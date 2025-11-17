TFT : PBE du set 16 : comment s'y rendre et quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez la marche à suivre pour aller sur le PBE du set 16 de TFT, ainsi que sa date d'ouverture dans cet article.
En novembre 2025, Riot Games présentait Lore & Legends
, le set 16
de TFT
, et il s'avère qu'il sera unique en son genre. En effet, grâce à la mécanique du déverrouillage de champions, l'auto-battler vous permettra de composer avec 100 unités, ce qui marque une grande première dans l'histoire du jeu. Il apparaît donc indispensable de s'entraîner un peu avant la sortie sur les serveurs live le 3 décembre prochain, et pour ce faire, il est recommandé de se rendre sur le PBE
.
Quand ouvre le PBE du set 16 de TFT ?
Lore & Legends
a été présenté au cours du tournoi majeur de la Tactician's Crown de novembre 2025, et il ne faudra pas attendre longtemps avant que cet ensemble ne soit testable. La date de sortie du PBE a été fixée au 18 novembre, plus précisément dans la nuit du 18 au 19
, soit deux semaines avant le lancement officiel.
Aucune heure n'a été communiquée, si bien que vous devriez plutôt vous y rendre mercredi dans la matinée pour ne pas courir le risque d'être déçu. Bien souvent, le PBE est pris d'assaut à son ouverture, et des problèmes techniques ou des files d'attente à rallonge peuvent advenir.
Comment aller sur le PBE de TFT ?
Pour se rendre sur le PBE du set 16
, vous devez dans un premier temps aller sur le site officiel de LoL
et télécharger le client sur Windows ou Mac.
Une fois que vous l'aurez installé, créez un compte si vous n'en avez pas. Cette opération peut être effectuée en lançant le client, en cliquant sur « créer un compte », ou par l'intermédiaire du site.
Il ne vous restera qu'à installer la mise à jour du set 16
à partir du 18-19 décembre, pour pouvoir enfin découvrir par vous-même ce que réserve Lore & Legends
.
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