Acer lance un PC portable à 899 € qui ne pèse que 1,19 kg

La rentrée 2026 voit arriver un nouvel ultraportable Acer qui mise autant sur la mobilité que sur les usages du quotidien. Le Swift Air 14 combine un châssis de 1,19 kg, un écran 120 Hz et une autonomie annoncée jusqu'à 19 heures, tout en intégrant les fonctions d'intelligence artificielle désormais attendues sur cette catégorie de machines.

Avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie des étudiants comme des utilisateurs nomades, ou de ceux qui alternent entre bureau et télétravail, pouvoir transporter son ordinateur partout sans multiplier les concessions est devenu un enjeu important pour de nombreux constructeurs. Acer profite ainsi de la rentrée pour renouveler son offre d'ultraportables avec le Swift Air 14. La marque mise avant tout sur la mobilité, avec un châssis en aluminium de seulement 1,19 kg pour 12,9 mm d'épaisseur, pensé pour accompagner aussi bien les étudiants que les utilisateurs amenés à passer régulièrement du bureau à leur domicile.

Cette recherche de légèreté ne se fait toutefois pas au détriment du reste de la fiche technique. Le Swift Air 14 embarque notamment un écran 14 pouces à 120 Hz, une autonomie annoncée jusqu'à 19 heures ainsi que les nouveaux processeurs Intel Core Series 3. Acer complète l'ensemble avec plusieurs fonctions liées à l'intelligence artificielle et une connectique suffisamment complète pour éviter que cet ultraportable ne se transforme en simple machine pensée pour la mobilité.

Un ultraportable léger avec un écran qui soigne le confort

Si le poids constitue évidemment le premier argument du Swift Air 14, Acer ne s'arrête pas là. La charnière peut également s'ouvrir jusqu'à 180 degrés, une possibilité pratique pour montrer l'écran à une personne installée en face de soi, tandis que l'ordinateur profite d'une dalle WUXGA de 14 pouces affichant 1920 x 1200 pixels. Celle-ci propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture annoncée de 100 % de l'espace sRGB, tout en adoptant une surface mate destinée à limiter les reflets dans les environnements lumineux. Une configuration qui dépasse ainsi la simple bureautique et permet d'envisager plus confortablement le visionnage de contenus ou certaines tâches créatives.

Cette recherche de polyvalence se retrouve également du côté de l'autonomie. Acer annonce jusqu'à 19 heures en lecture vidéo et 16 heures en navigation Web, tandis que la recharge rapide permet de récupérer jusqu'à 50 % de batterie en seulement 30 minutes.

Puissance adaptée et intelligence artificielle au quotidien

À l'intérieur, le Swift Air 14 adopte les nouveaux Intel Core Series 3, accompagnés d'un NPU dédié aux traitements liés à l'intelligence artificielle. Sous Windows 11, Copilot est notamment accessible directement depuis une touche dédiée, tandis qu'Acer regroupe ses propres fonctionnalités au sein d'AcerSense et d'Acer Intelligence Space.

Le constructeur met également en avant ses technologies « PurifiedVoice » et « PurifiedView », respectivement destinées à améliorer la qualité du son et de l'image lors des visioconférences. Le PC dispose pour cela d'une caméra infrarouge Full HD compatible avec Windows Hello, ainsi que d'un cache physique de confidentialité.

L'intelligence artificielle ne constitue toutefois pas l'unique argument du Swift Air 14, qui conserve une approche assez classique de l'ultraportable, avec une machine pensée pour la bureautique, les études, le travail hybride et les loisirs. Quatre haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra sont également intégrés au châssis pour compléter cette polyvalence.

La connectique reste par ailleurs assez généreuse pour cette catégorie, avec deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port USB-A et une sortie HDMI 2.1, auxquels s'ajoutent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.











Prix et disponibilité

L'Acer Swift Air 14 (SFA14-I31) est disponible dès maintenant en France à partir de 899 € TTC. Notez que le modèle vert est commercialisé dès son lancement, tandis qu'il faudra attendre octobre avant de voir arriver la version rose.