YouTube met en place de nouvelles règles pour le comptage de vues

Dans quelques jours, un changement important va être appliqué au système de comptage de vues des vidéos publiées sur YouTube. Celui-ci concernera tous les formats de vidéo et va sa calquer sur un modèle déjà utilisé.

Lorsque vous regardez une vidéo longue ou un short sur YouTube, plusieurs informations autres que le contenu apparaissent à l'écran. L'une d'entre elles est le nombre de vues réalisées par la vidéo et ce détail a connu de nombreuses évolutions depuis la création de la plateforme. Les plus anciens se souviennent peut-être de la règle des 301 vues, aujourd'hui supprimée.

Mais à partir du 24 août 202, un nouveau système de comptage va être mis en place. C'est ce qu'a confirmé YouTube sur son compte officiel X. Désormais, dès qu'une personne lancera ou cliquera sur une vidéo, cela comptera comme une vue, sans prendre en compte le watch time.

Le système de comptage des vues désormais identique pour toutes les vidéos publiées sur YouTube

Ce système est déjà utilisé depuis 2025 par YouTube pour le comptage des vues faites sur les Shorts. La règle est d'ailleurs devenue un standard car elle est également utilisée sur les contenus vidéo publiés sur Instagram et TikTok. Cependant, il va désormais être appliqué à l'ensemble des vidéos publiées sur la plateforme au logo rouge.

Historiquement, nous avons utilisé plusieurs systèmes de comptage des vues selon les différents formats. Cependant, nous avons entendu dire que les créateurs souhaitaient mettre fin à la confusion autour de cette métrique et comprendre précisément leur véritable visibilité ; c'est pourquoi nous procédons à cette mise à jour !

Face à la mise en place de ce nouveau système, les créateurs et créatrices de contenus se montrent perplexes et ont partagé leurs inquiétudes en ligne. Si cela ne change rien pour les spectateurs, ce changement va-t-il impacter leurs statistiques, leurs revenus ou leur éligibilité au Programme Partenaire ?

Pas de changement concernant la rémunération des vidéos ou le Programme Partenaire

En complément de la publication sur X, Google a mis en ligne un communiqué complet sur le sujet et sur son fonctionnement. Il est précisé que la rémunération et le Programme Partenaire resteront inchangés. La seule différence notable sera le nombre de vues, qui pourrait être plus conséquent pour les vidéos classiques.

Starting 8/24, views will count the moment a video begins to play (w/ no minimum watch time) across all formats (VOD, Shorts, & Live). We're standardizing views to reflect creators' true exposure across YouTube, making it easier to show their value to brand partners.



This update… — TeamYouTube (@TeamYouTube) August 17, 2026

Cela pourrait permettre à de petits créateurs de gagner plus rapidement en visibilité. Néanmoins, il faudra attendre les retours après plusieurs semaines d'utilisation pour savoir si ce système est réellement efficace et sans conséquence pour les créateurs.