Caractéristiques

Microphone Énergie requise / consommée : 5V 500mA (USB) Taux d'échantillonage : Minimum : 44,1 kHz / Maximum : 48 kHz Capsules : électrostatique de 14 mm de diamètre (1 seule) Mode micro : cardioïde Fréquence de réponse : 20 Hz – 20 kHz Max SPL : 110 dB

Dimensions avec pied : 7.62 cm x 15.2 cm

Unboxing

Le microphone Razer Seiren Mini (en trois parties)

Câble USB 2.0 caoutchouc de 1.8 m

Manuel d'utilisation et de garantie

Châssis

Logiciel & fonctionnalités

Rendu microphone

La vidéo en bref

Le packaging comprend :profite d'une nouvelle mode visant à décliner de nombreux périphériques en coloris atypiques pour proposer des gammes de couleurs ett diversifiées. C'est ainsi que sont nées les trois gammes que sont :. Ces dernières proposent :Pour notre cas, il s'agit duqui existe également sous trois coloris différents. Ils sont identiques et ne se différencient pas par. Le choix se fera donc uniquement sur la couleur.Il est indéniable que lan'usurpe pas son nom. Avec une hauteur maximale de 15 cm, c'est un périphérique réduit qui rejoint votre configuration. Cependant, la taille ne fait pas les performances, nous reviendrons sur ce point par la suite. Il se décompose en deux parties, le micro et son socle. Les deux sont reliés à l'aide d'un filetage normalisé en 5/8", qu'il est important de connaitre afin d'adapter une potentielle perche puisque, oui, la scission le permet.Concernant le socle, il est léger pour rendre le produit mobile, tout en restant assez solide afin de ne pas le casser au moindre choc. Ce point est intéressant à relever, car, de par son faible poids et gabarit, il est possible de le déplacer par inadvertance, avec un mouvement trop brusque ou simplement en s'accrochant pas erreur au câble. Ce dernier est d'ailleurs en caoutchouc et reste détachable. Point fort du micro, lorsqu'on le connecte, la partie USB est intégrée au cœur d'un support qui vient prendre la forme arrondie du micro. De ce fait,Le socle, quant à lui, dispose d'une liaison pivot permettant de mouvoir le microphone à votre guise. Il est vrai que cette particularité est intéressante, toutefois, à part supprimer la rigidité du microphone, le pivot n'est pas assez grand pour être vraiment impactant. C'est ici bien plus une question de confort que d'utilité.Pour finir, l'ensemble des finitions rendent le tout visuellement agréable, tandis que le revêtement laisse percevoir un produit tout aussi solide que qualitatif.Si le grand avantage dureste son côté Plug and Play, il n'en reste pas moins dommage de ne le voir équipé d'aucune fioriture. Bien sûr, le rapport qualité-prix du produit explique largement les raisons, mais ce sont tout de même des points qui lui font défaut. Ainsi, pas de logiciel attitré pour régler ne serait-ce que le volume du micro. Pour cela, il faut se rapprocher de l'intégration Windows ou simplement de votre logiciel de stream pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser à des fins de créations vidéoludiques.Pour finir, le microphone fait son apparition sans la moindre option intégrée au châssis. Qu'il s'agisse de couper le micro, changer le volume ou régler le type d'utilisation, aucun de ces éléments ne sont présents. On constate simplement une DEL qui s'allume en blanc lorsque le périphérique est branché. Il s'agit là d'un condensé permettant aux budgets les plus serrés d'obtenir un microphone au rendu professionnel àC'est ici que ledévoile tout son potentiel. Derrière sa petite taille ainsi que son manque de fonctionnalités évidentes, la qualité du microphone est simplement incroyable pour cette gamme de prix. Il reproduit votre voix de manière très fidèle, bien qu'on pourrait regretter de ne pas disposer d'un filtre anti-pop avec le produit.Équipé d'une capsule cardioïde et malgré sa petite taille, il filtre à la perfection les bruits de clavier ou souris qui se situeront, la plupart du temps, proches de lui si vous n'utilisez pas une perche. C'est également un point intéressant à relever puisque, étant assez restreint en hauteur, il faudra adapter sa détection au mieux afin de profiter du meilleur de votre voix. Lorsque l'utilisation est plus éloignée, on constate qu'il récupère, souvent un peu trop, les sons ou voix se situant derrière vous. Il ne sera donc pas adapté à une petite salle si vous êtes plusieurs à jouer ou streamer. C'est un périphérique adapté aux zones calmes.