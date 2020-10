Caractéristiques

Microphone Energie requise / consommée : 62 mA – 203 mA Taux d'échantillonage : 48 kHz, 24-bit Capsules : 4 Blue 14 mm / capsules - condenseur Mode micro : cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel, stéréo Fréquence de réponse : 20 Hz – 20 kHz Max SPL : 122 dB

Amplificateur pour casque Impédance : 13 ohms min, 16 ohms standard Puissance de sortie (RMS) : 72 mW RMS par canal Fréquences de réponse : 20 Hz – 20 kHz Signal-to-noise : 100 dB

Dimensions étendu et en position : 11 cm x 12.2 cm x 28.9 cm

11 cm x 12.2 cm x 28.9 cm Poids ensemble complet : 1.28 kg

0.519 kg Recommandations système

0.519 kg Recommandations système Windows 7, 8.1, 10 USB 1.1/2.0/3.0 macOS ( 10.10 ou plus) USB 1.1/2.0/3.0



Microphone : pour choisir le diagramme polaire ainsi que les réglages plus ou moins poussés du micro. nous y trouvons : Diagramme Polaire : choix entre les quatre Blue Voice : On/off avec modification du gain des niveaux ou égaliseurs. Effets : créez vos propres effets ou profitez de ceux réalisés à l'occasion du travail collaboratif avec Blizzard .

pour choisir le diagramme polaire ainsi que les réglages plus ou moins poussés du micro. nous y trouvons : Sample : l'immense banque sonore de World of Warcraft allant de phrases mythiques à des rendus d'environnement. Le logiciel G HUB permet également d'intégrer des raccourcis sur les périphériques Logitech disposants de macros. Ainsi, jouez le son qui vous plaît à l'instant où il sera nécessaire.

l'immense banque sonore de allant de phrases mythiques à des rendus d'environnement. Le logiciel permet également d'intégrer des raccourcis sur les périphériques Logitech disposants de macros. Ainsi, jouez le son qui vous plaît à l'instant où il sera nécessaire. Éclairage : le Yeti X dispose de plusieurs zones d'éclairage qui servent de suivi des modes utilisés. Modifiez la colométrie à votre guise pour un rendu visuel adapté à vos habitudes.

le Yeti X dispose de plusieurs zones d'éclairage qui servent de suivi des modes utilisés. à votre guise pour un rendu visuel adapté à vos habitudes. Sortie 3.5 mm : équipé d'une carte son interne, le Yeti X dispose de multiples réglages permettant d'adapter le rendu sonore à l'utilisation voulue. Il est ainsi possible d'amplifier les basses ou d'améliorer la profondeur d'écoute pour les cinématiques.

