Caractéristiques

Dimensions : 430 x 125 x 25 mm (à plat)

Type de clavier : Full

Poids : 737 g

Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon tressé USB-C vers - C/A détachable

Couleurs : Noir/Silver

Switchs : Mécaniques/TTC/Low Profile (Rouge/Bleu/Marron)

Garantie : 2 ans

Logiciel : Cooler Master MasterPlus+

Connectivité : USB2.0 / Bluetooth 4.0

Compatibilité : Mac OS X 10.10+/iOS 5+/Android 3.2+/Windows 8 et au-dessus

Unboxing

1 x Clavier SK653

1 x Outil pour décrocher les switchs

1 x USB Type-C to Type-C cable

1 x Livret de garantie

1 x Guide de démarrage rapide & Bluetooth

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Modes d'utilisation

Switchs

TTC Low-Profile Rouge : 45g/1,2mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic.

TTC Low-Profile Bleu : 45g/1,3mm/Clicky. Un rendu audio avec un clic significatif.

Éclairage

Raccourcis

Batterie et recharge

Logiciel CM MasterPlus+

L'utilisation

Le packaging comprend :Bien que l'attrait soit actuellement tourné vers les claviers au format mini ou TKL, certains utilisateurs, ou même professionnels à notre égard, continue de rêver de l'arriver de claviers disposant d'un panel complet de touches et confortables à l'utilisation. Ainsi, le, propose une approche qui associe le confort à la praticité.Le clavierest sous. Cela signifie qu'il dispose du panel complet de touches disponibles sur un clavier, réduisant le nombre de raccourcis, mais augmentant la facilité d'utilisation d'éléments communs comme le pavé numérique ou les raccourcis classiques.Concernant le revêtement, leest composé d'un châssis alliant, avec tact,. Ce dernier compose la partie supérieure du clavier pour un rendu tout aussi professionnel qu'élégant. Nous constatons également que les bords du châssis sont chanfreinés (l'angle est cassé pour ne pas avoir d'arêtes vives). De fait, le clavier propose une, même éteint.Sous le produit nous trouvons deux patins en, pour le maintien, sur la partie basse, tandis que deux autres sont disponibles sur les pieds dépliables que nous retrouvons sur la partie haute. Ils disposent de deux modes d'utilisation que sont à plat ou incliné.Sur la zone arrière du clavier, nous trouvons un port USB-C qui sert au rechargement, mais également à l'utilisation du clavier en mode filaire. Pour finir, sur le flanc gauche se situe le bouton permettant de passer du mode Bluetooth à filaire.Outre le confort d'utilisation, le type de connexion peut jouer sur le confort d'utilisation. Bien sûr, de par son format, nous sommes moins regardants que pour une version TKL ou 60 % puisque le clavier n'a pas pour objectif d'être nomade. Toutefois, il existe certains standards que nous aimons retrouver dès lors que le périphérique est catégorisé en sans-fil. Comme pour le, il se connecte bien évidemment en filaire, mais également à l'aide d'un accès Bluetooth et... c'est tout.En effet, une déception identique, aucune connexion sans-fil avec dongle attitré n'est disponible, surtout à cette gamme de prix où l'ensemble des concurrents en font profiter. Cet aspect sera d'autant plus frustrant pour les utilisateurs sur PC ne disposant pas d'accès Bluetooth en standard,Cela étant dit, la technologie Bluetooth 4.0 duest très performante pour une utilisation éloignée du périphérique et permet la connexion de trois périphériques en même temps. Il existe un raccourci de touches permettant de naviguer entre les trois produits enregistrés, mais également pour les remplacer à tout moment. Le clavier dispose d'un système d'éclairage intelligent qui, lorsque nous utilisons la touche« Cooler Master », allume certaines touches du clavier en blanc pour connaitre, d'un coup d'œil, l'état de ce dernier.Même si le clavierest un périphérique adapté aux joueurs, son format full et low-profil convient également aux professionnels. Ici, nous retrouvons des switches mécaniques/TTC/Low Profile (Rouge/Bleu/Marron) qui permettent d'adapter le clavier à vos envies. Une fois pris en main, et ce, quelle que soit l'utilisation que vous en faites,. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des vitesses de folies,Pour le, l'aspect RGB est un aspect qu'il ne faudra pas négliger. Le clavier dispose d'un rétroéclairage classique sous les touches, tandis que le constructeur en a profité pour ajouter un liseré qui fait le contour du périphérique. À 100 % de luminosité, que vous n'utiliserez qu'en mode filaire,, avec un liseré qui se veut discret, mais efficace. Le logiciel attitré permet de modifier la colorimétrie ainsi que les modes d'éclairage pour l'adapter à vos envies.Cependant, le point négatif fait son apparition dès lors que vous utilisez le clavieren mode Bluetooth. En effet, dans le but de réduire sa consommation d'énergie, vous aurez tendance à réduire la luminosité du clavier. Si le rétroéclairage des touches ne semble pas trop impacté, le liseré, quant à lui, perd de sa prestance allant même jusqu'à nous faire douter de l'avoir allumé. Enfin, l'utilisation du RGB met un très grand frein à l'autonomie du clavierComme dit plus haut,est qu'il n'a besoin que de très peu de raccourcis puisque la plupart sont disponibles à la volée. Cela étant, toujours face au format, il aurait été intéressant de voir apparaître des touches multimédia dédiées.Il propose un rétroéclairage performant, mais également énergivore. De ce fait, pour profiter de l'élégance de ce dernier, il faudra l'utiliser bien plus souvent en filaire qu'en Bluetooth. Néanmoins, pour celles et ceux qui ne sont pas fans de, le clavier tient parfaitement la cadence lorsqu'il est éteint. Il reste un très bon périphérique avecLe logiciel MasterPlus permet de régler la mise en veille ainsi que la puissance de rétroéclairage. Une petite précision pour finir, lorsque le clavier est en veille et que vous souhaitez l'activer, les premières touches ne sont pas comptabilisées. Il faudra attendre quelques secondes avant d'écrire, ce qui reste dommage.Comme la plupart des périphériques actuels, et même si lese veut être plug and play, impossible de passer à côté d'une configuration plus poussée par le biais d'un logiciel dédié. Si ce dernier permet d'aller plus loin sur l'aspect personnalisation, nous restons tout de même déçus par son design simplifié. Notons que de nombreuses mises à jour sont nécessaires lors du premier branchement avant de pouvoir utiliser le logiciel et le clavier ensemble.Finalement, le clavierest un périphérique performant, ergonomique et globalement assez compact même pour un format full. Les switchs sont réactifs tandis que nous regrettons le manque d'un repose-poignets. Néanmoins, le clavier répond avec aisance à l'ensemble des tâches qui lui incombent, que ce soit de jouer, travailler ou même les deux en simultané.