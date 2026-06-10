Dragon Quest Monsters : Le royaume de Bois flétri s'annonce pour la fin d'année 2026

Square Enix continue de choyer les amateurs de capture de créatures en dévoilant la date de sortie du prochain volet de sa célèbre série dérivée. L'aventure s'annonce particulièrement massive et se laissera approcher par les joueurs chevronnés comme par les néophytes.

Un retour attendu pour la célèbre série dérivée de Square Enix

À l'occasion de la dernière présentation de Nintendo, l'éditeur Square Enix a officialisé la date de sortie mondiale de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Bois flétri. Ce projet appartient à la catégorie des séries dérivées, un terme qui désigne une saga alternative s'éloignant du genre traditionnel de la licence principale pour proposer des mécaniques de jeu différentes. Ce nouvel opus se concentrera ainsi sur la capture, le combat et l'élevage de monstres fantastiques.

L'intrigue principale suivra le périple de deux héroïnes bien connues des fans, Bianca et Nera, qui se lancent dans un grand voyage afin de redonner vie au monde en péril de Bois flétri. Les développeurs promettent un catalogue massif comprenant plus de 500 monstres à collectionner, regroupant de nouvelles créatures ainsi que des monstres emblématiques plébiscités par la communauté. Le studio précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir parcouru les épisodes précédents pour profiter pleinement de cette expérience de jeu de rôle particulièrement accessible.

Un lancement multiplateforme global et des précommandes ouvertes

Contrairement aux habitudes de la franchise qui privilégie souvent une seule console à son lancement, ce titre profitera d'un déploiement d'envergure. Les joueurs pourront ainsi découvrir cette aventure dotée de graphismes améliorés sur de nombreux supports en simultané. Les précommandes physiques sont d'ores et déjà ouvertes pour la majorité des plateformes tandis que les versions numériques destinées aux consoles de Nintendo débuteront un peu plus tard.

Le titre profitera également des capacités de la future machine du constructeur japonais pour offrir une fluidité accrue et des temps de chargement réduits lors des transitions entre les combats tactiques dans les environnements ouverts.











La sortie officielle de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Bois flétri est programmée pour le 3 décembre 2026. Le jeu sera disponible en simultané sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X S et PC via Steam et Windows.

Bien que Square Enix n'ait pas encore dévoilé le montant exact du jeu, cette production devrait s'aligner sur les standards de l'éditeur pour ses séries dérivées avec un tarif estimé à 59,99 euros.