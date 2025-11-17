TFT : PBE du set 16 : comment s'y rendre et quelle est sa date de sortie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 novembre 2025 à 15h18
Retrouvez la marche à suivre pour aller sur le PBE du set 16 de TFT, ainsi que sa date d'ouverture dans cet article.
TFT : PBE du set 16 : comment s'y rendre et quelle est sa date de sortie ?
En novembre 2025, Riot Games présentait Lore & Legends, le set 16 de TFT, et il s'avère qu'il sera unique en son genre. En effet, grâce à la mécanique du déverrouillage de champions, l'auto-battler vous permettra de composer avec 100 unités, ce qui marque une grande première dans l'histoire du jeu. Il apparaît donc indispensable de s'entraîner un peu avant la sortie sur les serveurs live le 3 décembre prochain, et pour ce faire, il est recommandé de se rendre sur le PBE.

Quand ouvre le PBE du set 16 de TFT ?

Lore & Legends a été présenté au cours du tournoi majeur de la Tactician's Crown de novembre 2025, et il ne faudra pas attendre longtemps avant que cet ensemble ne soit testable. La date de sortie du PBE a été fixée au 18 novembre, plus précisément dans la nuit du 18 au 19, soit deux semaines avant le lancement officiel.

set16-tft-presentation
Aucune heure n'a été communiquée, si bien que vous devriez plutôt vous y rendre mercredi dans la matinée pour ne pas courir le risque d'être déçu. Bien souvent, le PBE est pris d'assaut à son ouverture, et des problèmes techniques ou des files d'attente à rallonge peuvent advenir.

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Comment aller sur le PBE de TFT ?

Pour se rendre sur le PBE du set 16, vous devez dans un premier temps aller sur le site officiel de LoL et télécharger le client sur Windows ou Mac.

tft-pbe

Une fois que vous l'aurez installé, créez un compte si vous n'en avez pas. Cette opération peut être effectuée en lançant le client, en cliquant sur « créer un compte », ou par l'intermédiaire du site.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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