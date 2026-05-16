Logitech G512 X 98 : Test du clavier gaming qui veut tout faire, à sa façon

Le G512 X est le premier clavier de Logitech G à embarquer la technologie TMR, des switches analogiques magnétiques et un système de permutation inédit baptisé Dual Swap. Sur le papier, c'est une proposition ambitieuse, taillée pour les joueurs qui aiment pousser leur matériel dans ses retranchements. En pratique, est-ce que ça tient la route ? Nous l'avons eu en main, et voici notre avis complet.

Caractéristiques techniques

Format : 98%

Switches mécaniques : Logitech MX (linéaires, tactiles ou clicky selon version)

Switches analogiques inclus : 9 x Gateron KS-20 (TMR)

Emplacements Dual Swap : 39

Polling rate : 8000 Hz (True 8K)

Temps de réponse : 0,125 ms

Keycaps : PBT double-shot

Rétroéclairage : LIGHTSYNC RGB + Lightbar PVD

Molettes : 2 molettes programmables bidirectionnelles

Connectivité : USB-C (câble détachable)

Coloris disponibles : Noir / Blanc

Prix : 219,99€ Repose-poignet : 49,99€ (vendu séparément)







Unboxing et contenu de la boîte

Le G512 X 98 arrive avec un contenu bien garni. Dans la boîte, on trouve

Le clavier avec switches MX mécaniques et keycaps PBT pré-installés

9 switches analogiques Gateron KS-20 dans un compartiment dédié à l'arrière du châssis

5 anneaux SAPP

5 keycaps noires supplémentaires

Un extracteur de keycaps et un extracteur de switches, doublant également de pieds d'inclinaison à 8 degrés

Un câble USB-C vers USB-A

À noter que le repose-poignet en acrylique premium est vendu séparément, à 49,99€ pour la version 98.

Design et construction

Le G512 X 98 affiche une esthétique assumée, à mi-chemin entre inspiration industrielle rétro et ambiance gaming contemporaine. Le premier élément qui surprend à ce niveau de prix reste son châssis en plastique noir mat. Pour autant, la finition demeure soignée et l'ensemble inspire confiance, sans flexion notable. Un choix qui tranche toutefois avec une concurrence proposant majoritairement de l'aluminium sur des tarifs similaires.





L'un des premiers éléments qui attire le regard concerne les touches et les différentes zones colorées du clavier, violettes sur notre modèle de test et bleues sur la version blanche. Ici, tout sera affaire de goût. Certains trouveront l'ensemble un peu trop voyant, tandis que d'autres, comme nous, apprécieront le contraste et le caractère qu'il apporte au produit. Et pour ceux qui n'adhèrent pas totalement à cette direction artistique, Logitech a eu la bonne idée d'inclure des keycaps de remplacement ainsi qu'une touche Échap siglée dans la boîte.

En parlant des keycaps, ces dernières sont conçues en PBT double-shot. Concrètement, ce matériau se montre plus dense, résiste mieux aux traces de doigts et conserve sa texture dans le temps, là où de l'ABS classique finit généralement par devenir brillant et glissant à l'usage.













Côté design, la lightbar PVD située sur la partie inférieure du châssis constitue l'élément visuel le plus marquant. Son revêtement gravé en diagonale apporte déjà du caractère une fois les LEDs éteintes, et l'ensemble prend une toute autre dimension lorsque le RGB est activé. C'est également cette barre lumineuse qui vient illuminer le repose-poignet translucide, créant un halo coloré qui rend l'ensemble visuellement cohérent lorsque les deux éléments sont assemblés.

Les extracteurs fournis font également office de pieds d'inclinaison à 8 degrés, une idée plutôt ingénieuse sur le papier. En revanche, si vous préférez utiliser le clavier à plat ou avec une inclinaison plus légère, aucun emplacement de rangement n'est prévu dans le châssis. Résultat, les deux accessoires finissent rapidement à traîner sur le bureau, tandis que le clavier n'a finalement qu'une seule inclinaison possible.

