Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Optique PixArt PAW3370 ≤19K DPI (paliers de 100dpi et 7 niveaux programmables)

Optique PixArt PAW3370 ≤19K DPI (paliers de 100dpi et 7 niveaux programmables) accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 39,1 mm x (L) 69 mm x (l) 122,3 mm

(H) 39,1 mm x (L) 69 mm x (l) 122,3 mm Interrupteurs : Omron 20M

: Omron 20M Boutons : 5 + molette

5 + molette Sans-fil : 2,4 GHZ Bluetooth 5.1 batterie de 500 mAH

Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0

tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 Poids : 53 g

53 g Couleurs : Noire/Blanche

Noire/Blanche Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 69,99 €

Unboxing

Souris gaming sans-fil MM731

Récepteur USB (dans la souris)

Câble USB/câble de données

Adaptateur d'extension de récepteur

Grips additionnels pour les flancs et clics

Documentation utilisateur

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Connectivité et batterie

Filaire et Sans-fil

La batterie



MasterPlus, Logiciel

Zones RGB

Le packaging comprendLes performances d'une souris ne se jouent pas tout le temps sur, mais aussi sur l'aspect ergonomique qui permettra de déterminer le confort d'utilisation du produit.À première vue, la souris possède un châssis assez commun. Pourtant, lorsque nous la regardons plus en détail, de légères modifications permettent d'améliorer la préhension ou simplement. Tout d'abord, la taille de bout des clics n'est pas linéaire et s'apparente bien plus à une vague. De fait,, mais suffisamment bien construits pour permettre une utilisation intuitive, mais focalisée pour droitier.Dès la première préhension, la souris est intuitive, et ce, malgré son faible poids. La forme permet de garder lacollée au tapis tandis qu'elle vous fait profiter d'une précision notable.Nous pouvons toutefois noter que, si l'utilisation en « Palm et Claw grip » est facilitée, lasera plus difficile à manipuler avec un grip de type. L'activation des clics, sous interrupteur Omron, se veut facilitée en pointe de clic a contrario de la zone supérieure de la souris.Le revêtement de la souris est enassocié à des flancs en plastique gris sensiblement plus lisse, mais assez râpeux pour conserver une bonne prise. Dans le cas où cette dernière ne soit pas à votre goût,va jusqu'au bout des choses en intégrant des ajouts en caoutchouc au cœur du packaging. Néanmoins, comme ces derniers sont à coller, il ne faudra pas modifier trop souvent les flancs afin d'entretenir leurs tenus et performances.Avec une forme creusée ainsi qu'une légère inclinaison vers la droite, les clics de lasont aussi performants qu'accueillants. Notons que les clics Omrons perdent en efficacité et déclenchement en zone haute de la souris. C'est d'ailleurs l'un des points qui rend l'utilisation enplus difficile puisque vos doigts ne seront pas en mesure d'activer convenablement les clics. Par ailleurs, l'activation profite d'un retour audio perceptible et net, mais sans gène.Lase contente d'un ensemble satisfaisant de seulement six boutons activables. Si nous passons outre les clics, dont nous venons de parler, et la molette, il nous reste les boutons disposés sur le flanc de la souris. Ces derniers sont asymétriques et revêtus d'un plastique blanc et lisse. Le clic est sec tandis qu'il est plus facile d'activer le bouton arrière.Bien qu'elle se confonde dans l'ensemble, elle reste minimaliste et démunie de configurations ou clics supplémentaires attitrés. Utile dans sa fonction primaire, entièrement en plastique et pleine, les crans sont marqués et précis. Le retour auditif est faible pour un aspect caoutchouc.Comme vous le savez depuis que nous écrivons sur l'ensemble des nouveaux produits de constructeurs endémiques, les capteurs de souris deviennent de plus en plus durs à tester. Si, au début, il y avait une différence notable quant à l'utilisation du produit, à présent, c'est bien plus une guerre de DPI et de lissage. Lapromet un confort d'utilisation et de jeu avecet des paliers de réglages de 100. Il est également possible de régler jusqu'à 7 profils différents depuis le logicielet les changer via le bouton se situant sous la souris.Pour continuer sur la partie inférieure de la souris, elle dispose de patins en PTFE pour optimiser la glisse, à condition d'utiliser également un tapis de souris adapté. Qui plus est, nous rappelons quesans quoi les performances seraient altérées. Pour finir, les boutons et ouvertures que nous apercevons sous la souris, ne sont pas une gêne à son utilisation, ni même sur la glisse du périphérique.Finalement, filaire comme sans-fil, la MM731 se défend plutôt bien surque nous avons testé.Si ladoit exceller quelque part, c'est bien dans sa polyvalence d'utilisation. Son prix la plaçant dans une gamme de prix assez compétitive, sa sobriété se devait. Il est ainsi possible de l'utiliser, à la volée, entre filaire, sans-fil grâce au dongle et finalement via Bluetooth.Lors de son utilisation filaire, la souris fonctionne à son paroxysme tandis qu'elle continue de recharger sa batterie. La connectique voulue ainsi que l'appairage se situent sous le périphérique, non loin de la zone de stockage du dongle sans-fil.Alterner entre chacune n'a donc jamais été aussi facile et permet de mémoriser les périphériques utilisés au quotidien. Cela étant, sans surprise, len'est pas aussi fiable concernant sa latence. Bien sûr, l'impact n'est pas significatif pour une utilisation ordinaire, mais deviendra rapidement un problème si vous souhaitez optimiser vos performances en jeu, notamment les compétitifs.Nous recommandons ainsi l'emploipour les applications délicates tandis que le BluetoothGénéralement le point faible de ce type de périphérique, laréussie à nous étonner. En effet, après presque une semaine d'utilisation à hauteur de 3 à 4 heures par jour, la souris n'a pas dit son dernier mot. Bien qu'il ne soit pas possible de connaître la charge exacte de votre souris (approximation avec l'image d'une pile plus ou moins pleine), le constructeur met tout en œuvre pour vous permettre d'économiser en énergie. De fait,. In fine, aucune latence de reprise n'est à constater, la souris est directement opérationnelle.Comme la plupart des constructeurs,propose sa solution native afin de mettre à jour et configurer l'ensemble de ses périphériques. Notons que si ce dernier est complet, en forme, le fond manque un peu de caractère. Ainsi peu de menu déroulant, des listes rigides et, pour finir, des profils d'éclairages simplets. Voici un ensemble de captures d'écran pour que vous puissiez comprendre plus en détail les configurations possibles.Les DPI sont configurables puis utilisables à la volée par le biais d'un bouton se situant sous la souris. Chaque profil correspond à une couleur qui s'afficherasituée non loin du bouton. Bien qu'il soit intéressant d'avoir un bouton à la volée, nous continuons à trouver dommage son positionnement peu intuitif pour une modification rapide.Finalement, l'utilisation de la souris en mode sans-fil avec dongle permet la mise à jour de cette dernière, il en va de même pour la configuration. Il ne sera donc pas nécessaire de la rebrancher à votre PC à chaque ouverture du logiciel.La souris étant assez sobre, elle ne dispose d'un rendu RGB que sur le logo Cooler Master se situant sous la paume. Il s'associe parfaitement avec l'ensemble typique de laet évite une surconsommation inutile, surtout lors de l'utilisation sans-fil.Si vous souhaitez vous procurer la, vous pouvez, notamment, la retrouver sur Amazon pour la somme de 69,99 € dans sa version blanche