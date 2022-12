Caractéristiques

Réponse en fréquence : 85 Hz – 20 kHz

85 Hz – 20 kHz Câble d'alimentation : Type C avec alimentation

Type C avec alimentation Taille du haut parleur Haut-parleurs large bande Racetrack : 2 x 48 x 95 mm Radiateur passif : 2 x 48 x 105 mm

Type de haut parleur : Haut-parleurs large bande, radiateur passif

Haut-parleurs large bande, radiateur passif Poids : 845 g / 1,9 lbs

845 g / 1,9 lbs Compatibilité : Connexion Bluetooth 5.0

Connexion Bluetooth 5.0 Autres Razer Chroma RGB (14 zones d’éclairage) Entrée audio USB Application Razer Audio Égaliseur 10 bandes personnalisé Niveau de pression acoustique max : 90 dB Parcourir les périphériques audio du PC (pris en charge par Razer Synapse)



Unboxing

1 x barre de son Leviathan V2 X

1 x Câble USB-C vers USB-C

1 x Guide de démarrage rapide

1 x Stickers Razer

Châssis

Structure

boutons

Connectivités

Utilisation

Bureautique

Jeu & musique

Logiciel

Voici ce dont à quoi il faut s'attendre en ouvrant la boîte :Toute de noir vêtue,ne fait pas pale allure puisqu'elle combine un châssis en plastique robuste à une devanture en tissus, visuellement agréable, sur laquelle une ouverture est réalisée pour laisse place au logo. L'arrière accueille les basses ainsi que la connectique filaire amovible.Enfin, sous la barre de son se trouvent les pieds en caoutchouc, pour améliorer la tenue et permettre une subtile inclinaison pour diriger le son vers votre tête.La zone supérieure de la barre de son profite des boutons permettant le réglage du son, mais également d'alimentation et de connexion. Aucune télécommande à l'horizon, ce qui n'est pas très étonnant puisqu', malgré sa petite taille. Pour revenir aux boutons, ils sont au nombre de cinq et répartis uniformément autour du bouton d'alimentation central. Notons qu'L'ensemble des boutons est relativement intuitif et facile d'accès dans le cas où vous l'utilisez non loin de vous sur le bureau.pour une utilisation plus mobile comme couplée à un téléphone, une console de jeu ou même votre télévision.Laest assez simple, pourtant, pouvons-nous vraiment la blâmer en considérant la gamme de prix dans laquelle elle se profile ? Elle propose tout de même d'être utilisée selon deux modes que sont le. Ces alternatives proposent également une technologie de pointe avec la connexionpour profiter du meilleur rendu et débit. Seulement voilà, l'illusion s'arrête ici pour nombre d'entre nous pour la simple et bonne raison qu'aucun adaptateur n'est disponible dans la boîte pour la connecter via USB « classique ». Nous sommes ainsi dans l'obligation d'avoir un ordinateur équipé d'une technologie sans-fil ou d'un port USB-C dans le but de connecter cette barre de son.Notons que le constructeur propose l'éventualité d'utiliser un chargeur compatible USB-C (non fourni) pour une utilisation plus nomade. Une nouvelle fois, bien qu'il soit possible de saluer l'effort de, ces chargeurs ne sont pas totalement popularisés. Il se pourrait même qu'à la réception de lavous ne soyez tout simplement pas en mesure de l'utiliser. Bien sûr, cette particularité est notifiée sur le packaging, mais nombre d'entre nous ne comprennent pas l'intégralité des informations voire ne s'y intéressent pas. Un point critique attribué à Razer qui aurait pu largement anticiper cette problématique.Enfin, nous constatons qu'il est impossible de combiner plusieurs connexions. De fait, vous ne pouvez pas brancher cette barre de son à votre ordinateur tout en conservant la possibilité de répondre à un appel sur votre téléphone.Entrons à présent dans le vif du sujet. Nous l'avons testé autant en jeu que pour de la bureautique ainsi que sur des applications très polyvalentes. Équipée d'un haut-parleur large bande et d'un radiateur passif associé à sa petite taille, nous avions hâte de la voir en application.Sur cette partie nous combinerons l'aspect télévision et ordinateur. Si la distance d'utilisation n'est pas comparable, l'utilisation se veut quelque peu identique. Toutefois, il va sans dire que lan'est pas la mieux adaptée pour une utilisation lointaine, tant par sa puissance nominale, plus restreinte, que sa taille. Difficile d'obtenir un rendu puissant ou stéréo dans cette configuration, même si, de base, elle n'est pas taillée pour cela. Naturellement nous recommandons son utilisation sur un bureau ou proche de l'utilisateur.Notons que l'absence de stéréo se fait ressentir si vous aviez l'habitude d'enceintes dissociées tandis que les basses se veulent timides. Peu contraignant dans l'ensemble, si vous n'êtes pas un adepte d'explosions et souffles/tremblements procurés par un caisson. Toutefois, les films, séries et musiques manquent de profondeur et de rondeur. Latire légèrement vers les aigües et ne met les basses en valeur qu'à haut régime.Par conséquent, nous conseillons de modifier via l'application mobile ou de bureau les égaliseurs de la barre de son. Ceux natifs ne nous ont pas emballés,qui ont du mal à s'équilibrer. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les égaliseurs permettent d'affiner le son et ne permettent pas d'ajouter certaines composantes. Il existe ainsi une limite à la configuration possible.Sans grand étonnement, nous retrouvons les mêmes forces et faiblesses en jeu. Pour une utilisation dite « occasionnelle »apporte tout ce dont vous avez besoin. Elle devient problématique si vous souhaitez une spatialisation plus poussée et rendre le jeu compétitif. Les cinématiques, quant à elles,qui seront à l'appréciation de chacun, mais toujours assez fidèle et encore plus lors de l'amélioration manuelle des égaliseurs.Il s'agit d'une barre de son idéale pour une utilisation passive quotidienne sans vouloir trop en demander. Poussée à fond elle rattrape certains de ses défauts et propose un son plus fourni en basse, mais toujours sans profondeur (les basses qui vibrent en vous).Comme aucune télécommande ou action à la volée n'est disponible,nous fait l'honneur d'intégrer laau cœur de son logiciel Synapse. Par contre, ce dernier est intrusif au possible. Une fois votre périphérique branché il demandera à s'installer. Afin d'aller encore plus loin, il mettra en valeur des logiciels annexes (toujours du constructeur) qui peuvent sembler alléchants, mais qui ne vous seront pas forcément d'un grand secours. Finalement, la gamme complète finit par s'installer sans crier gare et se lance à chaque démarrage. Une véritable plaie qui demandera quelques minutes de réflexions avant d'en capter les subtilités et finir par utiliser celui dont vous avez vraiment besoin.Pour le reste, rien de spécifique à signaler.permet de régler les temps de mise en veille, les égaliseurs dont un personnalisé, gérer les profils et les sons Windows...aux attentes que nous pouvons en avoir. Enfin, pour les fans de RGB il est tout à fait possible de régler les différents modes de la barre de son, en standard via Synapse et plus poussé depuis le logiciel Chroma. Le rendu RGB est intéressant, mais reste à l'appréciation et au goût de chacun.