UGREEN MagFlow Air : test de la batterie externe magnétique taillée pour voyager léger

Avec sa MagFlow Air, UGREEN cherche à séduire celles et ceux qui veulent une batterie externe capable de se faire oublier dans une poche ou un sac. Compatible Qi2, équipée d'un câble USB-C intégré et d'une charge filaire jusqu'à 30 W, elle mise avant tout sur la praticité. Une formule séduisante sur le papier, mais qui impose aussi quelques compromis au quotidien.

Caractéristiques principales

Capacité : 10 000 mAh

10 000 mAh Recharge sans fil : Qi2 15 W avec alignement magnétique

Qi2 15 W avec alignement magnétique Recharge filaire sortie / entrée : 30 W

30 W Port USB-C additionnel : bidirectionnel entrée/sortie 30 W

bidirectionnel entrée/sortie 30 W Épaisseur : 13,9 mm

13,9 mm Poids : 214 g

214 g Coloris : Gris, Bleu, Blanc

Gris, Bleu, Blanc Compatible avion : Oui

Oui Prix : 55,99 €





Unboxing

La MagFlow Air arrive dans un emballage sobre qui reflète parfaitement la philosophie du produit. À l'intérieur, on retrouve :

La batterie externe MagFlow Air 10 000 mAh

Son câble USB-C tressé intégré

Une notice de démarrage rapide

Le contenu est volontairement minimaliste, mais difficile de lui reprocher quoi que ce soit tant le câble intégré couvre déjà l'essentiel des besoins du quotidien. L'idée est simple : limiter le nombre d'accessoires à transporter tout en conservant une solution de recharge complète, prête à être utilisée à tout moment. Dans la plupart des situations, il suffira de sortir la batterie de son sac pour pouvoir recharger immédiatement un smartphone, des écouteurs ou tout autre appareil compatible.

Design et prise en main

UGREEN joue clairement la carte de la mobilité avec cette MagFlow Air. Avec seulement 13,9 mm d'épaisseur pour 214 grammes, elle trouve facilement sa place dans une poche, un sac ou même une veste sans devenir encombrante. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux arguments face à une concurrence qui propose parfois des batteries de même capacité mais nettement plus épaisses.

Au quotidien, c'est probablement l'élément qui saute le plus aux yeux. Malgré sa capacité de 10 000 mAh, la MagFlow Air se montre particulièrement discrète et ne donne jamais l'impression d'embarquer autant d'énergie dans un format aussi réduit. De surcroît, elle trouve facilement sa place dans un petit compartiment de sac ou une poche de veste, tout en conservant un design sobre et des finitions soignées qui s'adaptent aussi bien à une utilisation personnelle qu'à un contexte plus professionnel.

Le dos bénéficie d'un revêtement doux au toucher qui améliore la prise en main tandis que la zone de recharge magnétique est clairement identifiée. UGREEN a également fait le choix de supprimer l'écran présent sur certains modèles plus imposants afin de gagner en finesse et en légèreté.



À la place, quatre LED indiquent le niveau de batterie par paliers de 25 %. Si cela suffit pour vérifier rapidement où l'on en est avant de partir de chez soi ou entre deux déplacements, force est d'avouer que ce système manque de précision. Les utilisateurs qui aiment suivre précisément leur autonomie risquent ainsi de rester sur leur faim, voire de recharger la batterie plus souvent que nécessaire par simple précaution. Une cinquième LED bleue vient quant à elle signaler que la charge sans fil est bien active.



Le câble USB-C intégré constitue l'une des principales forces du produit. Son revêtement tressé inspire confiance et son système de fixation permet également de l'utiliser comme petite dragonne lors de certaines manipulations. Il faut d'ailleurs exercer une pression relativement ferme pour le sortir de son logement, un détail rassurant concernant sa tenue dans le temps et qui évite qu'il ne se détache accidentellement dans un sac.

Attention toutefois : le câble est inamovible. De fait, s'il venait à s'endommager après plusieurs années d'utilisation, il ne pourrait vraisemblablement pas être remplacé. Ce n'est pas forcément un problème à court terme compte tenu de la qualité apparente du tressage, mais c'est un élément à garder à l'esprit sur le long terme.

Concernant le maintien magnétique, l'aimant assure correctement son rôle lors d'une utilisation classique à la main. Il maintient efficacement la batterie contre un smartphone pendant un appel ou lors d'une consultation rapide, mais ne remplace pas un support dédié pour les usages plus exigeants.







Compatibilité et recharge sans fil

La MagFlow Air embarque la technologie Qi2, une évolution de la recharge sans fil que l'on retrouve de plus en plus sur les appareils récents. Son principal avantage repose sur l'ajout d'un système d'aimants qui permet d'aligner automatiquement l'appareil sur la zone de charge. En pratique, cela évite les mauvais positionnements, réduit les pertes d'efficacité et assure une expérience plus simple que certaines solutions sans fil plus anciennes.

Il suffit de poser un smartphone ou un appareil compatible pour que la charge démarre automatiquement. Une LED bleue confirme alors que tout fonctionne correctement, ce qui évite de devoir vérifier plusieurs fois que l'appareil est bien en train de récupérer de l'énergie.



Un comportement mérite toutefois d'être signalé : lorsque l'on branche un câble USB-C sur la batterie, la charge sans fil se désactive automatiquement. Pour la relancer, il faut appuyer manuellement sur le bouton d'alimentation. Ce n'est pas particulièrement contraignant une fois que l'on connaît la manipulation, mais cela peut surprendre lors des premiers jours d'utilisation.

