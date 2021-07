Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Optique ROCCAT Owl-Eye avec 19 000dpi (basé sur le PAW3370 et paliers de 50dpi avec 5 niveaux programmables)

Optique ROCCAT Owl-Eye avec 19 000dpi (basé sur le PAW3370 et paliers de 50dpi avec 5 niveaux programmables) accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 40 mm x (L) 72 mm x (l) 125.6 mm

(H) 40 mm x (L) 72 mm x (l) 125.6 mm Interrupteurs : ROCCAT® Titan Switch Optical

: ROCCAT® Titan Switch Optical Boutons : (en comptant les clics molette)

(en comptant les clics molette) Fréquence USB : 125 / 1000 Hz

125 / 1000 Hz Câble USB : flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 75 g

75 g Logiciel : ROCCAT SWARM

ROCCAT SWARM Couleurs : Noir ou Blanc

Noir ou Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 129,99 €

Unboxing

Souris ROCCAT Kone Pro Air

Clef Wireless

Câble de recharge

Guide de démarrage rapide

Patins de souris additionnels

Châssis

Forme et prise en main

Boutons



Molette

Capteur

Tout dans Swarm, un logiciel complet

Paramètres : c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image.

c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image. Attribution des touches : tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande.

tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande. Paramètres avancés : le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet.

le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet. Éclairage : choisissez parmi 4 types d'éclairages différents, dont le fameux AIMO.

