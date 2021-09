Caractéristiques

Dimensions : 293 x 103 x 30.28 mm (à plat)

293 x 103 x 30.28 mm (à plat) Type de clavier : 60 %

60 % Poids : 446 g

446 g Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon tressé USB-C vers - C/A détachable

1,82 m en nylon tressé USB-C vers - C/A détachable Couleurs : Noir/Silver

Noir/Silver Switchs : Mécaniques/TTC/Low Profile (Rouge/Bleu/Marron)

Mécaniques/TTC/Low Profile (Rouge/Bleu/Marron) Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : Cooler Master MasterPlus+

Cooler Master MasterPlus+ Connectivité : USB2.0 / Bluetooth 4.0

USB2.0 / Bluetooth 4.0 Compatibilité : Mac OS X 10.10+/iOS 5+/Android 3.2+/Windows 8 et au-dessus

Unboxing

1 x Clavier SK622

1 x Outil pour décrocher les switchs

1 x USB Type-C to Type-C cable

1 x Livret de garantie

1 x Guide de démarrage rapide & Bluetooth

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Modes d'utilisation

Switchs

TTC Low-Profile Rouge : 45g/1,2mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic.

45g/1,2mm/Linéaire. Force d'activation légère pour une course linéaire et sans accroc ou clic. TTC Low-Profile Bleu : 45g/1,3mm/Clicky. Un rendu audio avec un clic significatif.

