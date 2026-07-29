Disney Dreamlight Valley : Ralph, comment débloquer ce personnage ?
le 29 juillet 2026 à 15h48
Le mercredi 29 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley a accueilli une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, à savoir « Pixel Perfect » en anglais. Celle-ci a introduit plusieurs nouveautés, dont le personnage Ralph, que les joueurs et les joueuses doivent débloquer pour l'inviter à rejoindre leur Vallée. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire ou que vous soyez bloqués durant la quête en question.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley.
Comment débloquer le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley ?
Selon les informations dévoilées par Gameloft dans le patch notes de ladite mise à jour, il est nécessaire de remplir certains pré-requis pour débloquer Ralph sur Disney Dreamlight Valley : avoir The Forgotten et Peter Pan dans sa Vallée, mais aussi avoir terminé la quête « The Music on the Wall », qui est liée au dernier personnage mentionné. Si tel est le cas, vous pouvez donc débloquer et inviter Ralph à rejoindre votre Vallée. D'ailleurs, voici la marche à suivre dans ce qui suit.
À lire également
Disney Dreamlight Valley : MàJ Pixel Perfect du 29 juillet 2026, patch notes et détails
En vous dirigeant vers le Château des Rêves, depuis l'Esplanade, vous pourrez parler à une borne d'arcade défectueuse. Cela vous permettra de débloquer la quête « Continuer ? » liée à The Forgotten.
Terminer la quête « Continuer ? »
- Parlez à The Forgotten, puis allez dans la boutique à Piscou pour inspecter la borne d'arcade défectueuse.
- Pour cela, vous devrez d'abord retirer les câbles défectueux sur votre chemin.
- Récupérez ensuite les différents encas disséminés dans la boutique (au rez-de-chaussée).
- Écoutez la conversation entre The Forgotten et la borne d'arcade.
- Donnez la tarte défectueuse et la racinette défectueuse à la borne d'arcade en lui parlant.
- Retournez voir The Forgotten et parlez-lui.
- Vous devez à présent chercher la borne d'arcade dans la Vallée.
- De notre côté, celle-ci était dans les Terres Oubliées.
- Vous devez à présent casser les briques, tout autour de la borne, à l'aide de votre pioche.
- Donnez les briques à la borne, après cela.
- Discutez avec The Forgotten, puis rendez-vous dans la maison de Vanellope.
- Parlez à Vanellope, puis retirez les câbles au sol, avant d'interagir avec la borne.
- Retournez parler à Vanellope, puis prenez-la en photo avec Ralph.
- Vous devez dorénavant rassembler différents ingrédients, afin de réaliser un repas spécial pour Ralph :
- Fève de cacao x 1
- Vous pouvez en collecter sur les arbres au Plateau ensoleillé.
- Blé x 1
- Vous pouvez en acheter et en faire pousser.
- Beurre x 1
- Vous pouvez en acheter dans le restaurant Chez Rémy.
- Vanille x 1
- Il est possible d'en récupérer au sol dans la zone Plateau ensoleillé.
- Fève de cacao x 1
- Une fois que vous avez tous ces ingrédients, préparez le Biscuit « Mon héros », depuis une station de cuisine.
- Rapportez le plat à Vanellope, dans sa maison.
- Ramassez, ensuite, le jeton au sol et interagissez avec la borne, présente dans la maison de Vanellope.
- Allez, maintenant, placer la maison de Ralph dans votre Vallée (à l'endroit de votre choix). La faire construire vous coûtera 10 000 pièces.
- Accueillez, à présent, Ralph.
- Parlez-lui à l'Esplanade pour mettre fin à la quête.
Vous avez, ainsi, réussi à débloquer Ralph sur Disney Dreamlight Valley. Vous pouvez, à présent, effectuer ses quêtes d'amitié afin de récupérer diverses récompenses.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.
commentaire (0)