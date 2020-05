Le clavier Vulcan est depuis peu une référence incontournable du constructeur Allemand. Avec une technologie maison et un ensemble bien ficelé, il a rapidement réussi à conquérir le cœur des joueurs. Nous avons eu l'occasion de tester le modèle 121 : qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Unboxing







Châssis et composants

Le châssis







Les switchs Titan

Le repose-paume

Les touches multimédias



AIMO made in ROCCAT

AIMO éclairage harmonieux : l'éclairage se gère tout seul et les couleurs des touches réagissent aussi aux frappes.

l'éclairage se gère tout seul et les couleurs des touches réagissent aussi aux frappes. Vague : la vague classique de gauche à droite ou inversement.

la vague classique de gauche à droite ou inversement. Serpent : clavier éteint, les touches s'éclairent au fur et à mesure comme un serpent qui se déplace.

clavier éteint, les touches s'éclairent au fur et à mesure comme un serpent qui se déplace. Plein éclairage : tout est dit dans le nom.

tout est dit dans le nom. Battement 2.0 : un éclairage qui vient depuis les côtés et s'estompe de gauche à droite.

un éclairage qui vient depuis les côtés et s'estompe de gauche à droite. Respiration 2.0 : comme une respiration en partant du centre du clavier.

comme une respiration en partant du centre du clavier. Extinction : réagit au touché et s'éteint directement après.

réagit au touché et s'éteint directement après. Effet onde : réagit au touché sous forme de propagation d'ondes.



Un logiciel performant !

En jeu et utilisation quotidienne

MécaniqueTitan par ROCCATOuiUSB 2.0 en nylon tressé noir de 1,8 m235 mm(L) x 462 mm(l) x 32 mm(h)RGB AIMOOui + molette son1150gROCCAT Swarm159,99 €Qui dit constructeur allemand, dit qualité allemande !fait tout le nécessaire pour vous proposer une boîte épurée tout en conservant un maximum de matériel en son sein. Vous trouverez ainsi le clavier installé dans un espace cartonné séparant le périphérique et son câble d'alimentation.et de garantie viennent finaliser la globalité du packaging.Bien qu'un clavier ne soit pas prévu pour prendre des chocs ou subir des avaries, la solidité reste un élément essentiel et nécessaire. Cependant, certains composants permettant d'obtenir uninfluent grandement sur le produit en question. Les constructeurs ont donc tendance à se tourner vers de l'aluminium qui reste l'un des matériauxComme dit précédemment,a donc opté pour un châssis en quasi-totalité composé d'aluminium. Le point-clé est cependant le choix du brossage qui n'est pas commun à toutes les marques et qui, pourtant, entraîne un gain sur le visuel non négligeable. Le clavierse veut donc solide, rigide et léger sans négliger l'esthétisme. Cela étant, les tampons permettent un maintien efficace sur n'importe quelle surface. Il est ainsi possible de le positionner à plat ou sur un léger angle d'environ 30°.Pour la grande majorité des joueurs, le choix des switchs est important pour s’adapter aux habitudes de frappes de chacun.propose ici descapables de répondre aux exigences de chacun. Nous ne rentrerons pas dans les détails de frappes, mais le clavier est disponible en linéaire ou en tactile selon vos préférences. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir un comparatif, lesse rapprochent des Cherry rouge ou marron.Concernant leur utilisation, ils sont réellement agréables et, jusqu'à présent, aucune sensation de frappe ne nous semble identique en termes de rebond et de confort d'utilisation. Les touches répondent parfaitement à votre vitesse d'écriture ou de jeu dans le but de proposer une expérience immersive et fluide. Que ce soit en jouant ou en écrivant, vous trouverez avec leun compagnon fiable et efficace.Petit bémol tout de même pour celles et ceux qui ont des animaux, l'absence de capot au niveau des touches permet uneou de poussières qui peuvent entraîner un faux contact des interrupteurs. Bien entendu,mais vous demandera un soin quotidien nécessaire au bon fonctionnement final du clavier.Il vient accompagner votre main pour éviter de casser le poignet lors de l'utilisationdu clavier. Entièrement, vous pouvez choisir de le garder ou non selon votre envie. Une place précise est dessinée sur la partie basse du clavier pour venir le clipser plus facilement et éviter tout problème de déplacement involontaire pendant vos parties.Adieu les repose-paumes en soft touch et bienvenue aux. Il faut dire qu'il est beaucoup moins salissant sans pour autant amputer sur son confort. Le soft-touch apporte un soin et une douceur inégalée, mais vous fera vite regretter son utilisation lorsque la saleté se dépose dessus. Ici, le repose paumeest très simple à nettoyer,Elles se situent sur la partie supérieure droite du clavier, et proposent. Vous pouvez ainsi facilement avoir accès au son global de votre ordinateur pour l'adapter à votre session actuelle. La molette permet unau volume.innove l'empire des matériels proposant un éclairage multicolore avec sa technologie AIMO. Ainsi, chaque touche est équipée d'uneconfigurable au cas par cas avec un choix de quelquesans compter les effets lumineux proposés. La technologie AIMO intelligente ne s'arrête pas là et permet de combiner plusieurs matérielspour un ensemble de couleurs harmonieux et bien pensé. Si vous ne souhaitez pas configurer les touches au cas par cas, vous pouvez aussi simplement utiliser les effets proposés par le logicielsont aussi disponibles dans le logiciel qui permet de s'occuper des matérielscomme changer la luminosité, la vitesse ou même mettre un son sur les touches pour chaque frappe., mais peut facilement devenir lassante si vous choisissez d'entendre des tirs de laser ou de touches de machine à écrire.Le logicieldevra être téléchargé directement sur le site du constructeur. Il n'est pas forcément rapide à installer et vous demandera de. Une fois passées les multiples sessions de redémarrage et de téléchargement qui vous seront utiles à l'installation de chaquevous pourrez enfin mettre la main sur le logiciel. Ce point faible sera très vite pallié par leque vous offre le logiciel. Ce dernier se décline en plusieurs parties. Il vous sera ainsi possible de changer le retour audio des touches de votre clavier ainsi que le volume de ces derniers en passant parouNous l'avions déjà constaté avec lemais c'est une nouvelle révélation qui se montre aujourd'hui avec le. Très agréable à l'utilisation, il en devient presque difficile de repasser sur un clavier plus classique ou équipé de touches à capot. L'utilisation paraît fluide et aérienne, sans oublier le rebond parfait laissant penser à des coussins. Le confort ne s'arrête pas simplement à son utilisation en jeu, mais aussi au. Lors de la rédaction d'articles, qui demande généralement un, le confort n'est nullement entaché et vous permet de continuer d'abuser de ce clavier.On notera simplementlié à l'accumulation de poils ou de poussières sous les touches qui peuvent ne plus s’enclencher à la longue., les capots sontpour un nettoyage efficace et rapide qui remettra la touche en question directement sur pied !