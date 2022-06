Caractéristiques

Taille maximale : 196 cm

196 cm Poids maximum : 122 kg

122 kg Revêtement : Similicuir & daim

Similicuir & daim Coussins : Tête

Tête Ajustabilité du dossier : 90 - 180°

90 - 180° Couleurs : 2 coloris

2 coloris Garantie : 2 ans

2 ans Hauteur totale : 130 - 142 cm

130 - 142 cm Prix : 389,99 €

Un second pas dans l'univers

Unboxing

Le retour du chat

Le montage

Zoom sur les composants

Revêtement et format

Dossier

Assise

Les accoudoirs

Régler la hauteur

Pivoter à gauche ou à droite

Avant/arrière

Gauche/droite (Extérieur/intérieur)

Châssis et finitions

Roulettes

Le piston

Les coussins

Réglage et bascule

Lors de l'utilisation

Comme annoncé en préambule, CORSAIR ne s'est lancé qu'il y a peu de temps dans l'univers des fauteuils pour gamers. La gamme précédente, appelée, propose un siège plus petit pour une, mais efficace, agrandissant ainsi leur polyvalence d'action chez les joueurs. Le T3 RUSH est disponible sous trois coloris distincts.Nous portons un intérêt particulier au contenu ainsi qu'à l'emballage du produit qui reste le premier contact avec celui-ci. Concernant le, l'organisation est assez classique. Deux cartons centralisent l'ensemble des éléments mobiles, tandis que le dossier et l'assise sont imbriqués l'un sur l'autre pour gagner en place. Quelques papiers bulle accompagnés d'un peu de mousse pour seule protection. Néanmoins, cela semble suffisant pour protéger l'ensemble.Sans changer les habitudes, le chat Coca s'est empressé de courir dans le carton dès lors qu'il était disponible. Deux-trois reniflages avant de trouver la position qui allait occuper une majeure partie de la matinée.Annoncé comme étant , nous avons tout de même buté sur certains points lors du montage du siège. Dans sa globalité,. Toutefois, plusieurs assemblages de vis et/ou éléments nous ont demandé des imbrications/soulagements de pièces non intuitives. Notons, pour finir, qu'aucune notice n'est présente dans le packaging. Il faudra ainsi se référer aux vidéos disponibles sur la chaîne du constructeur pourLefait son apparition sous deux formats différents. L'un enet l'autre, dont nous allons parler dans cet article, en. Comme il va de coutume, nous retrouvons le fameux similidaim pour les montants du fauteuil ainsi que les bordures d'assises. Notons que; malgré l'excellent contraste qu'il propose, ce revêtement assimile et stock facilement les poils de chat et la poussière. Afin de permettre à la mousse et au fauteuil de mieux s'aérer, l'assise et le dossier voient. L'ensemble, associé aux coutures et combinaisons de revêtements, propose un rendu visuellement agréable.Le dossier est probablement le composant le plus unique qu'il nous ait été donné de tester. En effet, pour pallier l'absence de coussin lombaire, tout en proposant un maintien confortable,en partie basse du dos. À première vue, nous sommes sceptiques quant à ses performances. Toutefois, lors de l'utilisation, nous saluonsqui évite d'avoir le ressenti d'un mur dans les lombaires. La mousse prend tendrement la forme de votre dos pour améliorer la position assise tout en préservant vos lombaires.Légèrement baquet, dans le but de confirmer, les retours du siège se réduisent au fur et à mesure que l'on monte jusqu'à s'effacer au niveau des épaules pour ne pas gêner les utilisateurs qui apprécient s'assoir au fond.Vous le savez à force, mais nous sommes adeptes des assises en une seule partie pour éviter le cumul des poussières, impuretés ou même des miettes pour celles et ceux qui mangent sur leur siège. Là où la plupart des constructeurs en font une référence,propose avec leune assise fortement baquet et disposant d'une rainure entre la zone des fessiers et celle des hanches. Finalement,, profite d'une mousse moelleuse et respirante grâce aux microperforations au centre du revêtement et de coutures performantes et agréables.Le support d'assise profite de bonnes finitions tandis que l'assemblage avec le vérin et le bloc de pivot se fait assez facilement. N'oubliez pas de consulter les vidéos et/ou notices en ligne. Ce siège sera plutôt recommandé aux utilisateurs qui aiment s'enfoncer dans leur siège tout en gardant un certain maintien.Revenons aux fondamentaux avec les accoudoirs. Sise permet certaines entorses, le constructeur a bien compris l'intérêt despour les sièges gaming. Il va même plus loin en intégrant un revêtement innovant, bien qu'il n'apporte pas une plus-value notable. Le quadrillage en relief est, effectivement, accueillant. Nous retrouvons, par ailleurs, l'élément