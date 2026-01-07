TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.2 (2026)

"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16.2, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 8 janvier 2026 par ici.
Le T-Hex, et dans une moindre mesure, Diana, ont gâché les Fêtes sur TFT
et asphyxié la méta, mais le règne de la terreur va bientôt se terminer. Avant le déploiement du patch 16.2 de Lore & Legends
, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans cette mise à jour du 8 janvier 2026
.
À quoi s'attendre avec le patch 16.2 de TFT ?
La mise à jour 16.2 de TFT
introduira une nouvelle rencontre d'ouverture, Gwen.
Après les 3 premiers carrousels, elle offrira à tous les participants un composant aléatoire et une paire de ciseaux, utile à désassemble un objet complet. En plus de cela, une vague de nerfs mérités est au programme : la domination du T-Hex va prendre fin, et au contraire, des champions et synergies en retrait comme Zaun ou Noxus reçoivent un coup de boost. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.2 de TFT
ci-dessous :
Synergies
- Bilgewater → augmentation du prix des champions de palier 2, nerf du Cocktail du capitaine et de la Dague du mort
- Ionia → Voie de la Transcendance, buff Voie de l'Esprit, ajustements
- Colosse (6) → buff
- Piltover → Electric overload, nerf
- Îles obscures → buff
- Noxus → buff (Atakhan inclus)
- Zaun → buff
- Ixtal → Cash à 550 : 7 duplicateurs mineurs + une couronne de tacticien + une enclume à objet complet (au lieu de 2 duplicateurs majeurs
Quêtes ajustées :
- Perdre 10 combats à la suite → 500 sunshards au lieu de 550
- Jouer 3 Ixtal pendant 17 manches → désormais 13 manches
Champions
Buffs
Nerfs
- Bard
- Teemo
- Twisted Fate
- Darius
- Draven
- Kobuko
- Jinx
- LeBlanc
- Ambessa
- Kai'Sa
- Miss Fortune
- Kalista
- Singed
- Seraphine (ajustements)
- Aurelion Sol
- Ziggs
- Graves
- Tryndamere
- Diana
- Skarner
- Yunara
- Veigar
- Kindred
- Lucian & Senna
- Baron Nashor
- T-Hex
Objets
Buffs
Nerfs
- Égide de l'aube, Égide du crépuscule
- Cappa juice
- Void Gauntlet
- Casque adaptatif de la lumière
- Griffe de dragon de la lumière
- Lithoplastron de gargouille de la lumière
- Visage spirituel de la lumière
- Cœur intrépide de la lumière
- Armure de Warmog de la lumière
- Faux des darkin
- Fureur du kraken
- Fureur du kraken de la lumière
EDIT : Le patch 16.2 est sorti, retrouvez-le ici.
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