Test Turtle Beach Afterglow Wave : une alternative colorée à la Pro Controller

Turtle Beach propose avec l'Afterglow Wave une manette sans fil pour Nintendo Switch 2 affichée à 64,99 €, soit moins cher qu'une Pro Controller officielle. Avec ses sticks TMR anti-dérive et son éclairage RGB personnalisable, cette manette sous licence Nintendo cherche à séduire les joueurs en quête d'une alternative économique. Mais les compromis sur la finition sont-ils acceptables ? Verdict après test.

Caractéristiques

Dimensions : 160 mm x 135 mm x 65 mm

160 mm x 135 mm x 65 mm Poids : 380 g

380 g Sticks : TMR (Tunneling Magnetoresistance)

TMR (Tunneling Magnetoresistance) Connexion : Sans fil jusqu'à 9 m

Sans fil jusqu'à 9 m Batterie : Rechargeable, jusqu'à 20 heures d'autonomie

Rechargeable, jusqu'à 20 heures d'autonomie RGB : 8 zones avec 4 modes prédéfinis

8 zones avec 4 modes prédéfinis Boutons : Bouton C (GameChat) + 2 boutons d'action rapide assignables à l'arrière

Bouton C (GameChat) + 2 boutons d'action rapide assignables à l'arrière Détection de mouvement : Oui

Oui Charge : USB-C

USB-C Compatibilité : Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED

Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Licence : Officielle Nintendo

