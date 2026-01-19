TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.3 (2026)

"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16.3, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 8 janvier 2026 par ici.
Le T-Hex, et dans une moindre mesure, Diana, ont gâché les Fêtes sur TFT
et asphyxié la méta, mais le règne de la terreur va bientôt se terminer. Avant le déploiement du patch 16.3 de Lore & Legends
, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans cette mise à jour du 22 janvier 2026
.
À quoi s'attendre avec le patch 16.3 de TFT ?
La mise à jour 16.2 de TFT
viendra bouleverser la méta puisque la région Bilgewater va enfin recevoir le nerf qu'elle mérite. De plus, une multitude d'équilibrages de champions sont prévus, et il semble que les Targons vont pouvoir briller. Des optimisations vont être ajustées, tout comme certains artefacts, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.3 de TFT
ci-dessous :
Systèmes
- XP du niveau 9 : de 68 à 76
- Règles de déverrouillage : il sera plus facile d'obtenir un champion déblocable 2 étoiles, mais plus difficile de le passer 3 étoiles
- Rencontre d'ouverture Gwen : Crafted crafting désactivé
Déverrouillage de champions
- Viego : 2 objets au lieu de 1 (pour Yorick)
- Orianna : 2 objets sur un champion Piltover (au lieu de poser 3 Piltover)
- Tryndamere : 1 objet sur Ashe (au lieu de 2)
- Kai'Sa : obtenable dès le niveau 7 (au lieu de 8)
- Warwick : un objet sur Vi + une Jinx
Synergies
- Bilgewater → hausse du coût des champions 2 étoiles, nombre de serpents par élimination (1 au lieu de 2), AD et AP gratuit (15 % au lieu de 20 %), nerf de 10 Bilgewater (dégâts des canons et nombre de PO par élimination)
- Darkin (3) : buff des dégâts
- Piltover : buff des modules Continuum Cogs, Acceleration Gate, Armor Nullifier et Upgrade, nerf de Magnetron Coil
- Néant offrira toujours une mutation offensive en premier. Buff de Royal Husk, nerf de Spitter Spines
Ajustements pour Ixtal :
- Petite quête de reroll : 5/6/8/8/8 → 3/4/7/7/7
- Moyenne quête de reroll : 10/12/16/16/16 → 6/9/15/15/15
- Grosse quête de reroll : 15/18/24/24/24 → 10/12/20/20/20
- Quête d'intérêts : 6/14/20/20/20 → 5/12/16/16/16
- Récompense des éliminations de Qiyana → 20/30/40/50/50 → 30/50/80/80/80
- Alterner victoire et défaite → 200/280/360/450/600 → 200/280/400/500/700
Cashouts :
- 700 A : enclume à artefact → enclume à objet complet + duplicateur majeur
- 700 B : 30 PO → deux duplicateurs majeurs
- 800 A : 50 PO → 30 PO + 2 Brock
- 800 B : 145 PO → 120 PO + deux duplicateurs majeurs
- 800 C : champion légendaire → 2 Brock
- 900 A : 180 PO → 160 PO + deux duplicateurs majeurs
- 900 B : 60 PO → 40 PO + deux duplicateurs majeurs
Champions
Buffs
Nerfs
- Anivia (vitesse d'attaque)
- Blitzcrank (mana)
- Briar (vitesse d'attaque de la compétence)
- Jhin (dégâts de la compétence)
- Qiyana (dégâts de la compétence)
- Ashe (dégâts de la compétence)
- Orianna (mana)
- Tryndamere (dégâts de la compétence)
- Draven (AD de base)
- Malzahar (dégâts de la compétence)
- Zoé (dégâts de la compétence)
- Sejuani (bouclier)
- Leona, NOUVEAU → votre Leona la plus forte accorde désormais 3/4/5 AP par seconde à votre Diana la plus forte
- Braum (mana)
- Aatrox (dégâts)
- Annie (mana)
- Mel (dégâts)
- Thresh (dégâts du passif + soins)
- Sylas (armure et résistance magique)
- T-Hex (AD de base, armure et résistance magique, dégâts de la compétence mais nerf des dégâts de base du missile)
- Shyvana (mana et dégâts de la compétence)
- Aurelion Sol (mana, dégâts de la compétence)
Ajustements
- Jhin (vitesse d'attaque)
- Ekko (armure et résistance magique)
- Garen (soins)
- Fizz (correction de bug à cause duquel il avait tendance à se rendre systématiquement dans la back line + nerf des dégâts)
- Diana (nerf des dégâts, buff du bouclier)
- Kai'Sa AD (dégâts)
- Kindred (donne un bouclier aux alliés au lieu de prévenir leur mort, mais buff des dégâts du passif et de la durée de la zone)
- Ziggs (dégâts du passif)
- Shyvana (durée de la compétence, réduction des dégâts octroyée par le passif, de 10 à 8 %)
- Taric (90 % de durabilité pendant deux secondes → se soigne à hauteur de 300/700/2500 en deux secondes)
- Galio (400/675/5000 % de la RM → 150/225/1000 % de l'armure + 350/525/5000 % de la RM en dégâts)
- Xerath (breloques)
- Lucian & Senna
Objets
Buffs
- Manteau de la nuit (nouveau : soigne le porteur à hauteur de 30 % de la vie manquante à la fin de l'invulnérabilité)
- Dent de Nashor
- Faux Darkin (PV)
- Concentration du sniper
- Flickerblades
- Dawncore
- Gambler's Blade
- The Indomitable
Optimisations
- Nouveau : Cosmic Calling, palier Or : recevez une Lance de Shojin et une Leona. Obtenez un Taric en 3-7.
- XP en promotion : gagnez 50 PX
- Aura Farming : le champion obtenu dispose d'un objet adapté, mais vous l'aurez en 4-5 (au lieu de 4-3)
- Bringer of Ruin : nerf de l'AP par élimination
- Call to Chaos : golem de mêlée désactivé, objets de l'œuf doré nerf
- Chosen Wolves : buff
- Component Heist : buff
- Crash Test Dummies : buff
- Demacia Forever : nerf
- Dragonguards : nerf
- Exiles : nerf
- Going Long : ajustements
- Golden Egg : il sera désormais possible d'obtenir The Indomitable
- Hard Commit : buff des PO
- Hustler : ajustements
- Know your enemy : nerf
- Pair of Fours : désactivé
- Precision and Grace : plus de dash au début du combat
- Preparation : buff
- Slice of Life : nerf
- Spreading roots : nerf
- Sweet Treats : nerf
- The Trait Tree : nerf des PO
- Wild Growth : buff
- The World Runes : désactivé temporairement
- Worth the Wait : buff
→ Le patch 16.3 est sorti, retrouvez-le ici.
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