Éclairage

Raccourcis

Batterie et recharge

Logiciel CM MasterPlus+

L'utilisation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le packaging comprend :Lors du choix d'un périphérique tel que le, il est évident que, au vu de son format, son utilisation sera bien plus ciblée pour des environnements restreints ou simplement pour celles et ceux qui cherchent une polyvalence sans-fil.Le clavierest sous. Cela signifie qu'il ne dispose pas de pavé numérique, et que son. De ce fait, on retrouve un format réduit sans les touches de fonctionnalités, macros et/ou média. Toutefois, pour améliorer le confort d'utilisation, les flèches sont intégrées dans la partie inférieure droite du clavier.Concernant le revêtement, leest composé d'un châssis alliant, avec tact,. Ce dernier compose la partie supérieure du clavier pour un rendu tout aussi professionnel qu'élégant. On constate également que les bords dusont chanfreinés (l'angle est cassé pour ne pas avoir d'arêtes vives). De ce fait, le clavier propose une, même éteint.Sous le produit on trouve deux patins en, pour le maintien, sur la partie basse, tandis que deux autres sont disponibles sur les pieds dépliables que l'on retrouve sur la partie haute. Ils disposent de deux modes d'utilisation que sont à plat ou incliné.Sur la zone arrière du clavier, on retrouve un port USB-C qui sert au rechargement, mais également à l'utilisation du clavier en mode filaire. Pour finir, sur le flanc gauche se trouve le bouton permettant de passer du mode Bluetooth à filaire.Outre le confort d'utilisation, les différents modèles de connexion sont des points cruciaux pour un périphérique sans-fil et compact. Pour le, il se connecte bien évidemment en filaire, mais également à l'aide d'un accès Bluetooth et... c'est tout. En effet, légère déception ici, surtout au vu du prix du clavier, aucune connexion sans-fil avec dongle attitré n'est disponible. Cet aspect sera d'autant plus frustrant pour les utilisateurs de Desktop ne disposant pas d'accès Bluetooth en standard,Cela étant dit, la technologie Bluetooth 4.0 duest très performante pour une utilisation éloignée du périphérique et permet la connexion à non moins de 3 périphériques en même temps. Il existe un raccourci de touches permettant de naviguer entre les trois produits enregistrés, mais également pour les remplacer à tout moment. Le clavier dispose d'un système d'éclairage intelligent qui, lorsque l'on utilise la touche« Cooler Master », allume certaines touches du clavier en blanc pour connaitre, d'un coup d'oeil, l'état de ce dernier.Même si le clavierest un périphérique adapté aux joueurs, son utilisation principale n'aura pas pour but d'avoir une réactivité exemplaire et puissante, mais bel et bien de combiner confort et précision sans qu'il soit trop énergivore, surtout en mode sans-fil. Ici, on retrouve des switches mécaniques/TTC/Low Profile (Rouge/Bleu/Marron) qui rendent le clavier encore plus compact sans pour autant le faire devenir moins fonctionnel. Lors des premières utilisations du, il se peut que vous ne soyez pas habitués à l'aspect restreint, mais on s'y fait assez vite. Une fois prit en main, et ce, quelle que soit l'utilisation que vous en faites,. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des vitesses de folies,Pour le SK622, l'aspect RGB est un aspect qu'il ne faudra pas négliger. Le clavier dispose d'un rétroéclairage classique sous les touches, tandis que le constructeur en a profité pour ajouter un liseré qui fait le contour du périphérique. À 100 % de luminosité, que vous n'utiliserez qu'en mode filaire,, avec un liseré qui se veut discret, mais efficace. Le logiciel attitré permet de modifier la colorimétrie ainsi que les modes d'éclairage pour l'adapter à vos envies.Cependant, le point négatif fait son apparition dès lors que vous utilisez le clavieren mode Bluetooth. En effet, dans le but de réduire sa consommation d'énergie, vous aurez tendance à réduire la luminosité du clavier. Si le rétroéclairage des touches ne semble pas trop impacté, le liseré, quant à lui, perd de sa prestance allant même jusqu'à nous faire douter de l'avoir allumé. Enfin, l'utilisation du RGB met un très grand frein à l'autonomie du clavierSi les premiers claviers en format 60 % avaient du mal à se démarquer de par leur manque de fonctionnalités, les constructeurs ont rapidement corrigé le tir. Pour faire simple, ici, avec le, il est quasiment possible de faire tout ce. En prime, ledispose de raccourcis le rendant plug and play puisque vous pouvez changer à tout moment les profils d'utilisation, mais aussi le rétroéclairage, la connexion, le multimédia. En bref, le clavier permet l'utilisation d'unà main levée (presque une fonction par touche). Néanmoins, bien que cela soit pratique, les dextérités nécessaires à l'utilisation de ces raccourcis peuvent devenir gênantes si vous avez pour habitude d'en utiliser souvent. On dira donc quePoint essentiel et pourtant assez faible du périphérique, sa batterie. Comme le clavier se veut faire « comme les grands » il propose un rétroéclairage performant, mais également énergivore. De ce fait, pour profiter de l'élégance de ce dernier, il faudra l'utiliser bien plus souvent en filaire qu'en Bluetooth. C'est un compromis à accepter alors que le produit est initialement prévu pour être nomade. Néanmoins, pour celles et ceux qui ne sont pas fans de, le clavier tient parfaitement la cadence lorsqu'il est éteint. Il reste un très bon périphérique avec. Le logiciel MasterPlus permet de régler la mise en veille ainsi que la puissance de rétroéclairage. Une petite précision pour finir, lorsque le clavier est en veille et que vous souhaitez l'activer, les premières touches ne sont pas comptabilisées. Il faudra attendre quelques secondes avant d'écrire, ce qui reste dommage.Comme la plupart des périphériques actuels, et même si le SK622 se veut être plug and play, impossible de passer à côté d'une configuration plus poussée par le biais d'un logiciel dédié. Si ce dernier permet de pousser la personnalisation, nous restons tout de même déçus par son aspect simplifié.Finalement, le clavierréalise à la perfection sa tâche principale qui est de vous accompagner dans une configuration nomade et/ou dans un environnement serré. S'il faut un temps de prise en main pour s'adapter aux switches low-profil ainsi qu'au format 60 %, le clavier répond avec aisance à l'ensemble des tâches qui lui incombent, qu'ils s'agisse de jouer, travailler ou même les deux en simultané.