Officielle Nintendo Couleurs : Noir, Bleu, Violet, Blanc

Noir, Bleu, Violet, Blanc Prix : 64,99 €

Unboxing

Manette sans fil Turtle Beach Afterglow Wave

Câble de chargement USB-C 1 m

Guide de démarrage rapide

Design, ergonomie et RGB









Sticks TMR

Boutons et gâchettes









Détection de mouvement

Connexion et autonomie

Sans fil

Batterie

En jeu

Compatibilité

Voici ce que vous trouverez à l'ouverture de laLareprend les codes classiques des manettes Nintendo Switch, sans chercher à réinventer la roue. Le résultat est cohérent et plutôt flatteur à l'œil, notamment grâce à son coloris et à l'intégration soignée du RGB. En main, la différence avec la manette officielle de la Switch 2 se ressent toutefois immédiatement., sans pour autant tomber dans le désagréable.La conception mise sur une face avant lisse et un dos texturé pour améliorer la prise en main. Avec ses 380 grammes, elle reste dans la moyenne du segment et se montre confortable, y compris lors de longues sessions. La surface antidérapante à l'arrière constitue un vrai atout : là où la manette officielle Switch 2 reste totalement lisse, celle-ci offre une accroche rassurante.Quelques détails viennent néanmoins tempérer l'ensemble., mais simplement découpés dans le plastique. En pleine lumière, rien à signaler. En revanche, dès que la luminosité baisse, la lisibilité devient plus approximative. Un point secondaire sur le papier, maisSon principal argument esthétique reste évidemment l'éclairage RGB.permettent d'obtenir un rendu visuel convaincant. Cela n'apporte rien au gameplay, mais donne une vraie personnalité à la manette. La personnalisation passe par l'application PDP Control Hub, assez basique dans ses options.. Pour le tarif, difficile toutefois d'en demander davantage.Bonne surprise en revanche du côté de l'autonomie puisque l'éclairage ne semble pas vider la batterie de manière excessive tandis quelorsque la manette n'est plus utilisée.Les sticks TMR, pour, incarnent une évolution technique devenue presque incontournable depuis la polémique du Joy-Con drift. Là où des sticks analogiques classiques reposent sur des composants en contact physique, donc soumis à l'usure, cette technologie fonctionne sans frottement mécanique. En supprimant ce point de friction,. Sur le papier, c'est une avancée logique et bienvenue.En pratique, les sticks se montrent légèrement plus fermes que ceux de la manette officielle Switch 2, sans que cela ne devienne gênant. Ce petit surplus de résistance apporte même un retour plus franc et une sensation de contrôle appréciable. La précision est bien au rendez-vous, avec une activation rapide et propre. Sur nos sessions de test, notamment sur Mario Tennis et Mario Kart,, sans écart marquant face à la manette Nintendo. Aucune dérive constatée, évidemment, même s'il faudra du recul pour juger de la durabilité sur le long terme.Côté texture, le grip est efficace et assure une bonne accroche sous le pouce. En revanche,que celui des sticks de la manette Nintendo Switch 2, plus lisse et plus doux. Un compromis assumé entre adhérence et confort.Les boutons A, B, X et Y répondent parfaitement, avec. La sensation est bonne, mais leur principal défaut reste le bruit. Ils sont nettement plus audibles que ceux de la manette Switch 2. En usage classique, cela passe sans souci. En revanche, sur des titres qui demandent de marteler les touches,, surtout dans un environnement calme ou à proximité d'autres personnes.Du côté des gâchettes et des bumpers, rien à signaler. La course est bien calibrée,. L'ensemble inspire confiance et s'avère agréable à utiliser, que ce soit sur des jeux nerveux ou plus posés.Turtle Beach intègre également un bouton C dédié au GameChat. Sur le principe, l'idée est cohérente. Dans les faits, si ce service n'est pas utilisé, il ne sert tout simplement à rien. Durant nos tests,. Un ajout qui ne gêne pas, mais qui n'apporte pas de réelle valeur ajoutée.Enfin,situés à l'arrière permettent de réassigner des commandes pour gagner en efficacité. Leur positionnement est pertinent et l'accès facile, mais. Là où ces derniers se montrent souples, parfois même un peu trop sensibles, ceux de laexigent un appui plus marqué. Une question de préférence, mais un déclenchement légèrement plus léger aurait offert un meilleur équilibre.La manette intègre un gyroscope pour la détection de mouvements, un atout indispensable sur Nintendo Switch pour certains usages. Que ce soit pour piloter dans Mario Kart en mode inclinaison oudans des titres comme Metroid, cette fonctionnalité reste importante, même si son intérêt dépend fortement des habitudes de jeu.Dans les faits, le gyroscope fonctionne correctement. Nous n'avons constaté ni latence marquée ni décalage gênant à l'écran.ou un ajustement fin de la visée. Ce n'est pas révolutionnaire, mais cela remplit parfaitement son rôle.La manette se connecte ende la console. La connexion est, sans déconnexions intempestives constatées. La latence est inexistante ou imperceptible, ce qui est essentiel pour une expérience de jeu fluide. Rien à signaler de ce côté-là, c'est du solide.Turtle Beach annonceavec une seule charge. Difficile de vérifier précisément ce chiffre en conditions réelles, mais la manette ne semble pas particulièrement gourmande. Elle se met rapidement en veille automatique quand on ne l'utilise pas, ce qui aide à préserver l'autonomie. On ne s'est pas retrouvé à devoir la recharger constamment, ce qui est bon signe. La charge se fait via USB-C, pratique et rapide.C'est évidemment en jeu que la manette doit faire ses preuves. Nous l'avons principalement utilisée sur Mario Tennis, Mario Kart World ou même Metroid, trois titres aux exigences bien différentes en matière de précision et de réactivité.Sur, l'expérience s'est révélée convaincante. Les sticks TMR apportent, avec un contrôle net et réactif. Malgré leur bruit plus marqué, les boutons répondent parfaitement. L'ensemble reste fluide, sans sensation de latence ou d'imprécision.Sur, en utilisation classique comme en mode gyroscopique, la manette assure., et le pilotage au stick se montre stable et précis. Les gâchettes analogiques offrent un bon dosage de l'accélération et du freinage, ce qui renforce le confort global.Sur Metroid le constat est identique, la manette répond parfaitement à nos exigences, notamment sur la visée qui est un élément clef du jeu et surtout de la survie.Au final, elle tient sans difficulté son rang sur les productions Nintendo les plus populaires., mais pour un usage allant du casual au semi exigeant, elle remplit pleinement sa mission. Sa principale limite reste le bruit des boutons dans les jeux demandant des pressions répétées, un défaut perceptible mais qui demeure supportable.Sous, la manette est compatible avec la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch, la Switch Lite et la Switch OLED. C'est un vrai gage de sérieux : tout fonctionne immédiatement,. On synchronise, et la connexion se fait en quelques secondes. Simple et efficace.Comme souvent avec les modèles tiers, une limite subsiste toutefois :. Cette fonctionnalité, accessible via le bouton « home » reste réservée aux accessoires officiels Nintendo, à l'image de ce que l'on retrouve également chez PlayStation ou Xbox avec certains constructeurs tiers. Il faudra donc passer par les Joy-Con ou appuyer sur le bouton Power de la console. Ce n'est pas surprenant, mais cela peut vite devenir contraignant au quotidien, au point de reléguer cette manette au rôle de seconde manetteAutre absence à signaler, la prise jack 3,5 mm. Contrairement à sa version filaire, ou même une Pro Controller,. Il faudra donc utiliser un modèle Bluetooth ou connecter son casque à la console elle-même. Un détail pour certains, une vraie limite pour d'autres.