Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Accélération : 20 g

Capteur : Optique AVAGO avec 10 000 DPI

Dimensions : (H) 47 mm x (L) 70 mm x (l) 125 mm

Boutons : 11 programmables

Modes utilisateurs : configurables

Fréquence USB : 125 Hz - 1000 Hz

Poids : 105 - 120 g

Couleurs : Grise et noire

Prix : 39,99 €

Tapis de souris pour photo : PAD YTTRIUM - 29,99 €

Unboxing

Souris Kult Nitrogen CORE

Le manuel d'installation

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Boutons

Molette

Si nous nous concentrons plutôt sur la partie pratique de la molette, elle dispose de crans faibles, mais performants, pour une utilisation précise. Il est aussi possible de régler la sensibilité ainsi que la rapidité directement depuis le logiciel attitré.





Les clics

Le Logiciel

Touches : choisissez ici comment réagissent les onze boutons lors de leur activation respective.

choisissez ici comment réagissent les onze boutons lors de leur activation respective. Performance : pour régler les DPI ainsi que la fréquence ou la vitesse de scroll de votre souris. Il est toutefois à noter que les DPI se déplacent par palier de 100 avec la possibilité de régler 8 profils différents entre 200 et 10 000 DPI . Attitrez également une couleur au profil pour se rappeler à tout moment lequel est actif.

pour régler les DPI ainsi que la fréquence ou la vitesse de scroll de votre souris. Il est toutefois à noter que les DPI se déplacent par palier de 100 avec la possibilité de régler 8 profils différents entre . Attitrez également une couleur au profil pour se rappeler à tout moment lequel est actif. Rétroéclairage : comme la plupart des souris RBG du marché, la Nitrogen permet de naviguer entre dix profils d'éclairages différents ainsi que de modifier la vitesse des pulsations ou leur intensité.

comme la plupart des souris RBG du marché, la permet de naviguer entre dix profils d'éclairages différents ainsi que de modifier la vitesse des pulsations ou leur intensité. Macro : comme son nom l'indique, créez et appliquez les macros qui vous seront utiles directement via cet onglet.

Le rendu RGB

Utilisation

La boîte de laest assez classique avec un emballage en carton pour un support de souris en plastique. Pas de protections superflues, mais un plastique thermo moulé qui tient parfaitement la souris. Nous retrouvons dans le packaging :propose un aspect un peu jouet, bien que visuellement agréable. Il est facile de percevoirdans le but de proposer un périphérique qui tente de concurrencerpar le biais de multiples possibilités directement sur la souris.Parée d'un revêtement en plastique gris que vient confirmer au toucher le ressenti visuel,pour autant. À la première prise en main, elle donne un sentiment detout en restantDe par sa configuration, elle est adaptée aux joueurs de type Palm et Claw Grip et surtout. La distance d'espacement des boutons vient, par ailleurs, confirmer ces grips ainsi que le besoin d'avoir une main assez grande.Avec pas moins de onze boutons configurables, lamet en avant une grande personnalisation puisque l'on reconnaît les fameux boutons sous la molette pour le changement de DPI, mais aussi les boutons du flanc du clic gauche et sous le pouce.C'est un arsenal de possibilités qui se propose à vous. Cela étant, le bouton du pouce estet peut donc devenir contraignant selon l'utilisation voulue. De plus, les boutons des flancs des clics ainsi que la molette se situent assez loin et ne permettront pas l'accès à de petites mains.Équipée d'un mélange entreau centre et, nous constatons pour notre modèle un manque de finition sur le cerclage laissant paraître une liaison, sur les bords de la molette, plus épaisse. Nous dessinons donc facilement le début et la fin entrainant unet tactile lorsque l'on y est confronté.Il est intéressant de parler de l'angle choisi par. Pour lanous retrouvons des clics très allongés et surtout resserrés. Nous avons testé plusieurs prises en main et il en résulte un confort dans la majeure partie des cas, à condition de ne pas vouloir la jouer trop précis.Bien que les clics soient creusés et agréables à l'utilisation, l'espace manquant suite à la contrainte de positionnement peut faire perdre en précision et confort dans certaines situations. Il s'agit de switchsPivot de la plupart des périphériques gamings, le logiciel sert à la configuration, mais aussi à la création de profils. Chez The G-LAB nous retrouvons le système, peu évident, de logiciel attitré au modèle de souris. Pour lavoici les possibilités :Dans tous les cas, il est possible de créer ou modifier un profil directement par le biais du panel de gauche du logiciel.Avec un prix d'appel denous pouvions nous attendre à unmis de côté pour prioriser les performances et l'utilisation de la souris. Pourtant, il n'en est rien. L'éclairage se fait par le biais de bandes lumineuses se situant sur les bords extérieurs des clics ainsi que du contour bas de la souris. Les leds proposent unà certains autres périphériques colorés du marché. Il reste ainsi discret, mais purement efficace, et ce quelle que soit la luminosité ambiante.Il ne faut pas oublier l'un des points clés à l'achat d'une souris de jeu, le prix. Concernant la sourisqui fait son apparition à 39,99 €, nous pouvons nous attendre à un périphérique équipé des toutes dernières technologies et révolutionnant le marché. Ce n'est d'ailleurs pas le point de vue du constructeur qui sait se montrer modeste et laisse la souris faire son propre chemin.Nous avons ici entre les mains un produit qui tend à faire de nombreux compromis. Ainsi, les switchs, le capteur ou même le revêtement choisi sont d'une qualité moindre qui permet d'accentuer d'autres points., mais saura contenter la plupart des joueurs occasionnels à la recherche d'un périphérique personnalisable et confortable mêmeSi vous souhaitez acheter, il est possible de le trouver sur Amazon, pour la somme de 39,99 €