Pour finir, le clavier se limite à une connectique filaire. Si ce choix se comprend pour exploiter pleinement le True 8K, l'absence totale d'alternative sans fil reste difficile à justifier à ce niveau de prix. Cela cantonne le clavier à une utilisation très sédentaire, là où certains concurrents proposent déjà une triple connectivité pour un tarif parfois plus contenu, comme on a pu le constater lors de notre test du Corsair VANGUARD 96.











Le format 98% : compact mais complet

Après le format 75%, plébiscité par les joueurs pour gagner de l'espace sur le bureau mais critiqué par les utilisateurs plus polyvalents, le format 98% ou 96% devient la nouvelle norme qui tend à se populariser dans le monde du gaming. La gamme G512 X propose d'ailleurs une version 75% et une 98% avec chacune son repose-poignet attitré, ce qui est un réel atout pour la gamme. De fait, ce format conserve le pavé numérique absent des formats 75%, ce qui permet de passer du jeu à la bureautique sans compromis, tout en gardant une empreinte plus contenue qu'un full-size classique.

En revanche, on regrette l'absence de touches multimédia dédiées, obligeant à passer par un raccourci clavier. Les deux molettes programmables compensent en partie ce manque, mais on reste dans l'obligation de passer par des combinaisons via la touche Fn pour certaines actions. Sur un clavier à ce prix, c'est dommage.







La technologie Dual Swap en pratique

La grande nouveauté du G512 X, c'est la possibilité de mixer switches analogiques et mécaniques sur un même clavier via 39 emplacements hybrides TMR. La technologie Tunnel Magneto Resistance détecte la profondeur d'appui de chaque touche avec précision, là où un switch mécanique classique se contente d'enregistrer si la touche est enfoncée ou non. Cela permet à certaines touches de moduler l'intensité d'une action selon la pression exercée, comme un stick de manette.

Le swap se fait sans difficulté. Une zone grisée sous les keycaps indique visuellement les emplacements compatibles analogiques, et un bouton dédié lance un scan complet du clavier où les touches modifiées s'allument en surbrillance. C'est bien pensé et immédiatement lisible.

C'est là qu'interviennent les anneaux SAPP (Second Actuation Pressure Point), qui s'installent physiquement sous les switches analogiques pour matérialiser un second point d'activation. L'idée est vraiment intéressante sur le papier, car, pour exemple, en appuyant légèrement sur la touche ZQSD, on marche, et en enfonçant plus profondément jusqu'à sentir la résistance de l'anneau, on court ou on esquive. Une seule touche, deux actions distinctes selon l'intention du joueur.

En pratique cependant, cela demande un vrai temps d'adaptation pour exploiter ce second niveau de manière naturelle et fiable en jeu. Nous n'avons d'ailleurs pas été totalement convaincu par le concept, mais c'est certainement subjectif ou peu adapté à notre usage. L'anneau ne semblait pas vraiment faire de différence marqué et nous avons rapidement abandonné l'idée. En outre, avec seulement 5 anneaux fournis pour 9 switches analogiques disponibles, impossible d'en équiper tous les emplacements simultanément. Un ratio d'au moins un anneau par switch aurait été bien plus cohérent.

Mais il faut être honnête sur l'usage réel du Dual Swap lui-même. Un joueur qui veut vraiment personnaliser son setup en profondeur se tournera généralement vers un kit monté sur mesure ou un clavier entièrement analogique, et personne ne change ses switches en pleine session ni même entre deux parties. Le Dual Swap est donc davantage une démonstration de savoir-faire qu'une réponse à un besoin quotidien réel.



















Ressenti à la frappe

En mode mécanique, la frappe est agréable et bien caractérisée. Un léger point de force à l'activation offre un retour tactile rassurant sans être excessif, avec un son feutré et bien amorti qui convient aussi bien au gaming qu'à l'écriture prolongée.

En mode analogique, l'expérience change sensiblement. La course est plus linéaire, plus amortie, sans point d'activation franc. C'est à l'utilisateur de définir la profondeur de déclenchement via G HUB, touche par touche, de 0,1 mm à 4 mm. Les switches analogiques font également moins de bruit que les mécaniques, ce qui est un avantage appréciable.

