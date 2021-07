Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Ambidextre Capteur : Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50

Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50 accélération : 40 G

40 G Dimensions : (H) 40.0 mm x (L) 63.5 mm x (l) 125 mm

(H) 40.0 mm x (L) 63.5 mm x (l) 125 mm Boutons : 5 (en comptant les clics molette)

5 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Sans-fil : LIGHTSPEED

LIGHTSPEED Batterie : 70h d'autonomie

70h d'autonomie Poids : 63 g

63 g Logiciel : Logitech G HUB

Logitech G HUB Couleurs : Noire ou Blanche

Noire ou Blanche Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 149,99 €

Unboxing

Souris gaming sans fil PRO X Superlight

Récepteur sans fil LIGHTSPEED

Câble de charge/transfert de données

Adaptateur d'extension de récepteur

Bande antidérapante optionnelle

Chiffon pour préparer la bande antidérapante

Fermeture optionnelle avec patin PTFE

Documentation utilisateur

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Logitech G HUB





Sans-fil et batterie

LIGHTSPEED

Batterie

Le packaging comprend :La volonté de, à la conception de cette souris, est de proposer aux joueurs un périphérique aussi léger que performant pour une utilisation professionnelle. On retrouve donc, à première vue, un ensemble simplifié pour ne conserver que l'important.Avec un châssis assez classique, qui se veut linéaire ainsi que bomber en son centre, la sourisconfirme son utilisation ambidextre, si l'on passe outre le positionnement des boutons latéraux que l'on retrouve sur le flanc gauche. La prise en main se fait naturellementet ce, quel que soit votre type de préhension. Bien que laparaisse assez classique, elle resteNous notons cependant un revêtement assez lisse que ne sera pas au goût de chacun. En effet, les flancs ne sont pas creusés et ne disposent pas, d'origine, des zones antidérapantes. Pour les mains sèches, la souris peut s'avérer difficile à maitriser tant il vous faudra la pincer. Heureusement,pense à l'ensemble des utilisateurs en ajoutant des bandes antidérapantes optionnelles. Ces dernières se positionnent aisément sur la souris, bien qu'elles lui fassent perdre en charme.Pour finir, on retrouve sous la souris un emplacement circulaire aimanté qu'il sera possible d'ouvrir pour insérer la clé Bluetooth lorsque vous souhaitezvotre souris. Ce support circulaire peut, aussi, être remplacé par une fermeture optionnelle avec patin PTFE pour une glisse toujours plus agréable.Les clics de lasont faciles d'utilisation et ne demandent pas une trop grosse force d'activation. Assez grands, ils s'adapteront facilement à l'ensemble des types de grips. Le clic est tout aussi net qu'audible pour une perception accrue de son activation. Pour finir, les boutons de flancs latéraux sont bombés et séparés l'un de l'autre. Souples à l'utilisation et dotés d'une course légère, ils font parfaitement corps avec l'ensemble du périphérique.Fine et creuse, elle est positionnée de manière accessible. Silencieux à l'utilisation, son roulis à crans permet une bonne précision. Quant au clic de la molette, il est extrêmement silencieux avec un cran légèrement marqué. Avec un revêtement en caoutchouc cranté pour conserver confort et précision, il n'y a rien de particulier à signaler.L'évolution des capteurs ainsi que des technologies permet aux constructeurs de proposer des produits de plus en plus performants. Dans le but de devenir toujours plus compétitifs, les constructeurs se mettent même à créer leurs propres capteurs pour combler les attentes de leurs communautés et plus encore. C'est ici le cas avecqui propose son capteur HERO qui a la capacité de monter jusqu'à 25 600 DPI. Soyons honnêtes, il s'agit bien plus d'une prouesse que d'une utilité. S'il y a bien un point à relever de cette évolution technologique, c'est que l'augmentation des capacitifs des capteurs en termes de DPI permet à ces derniers de proposer une précision des plus exemplaires sur les faibles DPI (en dessous de 4000). À l'égal d'une photo en 4K que l'on regarderait seulement en 720p, la précision du capteur HERO est tout simplement sur-performant pour une utilisation lambda, mais pas moins agréable pour autant.À cela vient s'ajouter l'ensemble des patins en PTFE que l'on retrouve sous la souris, mais également autour du capteur. Associé à un tapis adapté, il ne tient qu'à vous d'exploiter les performances maximales de laIl s'agit du logiciel par défaut qui fédère l'ensemble des périphériques Logitech. Bien qu'il permette, il faudra un peu de temps avant de comprendre le fonctionnement de chaque onglet.Il faut toutefois noter que les DPI ne se changent que par paliers de 50. La souris se met en veille toute seule au bout d'un certain temps. Lors de la réactivation, un petit encart vous rappelle le profil actif ainsi que les DPI utilisés pour la. Ce dernier apparaît dans l'angle inférieur droit de votre bureau.Comme une majorité de constructeurs actuellement en place,nous fait profiter d'une technologie sans-fil maison, le. Difficile d'établir une comparaison tant les vitesses de traitement sont importantes. La réaction de la souris est instantanée, que vous soyez sur le bureau comme en jeu. De plus, la distance d'utilisation permet de déplacer la souris afin de l'utiliser bien plus loin de votre ordinateur pour ceux qui souhaitent l'activer à distance. On note également la mise en veille automatique et intuitive pour conserver un maximum de batterie. Pour finir, comme dit plus haut, la souris se réactive très vite en vous faisant un rappel écrit des DPI et profils actifs.Annoncée avec une durée de vie maximale de 70 h, nous avons pu l'utiliser pendant presque une semaine avec une utilisation active tous les soirs, sans avoir besoin de la recharger, et cela, dès réception du produit (jamais chargée à fond à ce moment). Qui plus est, la souris commence à vous alerter dès qu'elle passe sous le seuil des 20 % de batterie. Le temps de chargement est approximatif, mais ne semble pas dépasser les deux ou trois heures. Pour finir, le câble de recharge dispose de deux tétons qui viennent consolider le tout pour ne pas abimer la connectique en cas de chute ou utilisation maladroite du périphérique pendant la charge.