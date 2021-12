Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Capteur : Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50

accélération : 40 G

Dimensions : (H) 40.0 mm x (L) 63.5 mm x (l) 125 mm

Boutons : 5 (en comptant les clics molette)

Fréquence USB : 1000 Hz

Câble USB : flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

Sans-fil : LIGHTSPEED

Batterie : 70h d'autonomie

Poids : 63 g

Logiciel : Logitech G HUB

Couleurs : League of Legends

Garantie : 2 ans

Prix : 129,99 €

Unboxing

Souris gaming sans fil PRO

Récepteur USB LIGHTSPEED

Câble USB/câble de données

Adaptateur d'extension de récepteur en option

Boutons latéraux optionnels (2 à gauche, 2 à droite)

Capots de bouton en option (2 à gauche, 2 à droite)

Documentation utilisateur

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Logitech G HUB





Sans-fil et batterie

LIGHTSPEED

Batterie

Le packaging comprendNous y voici, laest enfin entre nos mains pour juger à la fois ses performances, mais également cette collaboration qui fait corps avec l'évolution actuelle detant sur le jeu League of Legends, avec la sortie d'Arcane, que sur ses autres titres. Pour cette souris, on reprend l'essence de la Pro X Superlight avec un châssis épuré pour un poids plume associé à une technologie avancée. Le design de la collaboration est assez léger, mais suffisant pour rendre le produit plus attractif.es gravures dorées sont idéalement placées et très élégantes.L'ambidextrie de cette souris est entièrement assumée. Si le châssis se veut classique et linéaire, il est tout de même accompagné de composants permettant de modifier les boutons latéraux afin de les faire se situer sur le flanc gauche, ou le droit, à votre convenance. La configuration de la souris permet d'utiliser sans contrainte l'ensemble des grips ci-dessous.Si, à l'égal de la Pro X Superlight , le revêtement de la souris se veut lisse, les gravures League of Legends de laentretiennent. C'est d'ailleurs un point très intéressant quand on sait queavait pourvude caoutchouc de flanc, qu'il était possible d'ajouter selon votre convenance,. Ici, la collaboration avec League of Legends confirme que Logitech sait modeler ses périphériques tout en les rendant visuellement agréables.On retrouve sous la souris un emplacement circulaire aimanté qu'il sera possible d'ouvrir pour insérer la clé Bluetooth lorsque vous souhaitez voyager ou stocker votre souris. On note qu'il n'est pas toujours aisé à ouvrir. Enfin, la souris dispose de quatre patins en PTFE idéalement positionnés sur la partie inférieure.Faciles d'accès et d'utilisation, les clics de lane demandent pas une trop grosse force d'activation pour un retour audio modéré. Pour finir, les boutons de flancs latéraux sont bombés et séparés l'un de l'autre. Souples et dotés d'une course légère pour un « clic » plus modéré, ils font parfaitement corps avec l'ensemble du périphérique. Nous rappelons que selon l'utilisation (gaucher/droitier) il est possible de changer les boutons de place.Fine et creuse, elle est positionnée de manière accessible. Silencieux, son roulis à crans permet une bonne précision. Quant au clic de la molette, il est extrêmement silencieux avec un cran légèrement marqué. Avec un revêtement en caoutchouc cranté pour conserver confort et précision, il n'y a rien de particulier à signaler.Dans le but de devenir toujours plus compétitifs, les constructeurs se mettent même à créer leurs propres capteurs pour combler les attentes de leur communauté et plus encore. C'est ici le cas avecqui propose sonqui a la capacité de monter jusqu'à 25 600 DPI. Soyons honnêtes, il s'agit bien plus d'une prouesse que d'une utilité. S'il y a bien un point à relever de cette évolution technologique, c'est que l'augmentation des capacitifs des capteurs en termes de DPI permet à ces derniers de proposer une précision des plus exemplaires sur les faibles DPI (en dessous de 4000). À l'égal d'une photo en 4K que l'on regarderait seulement en 720p, la précision du capteur HERO est tout simplement surperformant pour une utilisation lambda, mais pas moins agréable pour autant.Finalement, le capteur n'est rien sans un bon tapis. Nous rappelons, par ailleurs, qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser sur une surface réfléchissante, comme du verre. Fort heureusement, la collection League of Legends propose un tapis aussi performant que beau qui n'est autre que le tapis de souris de jeu G840 XL League of Legends Édition que vous retrouvez sur l'ensemble des photos de la collection. On constate, en prime, une évolution en comparaison de, puisque ladispose d'un rappel de profil DPI sur la partie supérieure de la souris. Avec trois points lumineux, il est possible d'avoir un meilleur aperçu du profil actif.Il s'agit du logiciel par défaut qui fédère l'ensemble des périphériques Logitech. Bien qu'il permette, il faudra un peu de temps avant de comprendre le fonctionnement de chaque onglet.Il faut toutefois noter que les DPI ne se changent que par paliers de 50. La souris se met en veille toute seule au bout d'un certain temps. Lors de la réactivation, un petit encart vous rappelle le profil actif ainsi que les DPI utilisés pour la. Ce dernier apparaît dansLeest une technologie sans-fil maison qui équipe la majeure partie des périphériques sans-fil de chez. Si, à l'origine, il était possible de comparer l'ensemble des capteurs du marché, leur évolution ne permet que d'obtenir des solutions plus rapides et fidèles. C'est ainsi que la réaction de la souris est instantanée, que vous soyez sur le bureau comme en jeu. De plus, la distance d'utilisation permet de déplacer la souris afin de l'utiliser bien plus loin de votre ordinateur pour celles et ceux qui souhaitent l'activer à distance. On note également la mise en veille automatique et intuitive pour conserver un maximum de batterie. Pour finir, comme dit plus haut,en vous faisant un rappel écrit des DPI et profils actifs.Annoncée avec une autonomie de 48 h avec éclairage pour 60 h sans, nous n'avons rien à signaler en particulier. La longévité de la batterie semble correcte et fidèle aux attentes que l'on peut avoir concernant. Pour finir, le câble de recharge dispose de deux tétons qui viennent consolider le tout pouren cas de chute ou d'utilisation maladroite du périphérique pendant la charge.