Rendu audio et micro

Audio

Microphone

La vidéo en bref

Il va sans dire, le microphone Yeti X est aussi imposant que performant. La totalité mesurant un peu moins de trente centimètres pour, difficile de passer inaperçu. La structure estet comporte des formes idéales à la préhension en cas de déplacement. Nous retrouvons desde part et d'autre de la jonction socle/microphone afin de bloquer le périphérique sur l'inclinaison voulue.Comme il s'agit d'un dérivé du fameux, nous y trouvons toutes les fonctionnalités habituelles que sont le contrôle du volume, le choix de mode de capsule ainsi que l'équilibrage rendu son/micro ou même le réglage du gain et tout à la volée. La molette située en face de vous est dotée d'qui vous aidera pour les modifications, mais fournit également le rendu de perception du Yéti pour savoir si vous devez, ou non, faire uneafin de ne pas saturer.Dernier point important, comme à son habitude, le dessous du microphonedispose d'un pas de vis standard qui viendra s'installer sur la plupart des perches du commerce. Dans le doute,proposepour ses microphones que vous trouverez directement sur le site.Impossible de passer à côté. L'édition World of Warcraft, prévue pour la sortie prochaine de, vient personnaliser leautant en surface qu'au niveau logiciel.Habituellement assez sobre pour convenir à une grande majorité de configurations bureautiques,offre une bordure de socle de couleur dorée ainsi qu’ornée de runes en rapport direct avec le jeu. Petit aparté concernant ce point, nous avons euderrière la confection de ce produit qui nous a certifié qu'il était inutile d'essayer d'en traduire un message ou spoil concernantLa question méritait d'être posée puisque, à l'instar du socle, nous retrouvons ces fameuses runes autour de laqui viennent s'illuminer selon l'utilisation que vous avez du périphérique., nous ne pouvons qu'être charmés par la qualité et le rendu atypique apportés auPour finir, c'est leafin de marquer définitivement l'appartenance et l'édition, toujours en imprimé doré.L'aspect extérieur fait déjà un, mais Blue ne s'arrête pas là et vient combler notre faim de nouveautés par le biais d'implémentations au sein du logiciel. Le public cible change radicalement puisque,, des connaissances du titre sont nécessaires pour apprécier ces ajouts à leur juste valeur.Le premier point est la possibilité de modifier votre voix dans le but de coller à l'un des personnages du jeu.ne sont pas inconnus et même assez popularisés, mais Blue propose ici en association avec, une modulation spécialement créée pour le jeu. Il est ainsi possible d'tels que :Vous trouverez onze voix préconfigurées pour l'occasion. De quoi faire travailler son RP et entrer facilement dans la peau son personnage. Nous regretterons seulement de ne pas voir plus de déclinaisons. Ainsi, les elfes, trolles etn'ont pas d'effets attitrés. Peut-être les ont-ils gardés pour plus tard ? Quoi qu'il en soit, pour ceux déjà présents, le résultat est appréciable.La deuxième partie, qui est tout aussi spécialisée, se présente comme une bibliothèque audio comprenant plus d'une centaine de phrases, ambiances, sons d'armes ou de créatures directement tirées du. Bien que l'utilité d'une tellesoit discutable, elle permettra à celles et ceux qui le veulentpar le biais de sonsde la licence. De plus, la qualité d'enregistrement est sublimée par une profondeur et un rendu propre à l'éditeur., l'écoute se fait en langue originelle, soit l'anglais.Partie immergée de l'iceberg, G HUB offre un panel de personnalisations qui peut impressionner au premier abord., le constructeur ne nous laisse pas seuls avec une aide interactive qui est. Quelle que soit la modification que l'on souhaite effectuer, un petit point d'interrogation permet d'ouvrir une bulle explicative.Le logiciel dispose deeux-mêmes séparés en plusieurs parties telles que :La plupart des onglets sont déjà configurés pour fournir le meilleur rendu possible sans action de votre part. Néanmoins,ils disposent également de réglages avancés qu'il faudra activer pour effectuer des modifications plus personnalisées.La force du Blue Yeti X réside dans sa polyvalence puisque le périphérique permet de, mais également le retour audio dans le but de le sublimer.Comme énoncé dans la partie «Logiciel », lepropose un large panel de configurations pour adapter l'écoute selon votre utilisation. Il ne s'arrête toutefois pas là en laissant la possibilité à l'utilisateur de, mais aussi d'en créer de nouveaux.Comme pour les cartes son externes, si vous disposez d'un casque capable de faire la différence,. Vous pouvez également choisir d'avoir le retour micro et dede sortit entre son et micro.Fort d'une notoriété exemplaire dans le milieu des créateurs de contenu, Blue microphone n'est plus à présenter. Avec uncouplé à des préréglages, surprenez-vous à comparer votre voix au rendu du microphone.Quelle que soit la nature de celle-ci, plus au moins aiguë ou grave, forte ou douce, le logiciel permettra detous les problèmes que vous rencontrez habituellement. Il est également pourvu d'unetpour combler l'absence de filtre anti-pop à la réception du micro.