Zones RGB et technologie

Coque alvéolée

Zones rétroéclairées

Batterie et sans-fil

Batterie

Sans-fil

Le packaging comprend :Sisemblait favoriser les souris linéaires et ambidextres, nous sommes contents de voir que lagarde un châssis « classique » pour une utilisation main droite.Comme à son habitude,propose un périphérique identique à sa variante filaire, à laquelle viennent s'ajouter simplement certaines caractéristiques. On retrouve donc inclinaison notable ainsi qu'une courbe dédiée au pouce sur le flanc gauche de la, cette dernière propose un confort d'utilisation inné là où certains concurrents demandent un temps d'adaptation. Par ailleurs, son faible poids de 75 g n'est nullement impactant tant la répartition de ce dernier fait de la sourisun périphérique léger, mais précis.Habitué aux souris ne disposant pas de système antidérapant sur les flancs,se tourne vers un procédé plus discret, mais non moins efficace. En effet, on retrouve à présent un flanc de préhension pour le pouce subtilement rainuré. Ce dernier offre un excellent maintien sans casser l'aspect général de la souris. Pour être honnête, il apporte même un charme certain tout en conservantPour revenir sur la forme globale de la, elle reste classique pour une préhension adaptée à une majorité d'utilisateurs, quel que soit leur type de grip.conserve des clics assez larges et longs qui permettent une activation facilitée pour une grande majorité des utilisateurs. Le constructeur met d'ailleurs ce point en valeur avec l'annonce d'une souris polyvalente, que nous confirmons dèsLa grande nouveauté, si on puits dire, en comparaison avec la, c'est l'arrivée du bouton de choix du sans-fil sous la souris ainsi qu'un espace dédié à la réception du dongle de connexion de la souris. Ces derniers n'impactent en rien sur le confort d'utilisation de la(voir photo du capteur).Là où certains constructeurs jouent sur l'aspect condensé et épuré des clics de leurs souris,conserve une forme imposante pour permettre une utilisation facilitée à l'ensemble des grips, mais également des types de mains. Équipés des fameux interrupteurs Titans, rien à redire sur les performances globales de ces derniers. Avec un clic audible et précis pour une force d'activation mesurée, lavous accompagnera à la perfection dans l'ensemble de vos parties.Concernant les boutons latéraux, ils sont au nombre de deux et sans séparation particulière. On constate également qu'ils sont en plastique lisse et brillant pour une forme arrondie et assez imposante. Facile d'accès et d'utilisation, ils disposent d'une bonne course d'activation qui donne une réelle impression d'utilisation.Pour finir, nous sommes toujours déçus de ne pas trouver de bouton DPI à la volée. Ce choix est ici justifié pour proposer un châssis épuré et linéaire. Visuellement agréable, il perd toutefois en fonctionnalité pour le malheur des adeptes de personnalisation rapide. Néanmoins, nous trouvons un bouton de modification de profil actif situé sous la souris. Bien que son positionnement, à l'égal de son utilité, soit discutable, nous avons tout de même un rappel du profil choisi grâce au clignotement des clics de la souris avec la couleur de profil choisi.À l'égal de la, la molette de la sourisdonne un réel aspect de fraicheur au produit. Il est possible de ressentir l'intérêt du constructeur quant à l'évolution du confort de leur produit. En effet,casse les codes avec une modification aussi marquante qu'intéressante. Ici, on dit adieu à un ensemble plein et rétroéclairé pour laisser place à une roue creusée et plus large. L'impact direct de ces modifications est une utilisation toujours plus agréable puisque la molette prendra plus d'espace sous votre doigt, sans amputer le confort ni la précision de la souris. Idéalement située, la molette de lajustifie à elle seule de porter intérêt au produit.C'est ici quemet le paquet. En prime des, le constructeur met également à l'honneur son capteur maison, en association avec PixArt, qui est le capteur optique. Avec un maximum de 19000 DPI, même si vous n'utiliserez jamais une plage si large,permet de mettre un point de focalisation sur les DPI inférieurs à 2000. Ainsi, la plage étant adaptée à l'ensemble des utilisateurs, lepropose un rendu encore plus propre sur les DPI faibles. Une nouvelle opportunité de prouver sa polyvalence.Afin de finir sur une touche toujours plus positive, la souris est supportée par deux patins traités à la chaleur, qui changent de l'habituel PTFE. La glisse est ainsi présente sans être excessive. Combinée à un tapis adapté, tel que le Sense Aimo,saura répondre à vos attentes, tout en vous faisant profiter d'une utilisation adaptée et simplifiée.Comme à son habitude, le logicielvous demandera de faire une mise à jour afin de pouvoir intégrer la. Pour le reste, le logiciel vous donne une liberté de configuration non négligeable en comparaison des logiciels fournis pour des souris de même gamme. Lefait donc un travail propre et concis sur la configuration de vos différents matérielsIl faut toutefois noter que les DPI ne se changent que par palier de 50 et qu'aucun élément visuel ne permet de savoir le profil actuellement actif. Pour cela vous pouvez ajouter un effet audio, ce dernier est intéressant lors des changements de profil en jeu, mais ne permet pas de savoir à tout moment où vous vous situez parmi ces derniers.Concernant la batterie ainsi que son niveau, nous remarquons que les notifications ne sont pas toujours efficaces. Il nous est arrivé de tomber à court sans nous en rendre compte. De plus, l'indicateur de taux de charge est assez peu intuitif ainsi que positionné avec l'ensemble des autres curseurs logiciels dont dispose votre ordinateur. Il faudra donc prendre le temps deBien que ce procédé ne soit pas novateur et déjà utilisé par l'ensemble de ses concurrents,tend à développer l'aspect alvéolé de ses souris afin d'en obtenir un rendu « signature ». Là où l'ensemble des concurrents proposent des souris très légères simplement en faisant des trous dans la coque,s'en inspire pour proposer un produit, dénomméqui leur est propre puisqu'il s'agit d'une coque alvéolée translucide. De ce fait, nous gardons une souris légère bien que légèrement plus lourde que, avec 75g à la pesée, tout en conservant un périphérique plein. Néanmoins, pour le cas de la, lorsque la souris est éteinte, le rendu de bout de clic fait un peu sale et noirci.Après le choix du rétroéclairage arrière et dos de la souris,se décide à proposer un rendu RGB en bout de clic. Toujours assez atypique et d'un charme certain, il reste à l'appréciation de chacun. L'aspectdonta le secret, permet de conforter le rendu et la qualité de ce type de RGB.L'évolution des méthodes d'utilisation sans-fil permettent d'obtenir des périphériques de plus en plus performants et résistants à la charge. C'est ici le cas pour laqui dispose d'un temps de charge assez court, moins de deux heures, pour une utilisation qui tient sur la durée puisque, à la première réception, il nous a fallu un peu moins d'une semaine de jeu avant de la recharger.La charge se fait par le biais d'un câble phantomflex qui réagit comme si vous utilisiez la Kone Pro classique. Afin de protéger la connectique, le câble s'enfonce au cœur du périphérique.Comme à son habitude,propose, avec la, une solution sans-fil, mais plus onéreuse de sa nouvelle souris Kone. On reconnaît tout de même l'effort d'ajout de technologie proposée par le constructeur. En effet, on retrouve sur cette souris une combinaison sans-fil liant le fameux, mais également un ajout Bluetooth dans le but d'améliorer toujours plus sa polyvalence. Le taux de détection est bien plus que suffisant, pour une utilisation agréable, quelle que soit la distance vous séparant du périphérique choisi (en restant logique sur la distance).Si vous souhaitez vous procurer la, vous pouvez, notamment, la retrouver sur Amazon pour la somme de 119,99 €.