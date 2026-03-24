Razer Viper V4 Pro : Test de la référence des pros qui se réinvente

Faker l'a choisie pour ses matchs les plus importants, Razer l'a peaufinée pendant deux ans. La Viper V4 Pro débarque avec un capteur 50K de troisième génération, un nouveau dongle hémisphérique, une molette optique inédite et un poids ramené à 49 grammes. Est-ce que c'est la meilleure souris esports du moment ? La question mérite d'être posée.

Caractéristiques

Type : Droitière symétrique

Droitière symétrique Capteur : Focus Pro 50K Optical Sensor Gen3 : 50 000 DPI max, paliers de 1 DPI

Focus Pro 50K Optical Sensor Gen3 : 50 000 DPI max, paliers de 1 DPI Vitesse max : 930 IPS

930 IPS Accélération max : 90 G

90 G Dimensions : (H) 39,9 mm x (L) 63,9 mm x (l) 127,1 mm

(H) 39,9 mm x (L) 63,9 mm x (l) 127,1 mm Boutons programmables : 6

6 Switchs : Optical Mouse Switches Gen4

Optical Mouse Switches Gen4 Fréquence de polling : Jusqu'à 8 000 Hz (filaire et sans fil)

Jusqu'à 8 000 Hz (filaire et sans fil) Connectivité : Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 + filaire USB-A vers C

Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 + filaire USB-A vers C Batterie : 1 000 Hz : jusqu'à 180 heures 8 000 Hz : jusqu'à 45 heures

