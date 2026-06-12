Thrustmaster dévoile un volant réplique de la Ferrari 499P en édition limitée pour les passionnés de simulation

Le fabricant de périphériques Thrustmaster a levé le voile sur un nouveau volant haut de gamme développé en collaboration avec Ferrari et les 24 Heures du Mans. Ce modèle très exclusif s'adresse directement aux passionnés de simulation à la recherche d'une expérience immersive.

Une réplique officielle et à l'échelle

Thrustmaster, constructeur spécialisé dans les périphériques de toutes gammes et adaptés aux jeux de simulation, a officialisé le lancement d'un nouveau produit haut de gamme conçu en partenariat avec l'écurie Ferrari et les organisateurs des 24 Heures du Mans. Ce modèle baptisé Ferrari 499P Centenary Winner Edition célèbre la victoire historique de la voiture numéro 51 lors du centenaire de la célèbre course d'endurance. Afin de garantir l'exclusivité de l'objet, la production sera strictly limitée à 499 exemplaires numérotés individuellement.

Conçu à la taille réelle du modèle d'origine, l'appareil se positionne comme un objet de collection autant que comme un outil de jeu. Le pack intègre un support d'exposition en acier frappé du logo officiel de la course pour permettre d'exposer l'objet lorsqu'il n'est pas utilisé. L'ensemble est complété par deux affiches de grande taille célébrant la victoire de l'écurie italienne et détaillant les plans techniques de la structure.

Des technologies embarquées pour une immersion totale

Fort de nombreuses années d'expérience dans le domaine, Thrustmaster ne s'est pas contenté de proposer un périphérique qui joue seulement sur son design. En effet, la face avant intègre un écran à cristaux liquides de 10,9 centimètres capable d'afficher jusqu'à 140 paramètres de télémétrie, un système de mesure qui transmet les données de fonctionnement du véhicule en temps réel. L'affichage textuel est complété par 15 diodes lumineuses indiquant le régime moteur et 10 autres dédiées aux alertes de drapeaux de course. La façade comporte également 11 boutons d'action dont les contours sont rétroéclairés pour faciliter la navigation lors des sessions nocturnes.

La structure arrière en carbone moulé accueille six palettes de contrôle. Les joueurs pourront utiliser deux palettes pour le changement de vitesse ainsi que quatre commandes analogiques supplémentaires, des leviers progressifs permettant de doser finement une action comme l'embrayage. Les modifications de réglages en pleine course s'effectuent grâce à quatre molettes en aluminium appelées des « encodeurs rotatifs », permettant d'attribuer jusqu'à 25 actions de configuration directement depuis les mains du conducteur.











Prix et disponibilités

Le volant Thrustmaster Ferrari 499P Centenary Winner Edition sera disponible en précommande à partir du 13 juin 2026 à 16h sur la boutique en ligne officielle de la marque. Le tarif de vente conseillé est fixé à 851,00 euros.



Ce montant comprend également une clé d'activation pour le jeu « Le Mans Ultimate » habituellement affiché à 29,99 euros sur Steam ainsi que l'intégralité des contenus additionnels payants liés à la saison 2024, de quoi profiter du meilleur de cette collaboration au cœur d'un titre qui récolte plus de 2 000 avis positifs sur Steam.