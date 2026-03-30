TFT : Aperçu des cosmétiques du set 17, Space Gods

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 mars 2026 à 17h33
Découvrez les cosmétiques à venir sur le set 17 de TFT, Space Gods, dans cet article (Chibis, collection « libérée » et arène).
TFT : Aperçu des cosmétiques du set 17, Space Gods
Chaque nouvel ensemble de TFT est l'occasion pour Riot Games de sortir des cosmétiques inédits et variés. Avec Space Gods, le développeur vous a réservé quelques surprises qui risquent de faire mal à votre porte-monnaie virtuel. 

Les cosmétiques à venir sur le set 17 de TFT devraient vous plaire

S'il y a bien une chose que les joueurs de TFT adorent en matière de cosmétiques, ce sont les fameux tacticiens Chibi, et bonne nouvelle, le set 17 introduira 3 modèles supplémentaires :
  • Chibi Battle Rat Xayah
  • Chibi Star Guardian Syndra
  • Prestige Chibi Star Nemesis Morgana
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La collection « libérée » va également s'agrandir, avec l'entrée de Katarina et Mordekaiser (Chosen of the Wolf Katarina Unbound et Dark Star Mordekaiser Unbound). 

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Bien entendu, chacune de ces apparences dispose de son propre Boom, et ces ajouts seront accompagnés de nouveaux emotes. Un portail inédit sera aussi de la partie.

portail-set17
Enfin, l'arène Star Nemesis sera disponible, et vous permettra de combattre sur un terrain aux couleurs du set Space Gods.

star-nemesis
Pour le moment, nous ne connaissons pas le mode d'obtention de tous ces cosmétiques du set 17 de TFT, mais il y a fort à parier que certains seront accessibles via le Passe de combat payant ou dans la boutique contre des RP.

Riot Games a suivi la thématique de l'ensemble pour la plupart de ces créations, qui vous conduiront dans un univers cosmique particulier, car contrôlé par 9 dieux, ainsi que le célèbre Pengu. En effet, la mécanique de Space Gods viendra remplacer les carrousels par un système de choix, vous invitant à opter pour un dieu pour bénéficier de récompenses variées. Pour en savoir un peu plus, nous vous suggérons de consulter notre article présentant les bienfaits de chaque dieu du set 17 de TFT, et de vous rendre sur le PBE à compter du mardi 31 mars 2026 dans la soirée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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