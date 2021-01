Caractéristiques

Webcam USB 3.0 UHD Capteur d’image : Sony Exmor R™ 4K CMOS

8 Megapixels Nbre max. d’images par seconde : 3840x2160 @ 30fps, 1920x1080 @ 60fps

Focus fixe Champ de vision : Diagonale 94°

MJPEG et UYVY Distance de travail minimale : 10 cm

1.4 lx UVC compatible : Oui

130 x 52,6 x 29 mm (sans socle) Logiciel : Live Streamer CAM 513 (ne prend pas en charge l'usb 2.0)

Live Streamer CAM 513 (ne prend pas en charge l'usb 2.0) Système d'exploitation compatible : Windows 10/macOS 10.14, 10.15. (ne fonctionne pas ou moins bien avec Linux). Retrouvez les informations plus détaillées, concernant les spécificités, directement sur le site du constructeur.

Unboxing

Live Streamer CAM 513 (PW513)

USB 3.0 câble type C à type A

Guide de l’utilisateur

Châssis et installation

Logiciel

En Direct : certainement l'onglet dans lequel vous passerez le plus de temps puisqu'il s'agit des réglages natifs de la PW513 . Contraste, luminosité, saturation ainsi que d'autres options sont disponibles directement depuis ce panel. Bien sûr, il est également possible de les activer en automatique.

Filtre : c'est dans cet onglet que l'on règle le lissage ainsi que le blanchissement de l'image. Cette fonctionnalité est désactivable à tous moments.

ePTZ : il n'est pas rare de trouver cette fonctionnalité sur les caméras ou logiciels du moment. Il s'agit simplement d'un focus sur votre visage. Il en résulte un suivi du cadre de la caméra qui viendra toujours suivre et zoomer sur votre visage afin qu'il soit au centre de la photo ou prise vidéo.

Bordereau supérieur : c'est ici que l'on règle l'inclinaison ainsi que le zoom de la PW513, mais également l'endroit pour prendre des photos à l'aide d'un bouton poussoir circulaire situé sur la partie supérieure droite du logiciel.

Utilisation et rendu



Avermédia

Logitech



PHOTO MEDIA



C'est l'heure de découvrir ce que contient la boîte de la PW513 :Lors du déballage de la caméra, il est difficile de passer à coté de sa taille tant elle paraît impressionnante en comparaison des webcams actuelles du marché. Elle dispose toutefois de toutes les fonctionnalités permettant de la positionner, mais également de la faire pivoter directement depuisDe ce fait, la pince de support est également imposante pour permettre uneà la webcam.La caméra se présente sous forme tubulaire avec un cache objectif qui permettra d'obstruer ce dernier lorsque vous ne l'utilisez pas.Nous notons également que le câble d'alimentation, au format, est, mais reste assez court. Ce qui peut rapidement devenir un problème si vous souhaitez l'accrocher à un cercle lumineux ou simplement une zone éloignée de. Le côtépermet, au besoin, de se munirPour finir, le système de pivot de la caméra estet demandera une certaine rigueur de votre part pour l'utiliser sans décrocher cette dernière de son support. De ce fait, il faudra tenir la base de lafermement avant de réaliser le pivot.Il va sans dire, ce type de périphérique sans logiciel de configuration aurait un manque cruel à combler. Ici,propose le logicielqui vous permettra de profiter de l'ensemble des configurations de la PW513. Voici les possibilités de personnalisations proposées par le logiciel.Comme une image parle toujours plus que des mots, surtout quand il s'agit de, voici un comparatif entre laet la. Nous avons choisi cette dernière, car actuellement la plus répandue chez les créateurs de contenu lorsqu'ils n'utilisent pas d'appareils photo dédiés. Il est tout de même important de relever qu'un bon éclairage joue beaucoup sur la qualité vidéo et photo. Ici des clichés avec utilisation deet sans.Bien que la différence soit facilement identifiable, deux points sont également à relever. En premier lieu, la caméracompense et encaisse bien plus facilement la lumière. Lors de l'utilisation avecou des lumières classiques, las'adapte très rapidement là où la 920 propose généralement un environnement bien plus blanc et donc moins contrasté.Le deuxième point sur la configuration est la compatibilité de la webcam. Tout d'abord, il est important de notifier qu'utiliser les paramètres par défaut de la caméra dans un logiciel de streaming ne permet pas de modifier le zoom ou les. Pour cela il faudra utiliser le mode personnalisé et faire vous-mêmequi vous plaisent. Il arrive également que le zoom ne soit pas pris en compte automatiquement demandant unedirectement depuis votre logiciel de stream.