Poids : 49 g

49 g Logiciel : Razer Synapse / Razer Synapse Web

Razer Synapse / Razer Synapse Web Coloris : Noir ou Blanc

Noir ou Blanc Prix : 179,99 €







Unboxing

Souris Viper V4 Pro

Dongle HyperSpeed Wireless Gen-2 hémisphérique

Câble USB-A vers USB-C

Grip tape prédécoupé

Documentation utilisateur

Design et châssis







Ergonomie et confort longue durée









Capteur et performances techniques

Logiciel et personnalisation

















Test en conditions réelles

Voici ce qui vous attend à l'ouverture de la boite de la souris :Laconserve l'ADN de la gamme, avec une silhouette légèrement plus arrondie et enveloppante que celle de la V3 Pro., notamment au niveau des patins PTFE eux aussi plus arrondis, mais elle se ressent légèrement en main.Le châssis perd au passage 5 grammes pour atteindre seulement 49 g. À ce niveau,et demander un temps d'adaptation. Mieux vaut, si possible, l'essayer avant achat pour s'assurer que ce poids plume correspond à ses habitudes. Cela dit,, Razer annonçant même une structure renforcée.Là où la Viper peut diviser, comme souvent avec cette gamme, c'est sur le revêtement. Très lisse, encore un peu plus que sur la V3,, surtout avec sa forme symétrique, loin de l'ergonomie d'une DeathAdder. La surface reste néanmoins agréable et limite les glissements même en cas de transpiration. Ceux qui préfèrent une accroche plus prononcée ou des appuis latéraux marqués pourront se tourner vers le grip tape fourni,Sans RGB superflu, la souris mise sur une sobriété visuelle réussie. Le bouton sous le châssis permet à la fois l'allumage et le changement de DPI. Un interrupteur à glissière aurait sans doute été plus lisible au premier coup d'œil, mais ce choix permet de centraliser les réglages sans multiplier les commandes.La forme symétrique droitière convient parfaitement. En « palm grip », ça fonctionne aussi, mais la souris pousse naturellement vers l'arrière, ce qui oblige à adapter sa prise. Aucune fatigue musculaire notable même après plusieurs heures, le poids contenu aide vraiment sur les grands mouvements tandis que l'équilibre global du châssis est bien pensé.Les boutons latéraux sont bien positionnés, suffisamment espacés pour éviter les fausses manipulations. Les clics principaux offrent une activation plus marquée et légèrement plus aiguë que sur la V3 Pro., mais, en l'absence d'un casque et selon l'intensité de la session ou l'environnement, ça peut devenir intrusif. En ce sens, c'est un point à prendre en compte si vous partagez votre espace de jeu ou même la nuit !Leembarque 50 000 DPI, 930 IPS et 90 G d'accélération. Sur le papier, Razer se positionne comme l'une des souris les plus réactives du moment, et les chiffres sont là pour le confirmer. Mais soyons honnêtes, la grande majorité de ces performances ne sera perceptible que pour les joueurs les plus méticuleux. Pour le reste d'entre nous, il faudra surtout adapter ses DPI selon les titres pratiqués, et c'est à peu près tout ce qu'on retiendra au quotidien.Dans ce segment haut de gamme, latient un discours marketing similaire, avec les mêmes promesses de précision et de performances compétitives. Sauf que les deux souris ne jouent pas vraiment la même carte. Là où la Viper V4 Pro mise tout sur la vitesse et la latence sans fil, la Superstrike se distingue surtout par son système de clic haptique magnétique, un ressenti très agréable et franchement différent de tout ce qu'on connaît. Deux approches légitimes, mais deux expériences bien distinctes.Dans tous les cas, les technologies avancées de la, que ce soit le polling rate à 8 000 Hz, le Frame Sync ou la Dynamic Sensitivity, s'adressent clairement aux joueurs compétitifs qui cherchent à gratter le moindre millième de seconde. Pour un usage occasionnel, elles resteront largement transparentes. La souris performe très bien dans tous les cas, sans avoir besoin d'exploiter la totalité de son potentiel.reste l'un des logiciels les plus complets du marché. Gestion des DPI, mapping des boutons, calibrage de surface, Smart Polling Rate Switcher qui bascule automatiquement entre 1 000 Hz hors jeu et 8 000 Hz en session... tout y est. La nouveauté côté logiciel, c'est, une version navigateur qui permet de modifier ses réglages sans installation, pratique en déplacement ou sur une machine secondaire. Notez cependant que, contrairement à certains concurrents, la version physique de Razer Synapse continue de fonctionner en parallèle.Pour les joueurs occasionnels,. La « Dynamic Sensitivity », le « Frame Sync », le « Mouse Rotation »... autant d'options bien expliquées dans l'interface, mais qui s'adressent avant tout à ceux qui optimisent chaque milliseconde.Finalement, le dongle hémisphérique est clairement l'une des nouveautés les plus réussies de cette génération., mais elle est aussi franchement agréable à poser sur un bureau. Elle ne prend pas de place, elle ne tombe pas, et les trois LED intégrées offrent un retour visuel immédiat sur l'état de la connexion, le niveau de batterie et le polling rate actif. Le genre de petit détail qui fait la différence au quotidien,Laa été testée sur des univers très différents, deen passant paret même. Dans tous les cas, rien à signaler. La souris suit, réagit, et ne trahit jamais. Il faut simplement adapter ses DPI selon le titre et le genre pratiqué, ce qui se fait rapidement depuis Synapse ou via le bouton dédié. Vous pouvez d'ailleurs changer les DPI à la volée par le bouton sous la souris, tandis que le dongle vous annonce celui actuel par le biais du LED. Tous les boutons répondent sans faux clic, aussi bien en pleine action que pour une navigation tranquille.Côté autonomie, avec un polling rate à 1 000 Hz et une utilisation quotidienne de 3 à 4 heures, la batterie tient largement la semaine sans avoir besoin de recharger.. En 8 000 Hz, les 45 heures annoncées sont honnêtes mais demandent une recharge plus régulière. À 4 000 Hz,. Quand bien même, il ne sera pas possible d'atteindre de tels chiffres avec toutes les configurations, la souris demandant à minima un port USB 3.0 pour espérer atteindre les 8 000Hz.Rappelons que laest certainement l'une des souris gaming sans fil les plus abouties techniquement à l'heure actuelle. À 179,99 €, son positionnement tarifaire reste cohérent avec ce que propose la concurrence sur ce segment, et difficile de lui reprocher un prix excessif au regard de ce qu'elle embarque. Elle reste néanmoins clairement pensée pour les joueurs compétitifs et exigeants.