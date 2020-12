Caractéristiques

Taille recommandée : pas de taille spécifiée, mais vérin polyvalent

pas de taille spécifiée, mais vérin polyvalent Poids recommandé : aux alentours de 100 kg

aux alentours de 100 kg Poids maximum : 150 kg

150 kg Revêtement : Tissu ELASTRON®

Tissu ELASTRON® Coussins : lombaire + tête avec élastique

lombaire + tête avec élastique Ajustabilité du dossier : de 90° à 180°

de 90° à 180° Couleurs : Deep Grey, French Blue, Graphite Black, Light Grey, Pastel Pink, True Red

Deep Grey, French Blue, Graphite Black, Light Grey, Pastel Pink, True Red Garantie : 2 ans

2 ans Poids : 24 Kg

24 Kg Hauteur totale : 125-134 cm

125-134 cm Prix : 349,90 €

Des gammes adaptées

BG1-S : C'est l'entrée de gamme de la marque. Les sièges BG1-S sont disponibles sous quatre coloris qui restent sobres, mais efficaces puisqu'il s'agit d'une modification des coutures et du logo. Ils disposent d'accoudoirs simples et incurvés pour améliorer le confort d'utilisation sans ajouter trop de fioritures. Le vérin supporte un poids maximum de 136 kg pour un prix final de 249 € . De quoi gagner en confort d'assise à un prix concurrentiel .

Unboxing

Le retour du chat

Le montage

Le service après vente

Zoom sur les composants

Dossier & Assise

le coussin peut coulisser aisément sur le dossier, et ce, sans laisser apparaître d'attache sur l'arrière du siège. Un confort visuel appréciable pour une utilisation simplifiée.





L'assise propose un confort ainsi qu'un maintien identique au dossier. On pourrait cependant lui reprocher d'être un peu trop courte lors de l'utilisation avec le coussin lombaire dont l'épaisseur est non négligeable, bien que confortable.

Les accoudoirs

Le châssis

aluminium ADC 12. Les finitions des soudures sont visuellement très propres et travaillées. De plus, l'inclinaison peu prononcée de la croix permet au siège de ne pas basculer vers l'avant. Le montage est tout aussi facile que rapide.



Roulettes

Le piston





Les coussins

Réglage et bascule

Comme la plupart des constructeurs,se dote d'un ensemble de chaises adaptées à un large public. Chacune possède des spécificités qui lui sont propres ainsi qu'un certain. Voici des exemples :Comme la plupart des sièges, lenous parvient au cœur d'un stockage classique. Les éléments sont bien répartis pour éviter le compactage de la mousse pendant le transport et permettre d'avoir directement un siègeUne fois n'est pas coutume, nous avons fait tester le carton à nos fabuleux chats. C'est une nouvelle fois un sans-faute avec un carton qui a servi au repos de ces guerriers pendant presque, rendant par ailleurs l'accès au carton difficile.Seul ou accompagné, le montage d'un siège n'est jamais une tâche facile.l'a bien compris et nous le fait savoir. Si leest rapide à monter avec un temps moyen de, c'est surtout par sonet facile d'accès.et les visseries sont déjà présentes au sein des trous correspondants. Il suffit de retirer ceux dont vous avez besoin et les monter avec l'élément en question. Sûrement l'un des sièges les plus rapides qu'il nous ait été donné de monter. Le sens de montage est également écrit surpour vous éviter de passer trop de temps à déchiffrer la notice.Le siège est garanti deux ans, avec en prime la possibilité d'acheter des composants directement sur le site du constructeur. La livraison est offerte et rapide. Malgré de nombreuses recherches, très peu de retour négatifs quant à la vitesse de livraison ainsi que la réactivité du SAV.Maintenant que les bases sont posées, il est temps de passer au cœur de l'article avec un focus sur l'ensemble des éléments du siège Ultim8.Éléments les plus importants sur un siège, ils sont généralement de même acabit. Pour le siège Ultim8 nous constatons un revêtement enmis en avant par la marque pour son traitement qui limite l’infiltration d’humidité et de saletés. Au premier abord, le tissu est visuellement agréable et semble solide. Toutefois, nous pouvons mentionner qu'il. Pour l'intérieur, nous sommes face à une mousse haute densité. Un peuqu'à l'habitude, elle n'a pas tendance à se tasser pour permettre une utilisation agréable et maîtrisée.L'ensemble est baquet pour permettre au corps de facilement trouver sa place et garder une. C'est un point qui peut également s'avérer compliqué pourqui pourraient sentir une gêne.et rigides pour permettre unde l'utilisateur.À l'utilisation, la matière est confortable tout en convenant à l'emploi du siège en toute saison. Le revêtement n'estet la tension est confortable. Il donne toutefoisde pouvoir se déchirer facilement et demandera un peu d'attention de votre part lors de déplacements pour cause de déménagement ou changement de salle.La nouvelle génération d'accoudoir ditdevient une référence pour la plupart des sièges gaming. Donnant la possibilité de déplacer l'accoudoir dans une multitude de sens différents, ils permettentà la plupart des situations. Pour notre cas, faciles d'accès et d'utilisation, mais se situent légèrement trop vers l'arrière à notre goût. Vous risquez ainsi de ne pas pouvoir poser votre main entière dessus surtout avec l'utilisation duCœur du siège il est bien souvent en acier renforcé afin d'encaisser plus facilement les altérations ainsi que les chocs. Pour le, rien à signaler sur le confort d'utilisation. La structure en métal visible est revêtue d'une, tandis que l'intérieur ne se ressent pas à l'utilisation. Un siège solide.Somme toute assez classiques,. Leur glisse est agréable, voire trop performante. Sans freins, elles ont tendance à proposer une glisse parfois trop fluide. Il faudra donc faire attention auxsur le fauteuil pour éviter de se mettre à rouler trop loin.La partie support, également la plus importante de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Annoncé Class 4, il s'agit simplement d'une batterie de tests auxquels il a répondu positif et résistant. Le piston reste nu pour leet propose une course intéressante dans le but de permettre au plus grand nombre d'entre vous d'utiliser le siège, quelle que soit votre taille.Il n'est pas rare de trouver des sièges seulement équipés d'un seul coussin voire d'aucun. Pour leaucun souci puisque les deux sont présents. Bien que celui pour la tête soit personnalisable à l'achat du siège, nous regrettons simplement de ne pas voir le logoen standard. De plus, il vientprésent sur le dossier.Le revêtement est également en tissu pour une. Les coussins ne sont donc pas moelleux, mais profitent d'un maintien exemplaire pour les parties du corps concernées. De ce fait, nous pourrions reprocher un, que votre corps saura tout de même apprécier.Voici la plupart des données techniques concernant le siège.de vous assurer que les dossiers passent bien sous votre bureau ou que l'assise n'est pas trop grande ou haute. Le piston proposepour régler la hauteur duComme pour la plupart des sièges, les manettes de bascule et de réglage se situent sous l'assise. Rien à signaler du côté deconcernant ce produit. La bascule se fait facilement ainsi que. Le dossier peut se coucherce qui n'est pas négligeable.Cependant, nous remarquons quesont très peu protégés et facilement disponibles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une zone où, ils peuvent devenir dangereux pour des enfants ou si vous ne regardez pas avant de les enclencher.auraient pu être plus judicieuses.