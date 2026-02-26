Test Turtle Beach Afterglow Wave : une alternative colorée à la Pro Controller

Turtle Beach propose avec l'Afterglow Wave une manette sans fil pour Nintendo Switch 2 affichée à 64,99 €, soit moins cher qu'une Pro Controller officielle. Avec ses sticks TMR anti-dérive et son éclairage RGB personnalisable, cette manette sous licence Nintendo cherche à séduire les joueurs en quête d'une alternative économique. Mais les compromis sur la finition sont-ils acceptables ? Verdict après test.
Caractéristiques
- Dimensions : 160 mm x 135 mm x 65 mm
- Poids : 380 g
- Sticks : TMR (Tunneling Magnetoresistance)
- Connexion : Sans fil jusqu'à 9 m
- Batterie : Rechargeable, jusqu'à 20 heures d'autonomie
- RGB : 8 zones avec 4 modes prédéfinis
- Boutons : Bouton C (GameChat) + 2 boutons d'action rapide assignables à l'arrière
- Détection de mouvement : Oui
- Charge : USB-C
- Compatibilité : Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED
- Licence : Officielle Nintendo
- Couleurs : Noir, Bleu, Violet, Blanc
- Prix : 64,99 €
Unboxing
Voici ce que vous trouverez à l'ouverture de la Turtle Beach Afterglow Wave
:
- Manette sans fil Turtle Beach Afterglow Wave
- Câble de chargement USB-C 1 m
- Guide de démarrage rapide
Design, ergonomie et RGB
La Afterglow Wave
reprend les codes classiques des manettes Nintendo Switch, sans chercher à réinventer la roue. Le résultat est cohérent et plutôt flatteur à l'œil, notamment grâce à son coloris et à l'intégration soignée du RGB. En main, la différence avec la manette officielle de la Switch 2 se ressent toutefois immédiatement. Le plastique est plus présent et le toucher moins premium
, sans pour autant tomber dans le désagréable.
La conception mise sur une face avant lisse et un dos texturé pour améliorer la prise en main. Avec ses 380 grammes, elle reste dans la moyenne du segment et se montre confortable, y compris lors de longues sessions. La surface antidérapante à l'arrière constitue un vrai atout : là où la manette officielle Switch 2 reste totalement lisse, celle-ci offre une accroche rassurante. On a réellement le sentiment qu'elle ne glissera pas des mains
.
Quelques détails viennent néanmoins tempérer l'ensemble. Les lettrages des boutons A, B, X, Y ainsi que + et - ne sont pas colorés
, mais simplement découpés dans le plastique. En pleine lumière, rien à signaler. En revanche, dès que la luminosité baisse, la lisibilité devient plus approximative. Un point secondaire sur le papier, mais qui peut agacer au quotidien
.
Son principal argument esthétique reste évidemment l'éclairage RGB. Huit zones personnalisables et quatre modes prédéfinis
permettent d'obtenir un rendu visuel convaincant. Cela n'apporte rien au gameplay, mais donne une vraie personnalité à la manette. La personnalisation passe par l'application PDP Control Hub, assez basique dans ses options. Quelques réglages de couleurs et d'effets sont proposés, sans grande profondeur
. Pour le tarif, difficile toutefois d'en demander davantage.
Bonne surprise en revanche du côté de l'autonomie puisque l'éclairage ne semble pas vider la batterie de manière excessive tandis que la mise en veille automatique se déclenche rapidement
lorsque la manette n'est plus utilisée.
Sticks TMR
Les sticks TMR, pour « Tunneling Magnetoresistance »
, incarnent une évolution technique devenue presque incontournable depuis la polémique du Joy-Con drift. Là où des sticks analogiques classiques reposent sur des composants en contact physique, donc soumis à l'usure, cette technologie fonctionne sans frottement mécanique. En supprimant ce point de friction, le risque de dérive diminue nettement et la durée de vie théorique s'en trouve renforcée
. Sur le papier, c'est une avancée logique et bienvenue.
En pratique, les sticks se montrent légèrement plus fermes que ceux de la manette officielle Switch 2, sans que cela ne devienne gênant. Ce petit surplus de résistance apporte même un retour plus franc et une sensation de contrôle appréciable. La précision est bien au rendez-vous, avec une activation rapide et propre. Sur nos sessions de test, notamment sur Mario Tennis et Mario Kart, la réactivité s'est révélée solide
, sans écart marquant face à la manette Nintendo. Aucune dérive constatée, évidemment, même s'il faudra du recul pour juger de la durabilité sur le long terme.
Côté texture, le grip est efficace et assure une bonne accroche sous le pouce. En revanche, le revêtement se montre un peu plus rugueux au toucher
que celui des sticks de la manette Nintendo Switch 2, plus lisse et plus doux. Un compromis assumé entre adhérence et confort.
Boutons et gâchettes
Les boutons A, B, X et Y répondent parfaitement, avec une activation nette et précise
. La sensation est bonne, mais leur principal défaut reste le bruit. Ils sont nettement plus audibles que ceux de la manette Switch 2. En usage classique, cela passe sans souci. En revanche, sur des titres qui demandent de marteler les touches, le cliquetis répétitif peut devenir fatigant
, surtout dans un environnement calme ou à proximité d'autres personnes.
