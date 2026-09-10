Cémantix 1653 : Indices et solution, quel est le mot du 10 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le secret enfermé dans ce qui se mesure sans toujours se voir.
Indice 2On me cherche au cœur d'un mélange, mais je ne suis jamais tout le mélange.
Indice 3Plus je suis élevée, plus ce qui m'abrite semble concentré.
Indice 4Je permets de savoir quelle quantité d'une substance se trouve dans une autre.
Indice 5On m'exprime souvent en pourcentage, en grammes ou en volume.
Indice 6Sur une étiquette, je renseigne précisément sur ce que contient un produit.
Indice 7Je suis notamment utilisée pour parler d'alcool, de sucre, de sel ou de matières grasses.
Indice 8Je désigne la quantité ou la proportion d'un élément présent dans un ensemble ou un mélange.
Solution du 10 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 septembre 2026Teneur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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