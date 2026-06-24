Logitech G316 X 98 : Test du clavier qui marque le grand retour de la marque sur la gamme accessible

Logitech G étoffe sa série G3 avec un clavier mécanique filaire taillé pour le gaming et la productivité. On a testé le G316 X 98, voici ce qu'on en pense.

Caractéristiques principales

Format : 98%

: 98% Switchs : Linéaires (40g, 1,9 mm d'actuation) ou Tactiles (55g, 2,2 mm d'actuation), hot-swap

: Linéaires (40g, 1,9 mm d'actuation) ou Tactiles (55g, 2,2 mm d'actuation), hot-swap Keycaps : PBT

: PBT Polling rate : jusqu'à 8 kHz (0,125 ms)

: jusqu'à 8 kHz (0,125 ms) Éclairage : LIGHTSYNC RGB par touche + barre lumineuse 30 zones

: LIGHTSYNC RGB par touche + barre lumineuse 30 zones Connectivité : USB-C filaire (câble 1,8 m)

: USB-C filaire (câble 1,8 m) Poids : 880 g sans câble

: 880 g sans câble Prix officiel : 119,99 €







Unboxing

La boîte contient les éléments suivants :

Le clavier gaming Logitech G316 X 98

Un câble USB-A vers USB-C tressé de 1,8 mètre

La documentation officielle destinée à l'utilisateur

Design et ergonomie

Le Logitech G316 X 98 adopte un format à 98% particulièrement bien pensé pour les joueurs car il conserve l'ensemble des touches essentielles comme le pavé numérique tout en réduisant l'encombrement sur le bureau. Ce choix architectural permet ainsi de libérer un espace précieux pour les amples mouvements de la souris mais il ne sacrifie en rien le confort d'utilisation au quotidien. Pour un modèle orienté vers l'accessibilité, l'assemblage du châssis en plastique se montre très sérieux et robuste. La finition globale inspire immédiatement confiance mais on pourra regretter l'absence d'aluminium qui reste pourtant disponible chez certains concurrents de la même gamme.

L'esthétique globale s'avère sobre et moderne avec une touche Échap translucide frappée du logo de la marque ou encore une molette violette placée astucieusement dans l'angle supérieur droit. Le constructeur décline cette version en noir et en blanc pour s'adapter à la majorité des configurations de bureau. Sous le clavier, des patins réversibles très ingénieux permettent de choisir rapidement entre une inclinaison de 4° ou de 8° par un simple retournement mécanique. On note toutefois l'absence d'un repose-poignet dans l'emballage et ce manque pourra se faire ressentir chez les utilisateurs habitués à ce soutien pendant les longues sessions de jeu.















Comportement des switchs et frappe

Lors de nos sessions de frappe, la signature acoustique typée « thocky » se fait immédiatement remarquer par un son particulièrement grave et feutré. Pour obtenir cette absorption acoustique, Logitech G a développé une structure multicouche assemblée sans aucune vis qui superpose plusieurs épaisseurs de mousse et de silicone afin d'étouffer les vibrations désagréables du plastique.



À l'usage, le rendu sonore est particulièrement agréable sans pour autant rivaliser avec les meilleures références du segment. La frappe se montre franche et offre un léger rebond, une caractéristique qui convient parfaitement au jeu où la réactivité est primordiale.

En revanche, cette sensation pourra diviser en bureautique. Les utilisateurs habitués aux claviers low profile ou à une frappe plus courte devront probablement observer un temps d'adaptation. Malgré plusieurs jours d'utilisation, nous avons trouvé les longues sessions de rédaction un peu plus fatigantes que sur des modèles à faible course. Il s'agit toutefois d'un ressenti qui dépendra largement des habitudes de chacun.

Heureusement, le clavier repose sur un circuit imprimé compatible hot-swap, permettant de remplacer facilement les interrupteurs sans soudure. Logitech G propose d'ailleurs deux types de switchs, avec des modèles linéaires de 40 g, privilégiant une course fluide et silencieuse, ou des versions tactiles de 55 g, offrant un point d'activation plus marqué. L'ensemble est complété par des keycaps en PBT, un matériau plus résistant que l'ABS traditionnel, qui conserve durablement sa texture mate et résiste efficacement aux traces de doigts ainsi qu'à l'usure.

Molette, écran LED, barre RGB et fonctionnalités

L'une des grandes forces de ce clavier réside dans son module de commande situé en haut à droite. Cette molette de contrôle translucide s'associe à un petit écran LED matriciel pour offrir une navigation autonome très fluide. On peut ainsi ajuster directement le volume sonore, modifier la luminosité globale, contrôler la lecture des fichiers multimédias ou encore changer le polling rate sans jamais ouvrir le logiciel de configuration. Une pression prolongée sur le bouton permet d'accéder aux différents menus et la rotation assure le défilement des options avec de petites animations très claires pour confirmer chaque action.

La barre lumineuse LIGHTSYNC RGB intégrée propose quant à elle 30 zones d'éclairage indépendantes qui réagissent en temps réel aux interactions de la molette. Cet ajout purement visuel renforce la cohérence technologique de l'appareil et complète harmonieusement le rétroéclairage par touche. Enfin, un mode jeu physique s'occupe de désactiver les raccourcis système afin d'éviter un retour accidentel sur le bureau Windows au beau milieu d'une partie intense.

Logiciel G HUB

L'application G HUB reste une valeur sûre pour piloter les fonctionnalités du clavier, tout en conservant une prise en main particulièrement accessible pour les néophytes. Son interface claire permet de modifier la fréquence de transmission, de personnaliser l'éclairage, d'enregistrer plusieurs profils ou encore de créer des macros plus ou moins complexes. Les paramètres sont ensuite synchronisés avec la mémoire interne du clavier, ce qui permet de retrouver facilement sa configuration sur un autre ordinateur.

Comme à son habitude, Logitech G soigne également l'accompagnement de l'utilisateur. Dès le premier branchement, un guide de prise en main présente les principales fonctionnalités du périphérique, tandis que de nombreux encarts d'aide, animations et points d'information disséminés dans l'interface facilitent la découverte du logiciel. Un soin particulier qui rend l'ensemble particulièrement intuitif, même pour les utilisateurs peu familiers avec ce type d'application.

















À l'usage

Au quotidien, le Logitech G316 X 98 se montre particulièrement performant et polyvalent car sa réactivité nous accompagne efficacement sur presque tous nos types de tâches. Sa qualité de fabrication et ses prestations techniques dépassent globalement les attentes mais on regrette cependant l'absence d'une connectivité sans-fil qui aurait offert plus de liberté sur le bureau.

En outre, pour les amoureux de la frappe réactive, notamment pour l'écriture, il faudra bien choisir ses switchs initiaux et prendre en compte la longueur de course, la résistance et par conséquent le rebond qui, en plus sans repose poignets, peuvent fatiguer à la longue.