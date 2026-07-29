Disney Dreamlight Valley : Ralph, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley.

Le mercredi 29 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley a accueilli une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, à savoir « Pixel Perfect » en anglais. Celle-ci a introduit plusieurs nouveautés, dont le personnage Ralph, que les joueurs et les joueuses doivent débloquer pour l'inviter à rejoindre leur Vallée. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire ou que vous soyez bloqués durant la quête en question.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley ?

Selon les informations dévoilées par Gameloft dans le patch notes de ladite mise à jour, il est nécessaire de remplir certains pré-requis pour débloquer Ralph sur Disney Dreamlight Valley : avoir The Forgotten et Peter Pan dans sa Vallée, mais aussi avoir terminé la quête « The Music on the Wall », qui est liée au dernier personnage mentionné. Si tel est le cas, vous pouvez donc débloquer et inviter Ralph à rejoindre votre Vallée. D'ailleurs, voici la marche à suivre dans ce qui suit.

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En vous dirigeant vers le Château des Rêves, depuis l'Esplanade, vous pourrez parler à une borne d'arcade défectueuse. Cela vous permettra de débloquer la quête « Continuer ? » liée à The Forgotten.

Terminer la quête « Continuer ? »

Parlez à The Forgotten, puis allez dans la boutique à Piscou pour inspecter la borne d'arcade défectueuse.

Pour cela, vous devrez d'abord retirer les câbles défectueux sur votre chemin.

Récupérez ensuite les différents encas disséminés dans la boutique (au rez-de-chaussée).

Écoutez la conversation entre The Forgotten et la borne d'arcade.

Donnez la tarte défectueuse et la racinette défectueuse à la borne d'arcade en lui parlant.

Retournez voir The Forgotten et parlez-lui.

Vous devez à présent chercher la borne d'arcade dans la Vallée. De notre côté, celle-ci était dans les Terres Oubliées.

Vous devez à présent casser les briques, tout autour de la borne, à l'aide de votre pioche.

Donnez les briques à la borne, après cela.

Discutez avec The Forgotten, puis rendez-vous dans la maison de Vanellope.

Parlez à Vanellope, puis retirez les câbles au sol, avant d'interagir avec la borne.

Retournez parler à Vanellope, puis prenez-la en photo avec Ralph.

Vous devez dorénavant rassembler différents ingrédients, afin de réaliser un repas spécial pour Ralph : Fève de cacao x 1 Vous pouvez en collecter sur les arbres au Plateau ensoleillé. Blé x 1 Vous pouvez en acheter et en faire pousser. Beurre x 1 Vous pouvez en acheter dans le restaurant Chez Rémy. Vanille x 1 Il est possible d'en récupérer au sol dans la zone Plateau ensoleillé.

Une fois que vous avez tous ces ingrédients, préparez le Biscuit « Mon héros », depuis une station de cuisine.

Rapportez le plat à Vanellope, dans sa maison.

Ramassez, ensuite, le jeton au sol et interagissez avec la borne, présente dans la maison de Vanellope.

Allez, maintenant, placer la maison de Ralph dans votre Vallée (à l'endroit de votre choix). La faire construire vous coûtera 10 000 pièces.

Accueillez, à présent, Ralph.

Parlez-lui à l'Esplanade pour mettre fin à la quête.

Vous avez, ainsi, réussi à débloquer Ralph sur Disney Dreamlight Valley. Vous pouvez, à présent, effectuer ses quêtes d'amitié afin de récupérer diverses récompenses.







Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.