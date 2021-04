Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Ambidextre Capteur : Optique Pixart 3335 16 000dpi (paliers de 100 dpi )

Optique Pixart 3335 16 000dpi (paliers de 100 dpi ) accélération : 40 G

40 G Dimensions : (H) 38,2 mm x (L) 66,8 mm x (l) 124,2 mm

(H) 38,2 mm x (L) 66,8 mm x (l) 124,2 mm Interrupteurs : ROCCAT Titan Switch Optical

: ROCCAT Titan Switch Optical Boutons : 6 (en comptant les clics molette)

6 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : HyperFlex d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

HyperFlex d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 59 g

59 g Logiciel : HyperX NGENUITY

HyperX NGENUITY Couleurs : Noir

Noir Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 59,99 €

Unboxing

Souris Pulsefire Haste

Manuel d'utilisation et garantie

Bande antidérapante

Patins en PTFE supplémentaires

Châssis

Forme et prise en main





Boutons

Molette

Capteur

NGENUITY, le logiciel simple, mais efficace

Le packaging comprend :La sourissuit la lignée des souris légères avec coque alvéolée. Si visuellement elle ressemble à une souris alvéolée classique, il existe quelques différences adoptées par la marque. Il ne faut pas oublier que la souris se veut aussi légère que performante, surtout lorsque l'on connaît l'utilisation cible.La sourisse dessine comme une souris ambidextre. En effet, sa forme quelconque, associée à un châssis droit, permet l'utilisation de la souris avec n'importe quelle main. Nous pourrions simplement lui reprocher de n'avoir, donnant un préférentiel à. Avec une forme légèrement bombée sur le dessus, elle reste une souris standardisée qui permettra une bonne préhension, quel que soit votre type de grip. Avec une longueur de 124,2 mm, elle ne se situe pas dans la catégorie compacte et pourra ainsi servir aux grandes comme petites mains. La sourisse veut donc classique pour permettre une polyvalence d'utilisation et de confort.Le revêtement, quant à lui, est entièrement en plastique. Nous reconnaissons l'obligation de perforation alvéolaire de la coque afin de réduire le poids du périphérique. Il faut savoir qu'à l'utilisation, bien que les alvéoles soient situées au niveau des clics ainsi que sous la paume, elles ne procurent aucune gêne. Le châssis de la souris laisse un rendu assez agressif malgré l'aspect plastique. Ce dernier résulte d'une combinaison de formes linéaires et arrondies sur l'ensemble des zones de la souris.Nous pouvons tout de même mentionner que l'aspect alvéolé, même si HyperX, comme l'ensemble des constructeurs, profitent d'intégrer des technologies anti-poussières à leurs périphériques, laisse la possibilité à la saleté d'atteindre le cœur même de la souris, voire de rester bloquer. Il faudra donc penser à nettoyer périodiquement la souris et faire attention lors de l'utilisation ou du stockage.Nous notons également que le constructeur permet de modifier l'expérience d'utilisation à l'aide de bandes antidérapantes que l'on peut positionner sur les flancs ainsi que les clics. Assez atypique pour ce type de périphérique, le rendu n'en est pas moins confortable à l'utilisation. Le rajout d'épaisseur fait perdre certaines courbes de la souris, mais permet une utilisation encore plus nette. L'épaisseur supplémentaire se fait ressentir, toutefois les bandes sont assez grandes pour ne pas créer de trouble au confort d'utilisation.Pour finir, les 59g de laen font l'une des plus légères du marché. Si la raison finale à ce choix ne semble pas toujours explicite, il permet d'obtenir un périphérique aux déplacements facilités pour une précision accrue. Ce dernier point ne sera pas au goût de tous puisque, bien que la souris ait une forme permettant un bon maintien sur le tapis, l'utilisateur peut manquer de poids pour arrêter plus précisément ses mouvements. La légèreté excessive sera donc à l'appréciation de chacun.Les clics forment une flamme avec des bouts arrondis pour un bouton tout en longueur. Nous remarquons que les clics sont très incurvés pour permettre d'accueillir au mieux vos doigts. Si l'ajout de la bande antidérapante réduit un peu cette sensation, elle n'en reste pas moins marquée. Concernant la technologie, les clics sont équipés de micro-interrupteurs dorés et anti-poussière. Le clic est tout aussi marqué que précis pour un retour auditif maîtrisé.Les boutons de flancs sont plus fins et en plastique lisse et glissant. Ils sont faciles à l'utilisation bien que l'on aurait pu espérer qu'ils soient plus imposants. Ils ne sont pas reliés entre eux, les laissant entièrement autonomes.Pour finir, le bouton de réglage des DPI se situe sous la molette. Avec un revêtement identique à ceux sur les flancs, il est tout de même très petit, même s'il dépasse un peu plus du châssis afin de le repérer facilement. L'utilisation de ce dernier est ainsi assez aisée, mais aurait mérité un deuxième bouton de réglage pour pouvoir naviguer plus facilement entre les différents profils de DPI.Seule zone RGB de la souris, elle est située à bonne hauteur et reste facile d'accès. Son revêtement en caoutchouc cranté permet une bonne utilisation pour un retour tactile confortable. Les crans de fonctionnement sont marqués pour rester précis, mais pas assez pour les rendre audibles. Le roulis se veut donc léger et silencieux, pour une utilisation toujours plus appréciable.Il devient de plus en plus difficile de noter concrètement le capteur d'une souris tant l'évolution les rend plus performants. Avec un DPI max de 16 000 pour un palier de 100, le capteur optique Pixart 3335 reste dans une certaine norme. L'utilisation est performante, mais également précise pour atteindre facilement vos objectifs. Les patins de la souris, en PTFE, permettent une glisse adaptée.Disponible depuis le store Microsoft, le logicielde chezpermet de fédérer l'ensemble des périphériques de la marque. Le logiciel se veut simple, mais complet, avec l'ensemble des fonctionnalités disponibles à portée de clic.Si vous souhaitez vous procurer lavous la trouverez notamment sur Amazon, pour la somme de 64,95 euros au prix fort