Du côté des gâchettes et des bumpers, rien à signaler. La course est bien calibrée, la résistance équilibrée et l'accès naturel
. L'ensemble inspire confiance et s'avère agréable à utiliser, que ce soit sur des jeux nerveux ou plus posés.
Turtle Beach intègre également un bouton C dédié au GameChat. Sur le principe, l'idée est cohérente. Dans les faits, si ce service n'est pas utilisé, il ne sert tout simplement à rien. Durant nos tests, il est resté totalement anecdotique
. Un ajout qui ne gêne pas, mais qui n'apporte pas de réelle valeur ajoutée.
Enfin, les deux boutons d'action rapide
situés à l'arrière permettent de réassigner des commandes pour gagner en efficacité. Leur positionnement est pertinent et l'accès facile, mais ils demandent une pression plus ferme que ceux de la Nintendo Switch 2
. Là où ces derniers se montrent souples, parfois même un peu trop sensibles, ceux de la Afterglow Wave
exigent un appui plus marqué. Une question de préférence, mais un déclenchement légèrement plus léger aurait offert un meilleur équilibre.
Détection de mouvement
La manette intègre un gyroscope pour la détection de mouvements, un atout indispensable sur Nintendo Switch pour certains usages. Que ce soit pour piloter dans Mario Kart en mode inclinaison ou affiner sa visée
dans des titres comme Metroid, cette fonctionnalité reste importante, même si son intérêt dépend fortement des habitudes de jeu.
Dans les faits, le gyroscope fonctionne correctement. Nous n'avons constaté ni latence marquée ni décalage gênant à l'écran. La détection se montre suffisamment précise pour assurer une conduite fluide
ou un ajustement fin de la visée. Ce n'est pas révolutionnaire, mais cela remplit parfaitement son rôle.
Connexion et autonomie
Sans fil
La manette se connecte en sans fil jusqu'à 9 mètres
de la console. La connexion est très stable
, sans déconnexions intempestives constatées. La latence est inexistante ou imperceptible, ce qui est essentiel pour une expérience de jeu fluide. Rien à signaler de ce côté-là, c'est du solide.
Batterie
Turtle Beach annonce jusqu'à 20 heures d'autonomie
avec une seule charge. Difficile de vérifier précisément ce chiffre en conditions réelles, mais la manette ne semble pas particulièrement gourmande. Elle se met rapidement en veille automatique quand on ne l'utilise pas, ce qui aide à préserver l'autonomie. On ne s'est pas retrouvé à devoir la recharger constamment, ce qui est bon signe. La charge se fait via USB-C, pratique et rapide.
En jeu
C'est évidemment en jeu que la manette doit faire ses preuves. Nous l'avons principalement utilisée sur Mario Tennis, Mario Kart World ou même Metroid, trois titres aux exigences bien différentes en matière de précision et de réactivité.
Sur Mario Tennis
, l'expérience s'est révélée convaincante. Les sticks TMR apportent une précision appréciable dans les déplacements comme dans les frappes
, avec un contrôle net et réactif. Malgré leur bruit plus marqué, les boutons répondent parfaitement. L'ensemble reste fluide, sans sensation de latence ou d'imprécision.
Sur Mario Kart World
, en utilisation classique comme en mode gyroscopique, la manette assure. La détection de mouvement est suffisamment fiable pour ne pas perturber les trajectoires
, et le pilotage au stick se montre stable et précis. Les gâchettes analogiques offrent un bon dosage de l'accélération et du freinage, ce qui renforce le confort global.
Sur Metroid le constat est identique, la manette répond parfaitement à nos exigences, notamment sur la visée qui est un élément clef du jeu et surtout de la survie.
Au final, elle tient sans difficulté son rang sur les productions Nintendo les plus populaires. Nous ne l'avons pas poussée sur des sessions ultra compétitives type Smash Bros en tournoi (qui n'est pas la cible, soyons honnête)
, mais pour un usage allant du casual au semi exigeant, elle remplit pleinement sa mission. Sa principale limite reste le bruit des boutons dans les jeux demandant des pressions répétées, un défaut perceptible mais qui demeure supportable.
Compatibilité
Sous licence officielle Nintendo
, la manette est compatible avec la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch, la Switch Lite et la Switch OLED. C'est un vrai gage de sérieux : tout fonctionne immédiatement, sans manipulation obscure ni configuration laborieuse
. On synchronise, et la connexion se fait en quelques secondes. Simple et efficace.
Comme souvent avec les modèles tiers, une limite subsiste toutefois : il est impossible d'allumer la console directement depuis la manette
. Cette fonctionnalité, accessible via le bouton « home » reste réservée aux accessoires officiels Nintendo, à l'image de ce que l'on retrouve également chez PlayStation ou Xbox avec certains constructeurs tiers. Il faudra donc passer par les Joy-Con ou appuyer sur le bouton Power de la console. Ce n'est pas surprenant, mais cela peut vite devenir contraignant au quotidien, au point de reléguer cette manette au rôle de seconde manette si l'on privilégie le confort absolu
.
Autre absence à signaler, la prise jack 3,5 mm. Contrairement à sa version filaire, ou même une Pro Controller, il est impossible de brancher un casque directement sur la manette
. Il faudra donc utiliser un modèle Bluetooth ou connecter son casque à la console elle-même. Un détail pour certains, une vraie limite pour d'autres.
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