Cémantix 1631 : Indices et solution, quel est le mot du 19 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 août 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le voile que l'aube tisse sans fil, et que le soleil défait sans ciseaux.
Indice 2Je cache sans mur, j'égare sans bouger et je disparais sans jamais avoir été là.
Indice 3Quand les contours deviennent des secrets, je suis souvent le premier suspect.
Indice 4Je tombe près du sol, mais je ne suis pas la pluie.
Indice 5Je rends les routes moins sûres sans être un obstacle.
Indice 6Les phares me transpercent, mais ne parviennent pas toujours à me vaincre.
Indice 7On me rencontre souvent au petit matin, surtout lorsque l'air est humide et frais.
Indice 8Phénomène météorologique constitué de fines gouttelettes d'eau en suspension près du sol, réduisant fortement la visibilité.
Solution du 19 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 août 2026Brouillard
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)