Les molettes double fonction

Les deux molettes programmables dans le coin supérieur droit sont moletées, bien dimensionnées et agréables en main. Par défaut, la gauche gère la luminosité et la droite le volume audio, et les deux sont entièrement reconfigurables via G HUB avec des options de clic simple, double clic et rotation bidirectionnelle.

Leur résistance est légèrement plus ferme qu'ailleurs, ce qui garantit précision et évite les manipulations involontaires. Il n'y a cependant pas de position de référence fixe, les molettes tournent sans fin et sans repère physique absolu, ce qui peut limiter certains usages.

G HUB : logiciel rodé, prise en main immédiate

G HUB n'est plus à présenter, et ça se sent dès la première connexion. Le logiciel guide directement l'utilisateur à travers toutes les nouveautés du G512 X, en couvrant le Dual Swap, la configuration analogique, le Rapid Trigger, le Key Priority et le Multipoint Action. Chaque fonction est expliquée clairement, avec des repères visuels sur la carte du clavier.

La section analogique est particulièrement bien pensée puisqu'on peut définir la distance d'activation touche par touche, activer le Rapid Trigger ou assigner deux actions distinctes à un même switch selon la profondeur d'appui. L'interface reste lisible même pour qui découvre ces technologies.























Le repose-poignet

Le repose-poignet en acrylique premium est une addition bienvenue. Sa surface translucide capte la lumière de la lightbar RGB et crée un halo coloré cohérent avec l'ensemble du setup. Même sans RGB, le côté translucide avec la surface striée a son charme, et le confort est au rendez-vous pour des sessions prolongées.

Reste que cet accessoire est vendu séparément à 49,99€ alors qu'il semble conçu exclusivement pour le G512 X. Logitech propose bien de l'obtenir gratuitement en l'ajoutant au panier lors de l'achat d'un clavier G512 X combiné à un casque G522 ou une souris G502 X, mais il faut investir dans d'autres produits de la gamme pour en profiter, ce qui représente une dépense conséquente juste pour récupérer un repose-poignet.

Autre bémol : le repose-poignet n'est pas fixé au clavier, sans aimant ni système d'emboîtement. Il repose simplement contre la tranche du châssis et ne suit pas si vous déplacez le clavier. Ce n'est pas gênant sur un setup fixe, mais cela cantonne clairement cet accessoire à un usage statique.









Performances en jeu

Testé sur Crimson Desert, League of Legends ou même Fortnite, le clavier se montre à la hauteur dans tous les cas, ce qui n'est pas une surprise vu les specs embarquées. Le polling rate à 8000 Hz et le temps de réponse de 0,125 ms placent le G512 X parmi les standards de ce qui se fait de mieux en ce moment à condition d'en avoir l'intérêt et la configuration minimale requise.

La couche mécanique seule est déjà solide pour un usage gaming grand public, et la dimension analogique s'adresse à ceux qui sont prêts à y consacrer du temps pour affiner leur configuration au millimètre. Notez qu'un clavier qui dispose de switchs différenciés demande également un certain temps d'adaptation avant de s'y familiariser, tant pour la gestion des amorties que les courses et doubles activations.

Positionnement et rapport qualité-prix

À 219,99€ pour le format 98, auxquels s'ajoutent 49,99€ pour le repose-poignet, le G512 X se positionne clairement sur un segment très haut de gamme. C'est le prix d'un produit vitrine qui incarne là où Logitech G veut aller techniquement, avec un clavier hybride et modulaire capable de s'adapter à l'évolution du joueur.

La vraie nouveauté n'est pas tant les switches analogiques eux-mêmes, qu'on retrouve déjà ailleurs sur le marché, mais bien la capacité à les intégrer et les stocker directement sur le clavier. C'est en ça que réside la vitrine technologique du G512 X, montrer que Logitech est capable de proposer cette modularité dans un produit grand public, plus que répondre à un besoin criant d'une catégorie de joueurs en particulier.

On se retrouve ainsi avec un clavier couteau suisse qui fait beaucoup de choses, et qui les fait bien, mais dont certaines fonctionnalités demandent encore à être affinées pour convaincre au-delà des passionnés. Le G512 X est une démonstration de savoir-faire, et on sent que Logitech pose ici les bases de quelque chose. Il reste maintenant à aller un peu plus loin.