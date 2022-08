Caractéristiques

Couleur du produit : Noir

Puissance de crête : 90 W

Fréquence : 30 Hz - 20 kHz

Connectivité : Aux - Fibre Optique - Bluetooth 5.0

Distance de transmission : 10 m

Dimensions (L x l x H) : 230 x 177 x 120 mm

Consommation d'énergie : 0,8 W

Poids : 4,6 kg

Adaptateur : 12V-2.5A

Unboxing

Barre de son

Caisson de basse

Adaptateur secteur

Câble auxiliaire de 3,5 mm

Câble optique

Télécommande

Châssis

Structure

boutons & télécommande

Fonctionnalités & Connectivités

Utilisation

Bureautique

Jeu

Voici ce dont à quoi il faut s'attendre en ouvrant la boîte :À première vue et en ne se fiant qu'au visuel de sortie de boîte, la barre de son propose un rendu peu élégant. La devanture laisse penser à une tôle perforée que nous aurions assemblée sur le reste du châssis. Cela étant, se fier au premier coup d'œil n'est jamais bénéfique. En effet, une fois ce sentiment passé et la barre bien en main, nous constatonsassociée à des matériaux performants. Outre la face avant « grillagée », le reste de la barre de son est en plastique dur et mat. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment poser leurs mains partout ou qui disposent d'animaux de compagnie. En plus de profiter d'un rendu rugueux, la poussière et les poils seront plus difficiles à stocker dessus., mais efficace pour s'accommoder à de nombreuses configurations.Concernant le caisson de basse, attention à l'appellation sans-fil. L'ensemblene profite pas d'une batterie et ce terme sera pour justifier le fait qu'aucun câble d'alimentation n'est nécessaire pour le caisson. Il vient se connecter à la barre de son pour utiliser son alimentation propre. Le caisson de basse vient professionnaliser l'ensemble tant il est. Thomson tend à proposer un ensemble visuellement agréable qui, malgré sa gamme,Dernier point, qui pourra intéresser les plus bricoleurs d'entre vous, il est tout à fait possible d'accroche la barre de son au mur.ne manquant que de vos compétences en travaux manuels.Excellente nouvelle, laarrive dans nos salons équipée d'une télécommande. Cette dernière nécessite deux piles AAA pour fonctionner (non incluse) et permet. Notons tout de même qu'elle ne fonctionne que si vous êtes en face de la barre de son. Tout écart ou obstacle gênera la commande initialisée.Si vous perdez la télécommande ou ne souhaitez simplement pas acheter de piles, pas de panique, des commandes sont disponibles sur la face gauche de la barre de son. Qu'il s'agisse du volume, des égaliseurs, du type de connexion ou bêtement mettre sous tension la barre de son, tout y est. Une bordure lumineuse permet de connaître l'état de cette dernière et change de couleur selon la connectique voulue. Notons qu'à des fins écologiques le livret d'instruction ne sera disponible que sur internet et/ou en téléchargement.Lapermet un appairage Bluetooth, mais également auxiliaire par le biais d'une prise jack ou même optique avec le câble présent, à condition d'avoir un périphérique compatible. La barre de son profite d'un bandeau lumineux qui change de couleur selon la connexion utilisée, mais également qu'elle soit en tension ou en recherche de périphérique.Finalement, les fonctionnalités diffèrent selon le périphérique connecté, pensez donc à bien prendre connaissance de la notice. Pour exemple, un simple clic sur le bouton + ne suffit pas à monter le son, mais change de musique sur YouTube en Bluetooth. Pour augmenter l'audio, il faut appuyer longuement sur le +.Malgré sa polyvalence, nous constatons qu'il est impossible de combiner plusieurs connexions. De fait, vous ne pouvez pas brancher cette barre de son à votre ordinateur tout en conservant la possibilité de répondre à un appel sur votre téléphone. Pour ce faire, il faudra changer de connexion principale.Dernier point et non des moindres, la barre de son dispose d'un rendu stéréo ainsi que de trois égaliseurs différents et attitrés aux éléments suivants : musique, film, jeu et standard. Il est possible de naviguer entre chacun via la télécommande ou directement sur la barre de son. Notons que ce dernier point ne permet pas de savoir avec exactitude l'égaliseur actuellement actif. Si laest équipée d'un bandeau lumineux, il n'est pas prévu pour mettre en avant l'égaliseur du moment.Entrons à présent dans le vif du sujet. Nous l'avons testé autant en jeu que pour de la bureautique ainsi que sur des applications très polyvalentes. Il va sans dire que la puissance développée deest assez intéressante puisqu'elle permet de profiter d'un son propre et de basses assez riches. Notre plus grand étonnement était lors de tests sur différents types d'utilisations.Sur cette partie nous combinerons. Si la distance d'utilisation n'est pas comparable, l'utilisation se veut quelque peu identique. La disparité des salles d'écoutes, 12m2 pour le bureau et 35m2 pour le salon a permis de mettre en avant un point crucial. En effet, si l'ensemble est annoncé pour s'adapter aux petits espaces, ce n'est pas pour rien. Lors de son utilisation dans un espace assez grand, l'écoute demande plus de puissance et. Dès lors que le son demande (beaucoup) trop de puissance et/ou de basses, elle sature facilement et proposeDu classique à l'électro en passant par le rap, la pop le rock et une multitude d'autres, chaque élément de l'ensemble. Notons que, dissociée, la barre de son, ne se focalisant que sur la mélodie et le son en général,. L'égaliseur choisi sera grandement impactant sur le rendu final. Bien qu'ils soient définis et attitrés à des utilisations précises, ils se résument très rapidement par le niveau de basses voulu, allant deEnfin, le rendu stéréo est propre, s'entend, mais ne sera pas aussi performant que deux enceintes distinctes et positionnées de part et d'autre de votre périphérique cible.C'est ici que les dissonances sont les plus importantes, et non en mal. En effet, si la musique, les séries et/ou films laissent percevoir quelques faiblesses, en jeu c'est un. Fidèle au rendu visuel, avec des basses adaptées (à condition d'utiliser l'égaliseur adéquat) le plaisir de jouer est complet. Bien sûr, pour tout ce qui touche au compétitif, bruits de pas, spatialisation et autres, la barre de son ne fait pas l'affaire, et c'est normal ! Nous avons testé une grande variété de jeux afin de répondre aux attentes d'une communauté éclectique. LaIci, nous sommes bien plus sur un périphérique de premier ordre, simple et adapté à une utilisation occasionnelle ou amatrice afin de profiter d'un son intéressant pour améliorer. Un produit d'entrée de gamme qui saura plaire aux utilisateurs soucieux d'obtenir un périphérique aux connectiques polyvalentes,