économie prospère.
3, 5 ou 7 Bilgewater ?
Il existe plusieurs façons de composer avec Bilgewater, et la manière dont vous utiliserez le marché noir dépend de votre but final.
3 Bilgewater pour reroll
Si vous décidez de jouer par exemple GP reroll
, vous passerez beaucoup de temps en 3 Bilgewater. Lorsque vous ne disposez que de 3 Pirates, vos chances d'obtenir des unités de bas palier via le marché noir sont plus élevées
, et les duplicateurs peuvent être récupérés ainsi. Il est vrai que parfois, vous utiliserez quelque temps en 5 Bilgewater, mais dans l'optique uniquement de farmer plus de serpents d'argent. En effet, l'objectif ne sera pas d'acheter des MF, d'autres champions ou des objets, mais bien d'avoir plus de serpents à dépenser pour trouver votre carry 3 étoiles.
Il sera nécessaire de retirer un Bilgewater de votre plateau entre les manches, de façon à ce que le restockage du marché noir soit comptabilisé en 3 Bilgewater
, et non en 5. Une fois que vous l'aurez acquis, procurez-vous des statistiques
pour accroître sa puissance.
→ Notez qu'il est tout à fait possible de reroll TF ou Graves, puis de continuer en 5 Bilgewater. Cela dépend des compositions méta de chaque patch.
5 Bilgewater pour rester classique
Dans le cadre d'une équipe plus classique de Bilgewater, reposant par exemple sur Miss Fortune, Fizz et Tahm Kench, vous disposerez souvent de 5 Bilgewater au niveau 9. Or, jouer des épiques implique de leur accorder des objets Bilgewater, mais aussi de ne pas tarder avant de débloquer Tahm Kench.
Ce dernier doit effectivement être nourri au plus vite. Voici comment agir pour y parvenir :
- Poser 5 Bilgewater sans tarder, et bénéficier d'un début de partie victorieux grâce à un strong board.
- Ne pas hésiter à accéder rapidement au niveau 7 pour déverrouiller Fizz, et trouver une MF dans l'idéal.
- Passer en 7 Bilgewater (si vos points de vie sont suffisamment élevés), pour collecter plus de serpents d'argent, et récupérer des objets.
- Aller au niveau 9 et retirer 2 Bilgewater, puis acheter des statistiques.
Cette façon de faire est recommandée en assemblant une équipe telle que la Peeba de Bilgewater
du patch 16.2 :
7 Bilgewater pour collecter des serpents d'argent
Jouer 7 Bilgewater ne vous fera pas remporter la victoire. En effet, poser 7 champions de cette région ne doit être fait que durant quelques manches
, de façon à farmer un maximum de serpents d'argent, soit pour acheter des objets, soit pour accélérer l'obtention de Tahm Kench. Il est vivement conseillé d'effectuer une telle action uniquement si vos points de vie sont élevés (et ils devraient l'être, si vous avez su mener votre barque). Vous risquez de perdre les combats en 7 Bilgewater, et devrez être capable de reconnaître le moment où il faudra en retirer 2, avancer, et vous stabiliser. Nous vous recommandons de ne pas être trop greedy
, et d'économiser en même temps assez d'or pour accéder au niveau 9.
Jouer Bilgewater
sur le set 16 de TFT
peut être fait de différentes façons, répondant à des objectifs distincts. Même si la méta varie régulièrement, les mécaniques demeurent les mêmes et il vous faudra les intégrer. Pour éviter des déconvenues en partie classée, n'hésitez pas à vous entraîner d'abord en normale, en essayant de composer des équipes tantôt basées sur le reroll, tantôt sur des épiques et légendaires. Vous devriez ainsi apprendre rapidement à maîtriser cette synergie atypique, et gagner en sérénité en partie classée lorsque Bilgewater se présentera comme votre meilleure sortie.
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