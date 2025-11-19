TFT : 7 compositions à tester sur le PBE du set 16

En manque d'inspiration sur le PBE de Lore & Legends ? Découvrez ici 7 compositions qui valent la peine d'être testées.
Le set 16 de TFT
est disponible sur le PBE
depuis le 19 novembre 2025, et les joueurs découvrent ainsi massivement les nouvelles synergies et la mécanique inédite du déverrouillage. Or, étant donné que Lore & Legends comporte 100 unités, il peut être difficile au premier abord de savoir vers quelle composition se tourner. Pour vous aider à vivre une bonne expérience, nous vous avons sélectionné 7 compositions à tester sur le PBE du set 16
.
7 idées de composition à essayer sur le PBE du set 16
Ionia avec Yunara carry
Plusieurs compositions sont envisageables autour de la synergie Ionia
sur Lore & Legends
, mais celle que nous vous suggérons repose sur Yunara et Kindred, ainsi que le Patron, Sett. Elle est axée sur le late game, et nous vous recommandons de ne pas hésiter à jouer les 10 si vous en avez l'occasion, la victoire serait alors quasiment garantie.
Noxus
Reroll Draven peut être tentant en évoluant avec Noxus
, mais Mel et Ambessa semblent plus fiables pour l'instant. En disposant de 7 Noxiens, vous obtiendrez un Atakhan puissant, et n'aurez qu'à vous renforcer de légendaires, en l'occurrence Fiddlesticks et Azir.
Freljord avec Invocateur
Lissandra peut faire des miracles, c'est pourquoi nous vous conseillons de tester la composition Freljord/Invocateur
, qui booste considérablement ses dégâts tout en lui garantissant une protection de qualité à travers une front lane solide.
Yordle avec Veigar
Nous sommes tous heureux de revoir les Yordle
sur un ensemble de TFT
, et bien que cette synergie soit axée sur le reroll, Veigar est toujours le maître de la destruction. Pour cette raison, nous vous recommandons de tout mettre en œuvre pour le débloquer et bénéficier de sa grande puissance. Attention, vous aurez besoin de (beaucoup) de baguettes...
Targon
Si vous ne savez pas quelle sortie choisir, Targon peut être la solution. Leona est complètement broken
sur le PBE, et si vous avez la chance de récupérer un Taric rapidement, vous obtiendrez Aurelion Sol, une unité à 7 PO, peut-être même avant les niveaux supérieurs. En effet, il n'existe pas de restriction de niveau pour débloquer ce champion, et plus vous l'avez tôt, mieux cela sera, étant donné que sa compétence s'améliore au fil du temps. En l'équipant d'objets l'aidant à caster le plus souvent possible, vous obtiendrez le trou noir au plus vite, ce qui signifie que vous gagnerez la partie, même si votre Aurelion n'est pas deux étoiles.
Demacia avec Lux carry
Demacia
est une valeur a priori sure, et pour que Lux puisse briller, mieux vaut inclure un Arcaniste et une bonne front lane. Galio est à positionner sur votre banc, et ne prend en réalité aucune place sur votre terrain. Considérez-alors ajoutez d'autres Arcanistes en avançant aux niveaux 9 et 10.
Zaun
Si votre début de partie ne se déroule pas bien, pas d'inquiétude : la solution de replis peut être trouvée grâce à Zaun. Singed est une unité brillante, et le débloquer requiert de perdre des points de vie de tacticien. Warwick risque également de vous séduire, tout comme Ziggs, une fois niveau 9.
Bien entendu, des dizaines d'autres compositions peuvent être construites sur le set 16 de TFT
, et celles que nous vous avons proposées ne sont que des suggestions parmi un grand nombre de possibilités. Ixtal
, Bilgewater
, les Îles obscures ou encore les Néants et le Baron Nashor
n'ont pas été cités, mais cela ne signifie pas que ces traits ne valent pas le détour. N'hésitez donc pas à essayer d'autres choses si vous en avez l'opportunité, car après tout, c'est à cela que sert le PBE !
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