Cémantix 1593 : Indices et solution, quel est le mot du 12 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 12 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 juillet 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je n'existe qu'au moment où une volonté choisit de donner un destin à un nom.
Indice 2Invisible sur le papier avant d'y être gravé, je transforme une intention en fonction.
Indice 3Là où plusieurs attendent, je n'appartiens qu'à celui que la décision désigne.
Indice 4Sans changer la personne, je peux bouleverser sa place ou son rôle.
Indice 5On me retrouve souvent après une sélection, un vote ou une décision officielle.
Indice 6J'accompagne fréquemment l'accès à un poste, une responsabilité ou une distinction.
Indice 7Je marque le fait qu'une personne est officiellement choisie pour exercer une fonction.
Indice 8Action de désigner officiellement quelqu'un pour occuper un poste, une fonction ou une responsabilité.
Solution du 12 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 12 juillet 2026Nomination
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)