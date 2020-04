La ROCCAT Kone est un produit phare chez le constructeur. Déclinée en plusieurs modèles comme la EMP ou la pure, c'est la classique qui vient ici être remodélisée pour s'adapter toujours plus aux demandes du public et des joueurs. Mais qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Optique PixArt PAW 3392 16000dpi (paliers de 1dpi et 5 niveaux programmables)

Optique PixArt PAW 3392 16000dpi (paliers de 1dpi et 5 niveaux programmables) accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 40 mm x (L) 85 mm x (l) 125 mm

(H) 40 mm x (L) 85 mm x (l) 125 mm Interrupteurs : Omron 50M

: Omron 50M Boutons : 12 (en comptant les clics molette)

12 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 125 / 1000 Hz

125 / 1000 Hz Câble USB : tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 133 g

133 g Logiciel : ROCCAT SWARM

ROCCAT SWARM Couleurs : Noir ou Blanc

Noir ou Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 79,99 €

Unboxing

Châssis

Forme et prise en main





Boutons



Molette



Tout dans Swarm, un logiciel complet

Paramètres : c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image.

c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image. Attribution des touches : tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande.

tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande. Paramètres avancés : le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet.

le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet. Éclairage : choisissez parmi 4 types d'éclairages différents, dont le fameux AIMO.

Zones RGB



Utilisation en jeu

n'a pas pour habitude de proposer une boîte pleine de fioritures. Nous la retrouvons icimais organisée au maximum pour permettre d’accueillir tous les éléments essentiels à l'utilisation de la souris. Le packaging comprend donc le périphérique accompagnéBien queait eu un léger temps d'arrêt niveau production de nouveaux matériels, ils ne cessent de proposerpour les joueurs depuis leur retour dans la course. Ils ne s'arrêtent pas sur des produits classiques et proposent ainsi des souris capables de s'adapter au plus grand nombre de joueurs.est certainement la réelle différenciation entre les nombreux modèles.Nous l'avions déjà remarqué avec laou lemet en avant un design et des composants maison qui ciblent un public toujours différent. Il faudra donc faire attention avec l'obtention de leurs produits afin de correspondre à celui choisi. Quoi qu'il en soit, chaque souris semble pensée avec minutie.La sourisest,comme son nom l'indique, une amélioration de la non moins populaire. À prix égal, nous ne nous attarderons pas sur l'ensemble des différences qui la compose, il s'agit simplement d'une succession améliorée puisque la forme et lesne varient pas.Pour les adeptes comme les néophytes, il est important de noter que ce périphérique est initialement destiné aux joueurs qui apprécient des souris. La forme de cette dernière vous obligera à la tenir plus vers l'arrière afin que votre pouce puisse s'insérer aisément dans la zone qui lui est dédiée sur le flanc gauche du périphérique. On garde par ailleurs l'aspect entièrementavec l'absence totale de revêtement. Là où nous avons trouvé laglissante, laest dotée d'unpour accueillir votre pouce et aider au maintien.Cette forme ne permet donc pas une aisance d'utilisation pour tous les grips et facilitera le. Attention toutefois, les autres types de maintiens ne sont pas prohibés, mais simplement moins adaptés. Là où notre utilisation classique se situe sur du "Palm" il nous a fallu quelque temps d'adaptation avant de trouver. Vous l'aurez donc compris, cette dernière s'affine vers l'avant et propose une zone étendue et surélevée sur l'arrière.Lorsque nous voyons arriver un tel périphérique entre nos mains, avec une, nous nous attendons à ce qu'elle ne soit adaptée qu'aux plus grandes mains. Pourtant, il n'en est rien ! Comme nous le disions précédemment, cette souris s'adapte plus facilement à un. Cela étant, tous les boutons sont positionnés pour permettre unlorsque votre main se retrouve reculée. Le seul point qui pourrait retenir votre attention si vous avez de petites mains reste le poids du périphérique.Nous retrouvons doncde la molette pour régler les DPI (peuvent être modifiés) deux boutons assez larges sur le flanc gauche et pour finir, un dernier sous l'emplacement du pouce. Celui-ci n'est pas forcément facile à utiliser lorsque vous n'avez pas l'habitude. Il restera tout de même très pratique lorsque vous l'aurez bien en main.Le revêtement est légèrement cranté avec une zone centrale en caoutchouc pour. Les crans sont assez marqués et ne font pas de bruit pour une précision optimale. Nous noterons qu'elle dispose de clics latéraux, ce qui n'est pas commun à tous les périphériques du genre. Facilement accessible, comme le reste, elle s'adaptera à la prise en main.Comme à son habitude, le logicielvous demandera de faire une mise à jour afin de pouvoir intégrer la. Pour le reste, le logiciel vous donne une liberté de configuration non négligeable en comparaison des logiciels fournis pour des souris de même gamme. Lefait donc un travail propre et concis sur la configuration de vos différents matériels ROCCAT.Il faut toutefois que les DPI ne se changent que paret qu'aucun élément visuel ne permet de savoir le profil actuellement actif. Pour cela vous pouvez ajouter un, ce dernier est intéressant lors des changements de profil en jeu, mais ne permet pas de savoir à tout moment où vous vous situez parmi ces derniers.Notre avis est généralement assez marqué concernant, avec l'habitude de recevoir des périphériques assez sobres et équipés d'unoptimisé par la marque. Laarrive ici comme une révélation de la part du constructeur. Un revêtement et des coloris très sombres pour laisser place à des zonesqui se situent de manièresur la souris la découpant en plusieurs zones distinctes, mais. À l'utilisation, on ne ressent rien, comme un savant mélange entre ergonomie et rétro-éclairage qui fait de cette souris un périphérique agréable à regarder et quiConcernant l'éclairage, vous avez la possibilité de choisir entre 6 modes différents, vous ne resterez toutefois pas de marbre face à l'éclairage mis en avant et produit par, le. Intelligent et adaptatif, il vous proposera uneagréable et évolutive.Laest équipée, comme la plupart des souris gaming du moment, d'un capteur haut de gamme couplé à des clicsdont les mérites parlent d'eux-mêmes. Il est très difficile de compareractuels tellement leurs gammes montent haut et ne vous permettront pas de voir un réel changement si vous ne jouez pas sur un écran de cinéma !Équipée depour une glisse plus fluide, il faut garder en tête d'utiliser un tapis ou support adéquat qui ne viendra pastel que vitre ou matériaux réfléchissants.Comme nous le disions plus haut,reste dans l'adaptabilité que vous serez à même de proposer. Changer de maintien n'est pas impossible, mais demandera un temps d'adaptation. Il est aussi possible que vous ne vous sentiez pas à l'aise dessus en essayant de forcer. Il vous faudra trouver le meilleur compromis pour déployer au maximum les capacités de cette souris.Un périphérique qui s'adapte à tous les styles de jeux tels queouet saura répondre à la plupart de vos appels à condition de correspondre