La batterie permet néanmoins de recharger simultanément un appareil en filaire et un autre en sans fil. La puissance disponible est alors répartie entre les deux équipements, ce qui se traduit logiquement par une recharge un peu plus lente.

Si la charge filaire 30 W reste la solution la plus rapide pour un smartphone, la recharge magnétique conserve tout son intérêt pour des accessoires comme des écouteurs sans fil ou certains objets connectés. Il suffit de les poser quelques minutes sur la batterie sans sortir le moindre câble. Le seul véritable inconvénient est qu'en l'absence d'affichage précis sur la batterie comme sur certains accessoires, il est parfois difficile de savoir exactement combien d'énergie il reste disponible.

La compatibilité Qi2 est aujourd'hui particulièrement intéressante pour les utilisateurs Apple, mais également pour les utilisateurs Android dont les appareils adoptent progressivement cette norme. Le marché évolue rapidement et de plus en plus d'accessoires compatibles arrivent chaque année.

Performances de charge

Nos essais ont été réalisés avec un Samsung Galaxy S24+. En recharge sans fil, la MagFlow Air assure une montée régulière de la batterie jusqu'aux environs de 80 %, seuil à partir duquel le smartphone réduit naturellement sa vitesse de charge afin de préserver sa batterie et limiter la chauffe.

Le comportement observé est conforme à ce que l'on retrouve sur la majorité des smartphones modernes et ne constitue donc pas un défaut propre à la batterie d'UGREEN.

En filaire, les 30 W annoncés font clairement la différence. Le Galaxy S24+ passe de 20 % à 100 % en un peu plus d'une heure, un résultat très proche de celui obtenu avec son chargeur secteur habituel. Pour récupérer rapidement plusieurs dizaines de pourcents de batterie avant un déplacement ou une longue journée, le câble intégré reste clairement la solution à privilégier.

À l'inverse, la recharge sans fil se montre particulièrement confortable lorsqu'il s'agit simplement de maintenir un appareil chargé au fil de la journée sans multiplier les branchements.

Autonomie réelle

Avec ses 10 000 mAh, la MagFlow Air offre une capacité confortable pour accompagner une journée de déplacement, un week-end ou encore un voyage où les prises électriques ne sont pas toujours facilement accessibles. Le tout sans imposer un gabarit excessif qui viendrait annuler l'intérêt d'une batterie nomade.

Comme sur toutes les batteries externes, une partie de l'énergie est perdue lors des différentes conversions électriques. La capacité réellement transférée est donc toujours inférieure à la valeur théorique affichée sur la fiche technique, un phénomène parfaitement normal dans cette catégorie de produits.

Dans les faits, elle permet de prolonger efficacement l'autonomie d'un smartphone moderne ou de recharger plusieurs fois des accessoires moins énergivores comme des écouteurs, une montre connectée ou d'autres petits appareils compatibles.

Le principal frein reste finalement l'absence d'indication précise du niveau de batterie, limitée à des paliers de 25 %. Un compromis qui participe à la finesse générale du produit mais qui pourra frustrer certains utilisateurs.

Le chargeur Nexode Air 65 W

UGREEN accompagne cette batterie d'un chargeur compact baptisé Nexode Air 65 W. Basé sur la technologie GaN, il mise lui aussi sur la réduction de l'encombrement tout en conservant une puissance suffisante pour alimenter smartphones, tablettes ou ordinateurs portables compatibles.







Son format allongé se montre particulièrement pratique sur les multiprises et les prises murales étroites où certains chargeurs plus volumineux peuvent rapidement devenir gênants. C'est un détail qui paraît anodin sur le papier mais qui fait souvent la différence lors des déplacements.

Le câble étant amovible, il pourra être remplacé facilement en cas d'usure ou simplement adapté à différents usages. Associé à la MagFlow Air, l'ensemble forme un kit nomade cohérent qui répond parfaitement aux besoins des voyageurs et des utilisateurs régulièrement en déplacement.









Pour qui, pour quoi ?

La MagFlow Air s'adresse avant tout aux utilisateurs qui privilégient la mobilité et la simplicité. Son format compact, son câble USB-C intégré et sa compatibilité avec les standards récents de recharge en font une solution particulièrement adaptée aux déplacements quotidiens, aux voyages ou encore aux longues journées loin d'une prise électrique.

Les utilisateurs d'iPhone profiteront immédiatement de tous les avantages du Qi2, mais l'écosystème Android évolue lui aussi rapidement vers cette norme. Smartphones, batteries externes et accessoires compatibles se multiplient progressivement, ce qui devrait rendre cette technologie de plus en plus courante dans les années à venir.

Face à des concurrents comme l'Anker MagGo 10K Qi2, souvent proposé à un tarif nettement supérieur, la proposition d'UGREEN apparaît particulièrement cohérente. Certes, elle fait quelques concessions pour conserver un format aussi compact, mais celles-ci restent globalement faciles à accepter au regard du tarif demandé.

Au final, la MagFlow Air ne cherche pas à multiplier les fonctionnalités ou les artifices. Elle mise avant tout sur un excellent équilibre entre encombrement, capacité et prix, un choix qui devrait séduire de nombreux utilisateurs à la recherche d'une batterie externe simple, moderne et efficace.