qui fait l'âme dedepuis peu, le nom du produit est gravé sur le montant de l'accoudoir et apporte un. Pour finir, voici les options activables àLes accoudoirs sont équipés d'une mousse dense, qui s'enfonce tout de même si vous posez les coudes ou appuyez dessus un peu fort avec les doigts. De quoi proposer un rendu rigide, mais confortable.Bien qu'elle ne soit pas forcément déterminante quant à la qualité d'utilisation finale du produit, la finition permet de comprendreque porte le constructeur à votre égard. S'il porte attention aux petits détails, sans réel impact pour le consommateur, il est alors très probable de le voir fonctionner à cet égal, voire mieux, pour les éléments essentiels du fauteuil. Ici, CORSAIR montre l'ensemble de sa détermination avec un châssis élégant, un cadre en acier tubulaire rigide ainsi que des soudures et finitions respectables.La base, qui accueille les roulettes, est en acier.et certaines à peine perceptibles.C'est ici queprend le plus de risques en tentant une évolution peu évidente ni populaire chez la concurrence. Nous retrouvons. Ce dernier doit se dissiper et permettre au fauteuil de se déplacer plus librement dès que quelqu'un s'assoit dessus. Seulement voilà, nous l'avons testé avec des personnes de poids différents et si dans le principe l'idée est intéressante, elle n'est pas tout le temps fonctionnelle. Nous nous retrouvons donc souvent avec des roulettes freinées inutilement. Qui plus est, si vous faites le ménage et avez besoin de déplacer le, il sera plus dur de le faire., mais qui saura trouver preneur parmi certains utilisateurs.La partie support est également l'une des plus importantes de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Qui plus est, le constructeur n'annonce pas la classe de ses pistons. Néanmoins, lors de notre test, l'amorti était maîtrisé et sans défaut particulier à relever. Pour rappel, la classe d'un piston signifie simplement qu'il a subi une batterie de tests auxquels il a répondu positif. Le piston dispose d'un cache en plastique.Comme annoncé en début d'article, len'arrive dans nos salons qu'équipé d'un coussin de tête, puisque la forme du dossier permet de passer outre celui pour les lombaires., qu'il s'agisse de simplement le glisser en partie haute du dossier ou profiter des ouvertures dans le siège pour le sangler. Petit bémol sur l'absence de logo, nom du produit ou autre sur le coussin qui nous arrive dans son plus simple appareil.pour un intérieur composé de mousse à mémoire de forme.À l'instar de nombreux sièges, il est possible de le faire pivoter, monter/descendre et basculer, mais également le stopper. Pour ce faire, une manette facile d'accès est présente sous la droite de l'assise, qu'il faut simplement actionner pour monter/descendre et pousser/tirer si vous souhaitez bloquer le pivot avant/arrière. La puissance de ce dernier est réglable via une grosse poignée à visser selon la force voulue, laquelle se situe sous le siège.Finalement, sans surprise, la manette d'inclinaison est comparable à la concurrence et se situe à droite du fauteuil. Aucun risque de toucher l'accoudoir en l'actionnant, mais la poignée reste, tout de même, assez petite à l'utilisation. Notons qu'aucun système de sécurité n'est présent sur le siège concernant les zones de bascule. Cela est tout simplement dû au fait que le dossier ne peut pas s'incliner à moins de 90°.Quelques petits points supplémentaires à faire remonter. Tout d'abord, nous avons testé les limites du siège avant qu'il ne devienne dangereux à l'utilisation. Nous avons noté que le siègeet utilisez votre fessier ou l'avant des accoudoirs pour vous lever. Il en va de même avec l'inclinaison maximale du produit. En situation, il nous est presque arrivé de(pivot et inclinaison maximale). La chaise n'étant pas conçue pour ce type d'application, une erreur de manipulation pourrait vous faire partir en arrière.Pour finir, il faut bien noter l'aspect moelleux de l'ensemble du fauteuil, tant la concurrence aura tendance à raidir ce dernier. C'est un point à prendre en compte sur. À l'instant T, il est difficile pour nous de savoir si la mousse et le revêtement iront jusqu'à se détendre et accentuer l'effet plutôt mou. Quoi qu'il en soit, l'assise reste confortable et l'aspect baquet permet de positionner notre corps vraiment au centre de la chaise. Pour les adeptes de positions spéciales en étant assis, sachez qu'il est difficile de se mettre en tailleur ou le pied sous les fesses avec ce siège. Il sera parfait pour une utilisation classique et/ou « normale » tout en maintenant l'ensemble de votre corps dans une position ergonomique.