Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Ambidextre Capteur : Optique PixArt PAW 3325 10000dpi (paliers de 100dpi et 3 niveaux programmables)

Optique PixArt PAW 3325 10000dpi (paliers de 100dpi et 3 niveaux programmables) Dimensions : (H) 37.8 mm x (L) 64.2 mm x (l) 115.8 mm

(H) 37.8 mm x (L) 64.2 mm x (l) 115.8 mm Boutons : 6 (en comptant les clics molette)

6 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : Aucun

Aucun Poids : 96 g

96 g Logiciel : ICUE

ICUE Couleurs : Noir

Noir Batterie : Pile Alcaline taille AA

Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 49,99 €

Unboxing

Souris Katar PRO WIRELESS

Clé Slipstream

Manuel d'utilisation et garantie

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette







Logiciel ICUE

Accueil : c'est ici que tout commence. Vous pouvez y trouver vos différents profils et matériels .

c'est ici que tout commence. Vous pouvez y trouver vos et . Tableau de bord : il vous permet de regarder les actions attribuées à vos matériels, mais aussi de connaitre les informations sur vos composants ( GPU - CPU - RAM... ) Vous trouverez ici les températures, l'utilisation et bien d'autres informations que vous choisissez d'afficher ou non.

il vous permet de regarder les actions attribuées à vos matériels, mais aussi de connaitre les informations sur vos composants ( ) Vous trouverez ici les et bien d'autres informations que vous choisissez d'afficher ou non. Éclairage instantané : si vous souhaitez éclairer de façon instantanée, sans aller trop loin dans les réglages , votre souris.

si vous souhaitez éclairer de façon instantanée, sans aller trop loin dans , votre souris. Réglages : vous retrouverez dans cet onglet toutes les configurations allant du paramétrage du logiciel ICUE aux réglages des taux de transfert ou luminosité de votre souris.

vous retrouverez dans cet onglet toutes les configurations allant du paramétrage du aux réglages des ou de votre souris. Profils : c'est l'endroit où vous créez vos profils selon vos envies ou adaptés aux jeux ou applications que vous désirez.

c'est l'endroit où vous selon vos envies ou adaptés aux jeux ou applications que vous désirez. Action : dans cet onglet vous pouvez régler toutes les configurations liées à vos boutons . Qu'il s'agisse de macro, de lancer une application depuis un bouton précis ou simplement d'en désactiver un, tout se gère ici.

dans cet onglet vous pouvez liées à vos . Qu'il s'agisse de macro, de lancer une application depuis un bouton précis ou simplement d'en désactiver un, tout se gère ici. DPI : plusieurs configurations sont possibles. Cet onglet vous permet de choisir les DPI que vous souhaitez utiliser, changer leurs couleurs et les activer ou désactiver.

plusieurs configurations sont possibles. Cet onglet vous permet de que vous souhaitez utiliser, changer leurs couleurs et les activer ou désactiver. Performances : permet de régler et configurer le pointeur.

Zones RGB

Connectivité

Batterie

Performances : Fréquence maximale S'éteint après deux minutes d'inactivité Recommandé pour le jeu

Économie d'énergie : Fréquence réduite à 125 Hz S'éteint après dix secondes d'inactivité Recommandé lorsque la batterie est faible ou pour l'utilisation hors gaming



En Bref

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Rien d'extravagant dans le packaging de cette nouvelle sourisqui se voit être intégrée au sein d'une boîte standardisée et aux couleurs de la marque. La souris en elle-même n'est que très peu accompagnée :Avec un rendu standardisé bureautique et donc sans fioriture,ne semble pas vouloir proposer un périphérique sans âme pour autant.Annoncée comme une souris symétrique, elle s'adapte à la plupart des prises en main, en favorisant un grip de type. Très sobre, elle se démarque en majeure partie par la différence de texture et motif dont elle est affublée. Nous restons sur un revêtement en plastique rugueux assez confortable et surtout qui permet une bonne prise en main. Sur les flancs se trouvent des motifs triangulaires venant fortifier le sentiment de maintien lorsque vous l'avez en main.Avec un poids deelle offre une maniabilité exemplaire etpour de la bureautique. Attention toutefois pour celles et ceux ayant l'habitude de périphériques bien plus lourds ou encombrants qui devront passer un temps d'adaptation avant de laen jeu.Lesdes clics sont réactifs et disposent d'unlégèrement bruyant pour ceux qui aiment. Malgré la taille de la souris, ils sont faciles d'accès pour une utilisation confortable et optimisée. Pour le reste, laest dotée de boutons standard tels que les deux du flanc ainsi que celui pour le réglage des DPI sur le dessus de la souris.Ces trois derniers boutons sont enet très discrets. De plus, bien qu'ils soient facile d'accès et d'utilisation, on note que celui arrière du flanc à parfois du mal à s'activer mais revient à la norme après quelques clics à vide.Élément parfois essentiel de ce type de périphériques, la molette est dotée d'unqui reprend les formes déjà vues sur les flancs de la. Agréable à l'utilisation et facile d'accès elle dispose de crans souples, mais précis pour une utilisation adaptée et digne des plus grandes.Il existe plusieurs logiciels de personnalisation chez, mais nous nous attarderons ici sur le. Ce dernier permet de faire les réglages techniques comme esthétiques de la souris et de tout autre matérielque vous possédez. Voici les différents menus :Le logiciel a donc une capacité de réglages assez conséquente et vous permettra de configurer votre souris comme bon vous semble de façon àBien que ce ne soit pas l'objectif de ce périphérique, il en garde les bases avec untout aussi élégant que sobre afin de donner des informations sur l'état de batterie, les DPI ou le type de performances de la souris. Il prend la forme d'un chevron et vient se placer juste sous le bouton central.n'est pas en reste niveau technologie et comprend parfaitement les joueurs comme les utilisateurs plus classiques.étant défini sur de laidéalement prévu pour le gaming, il fallait du. Aucun problème pour la marque qui possède déjà une connexion avec réponse inférieure à 1ms grâce aupour celles et ceux qui souhaitent la réactivité maximale.Une connexion, à peine moins rapide que le, permet de ne pas encombrer votre configuration deou de changer aisément de périphérique couplé. Afin de continuer à réduire le budget et populariser au maximum le produit,a fait le choix de ne pas munir ce périphérique d'un câble de recharge puisqu'il s'agit d'. Pour passer de l'une à l'autre des types de connexion, rien de plus simple, le bouton de sélection se situe sous la souris.C'est le point sur lequela dû faire le plus de sacrifices, et ce, en connaissance de cause. Avec la popularisation des périphériques, il est très difficile de concevoir un retour en arrière avec l'utilisation d'une alimentation par piles. C'est cet aspect qui vient confirmer l'intérêt du constructeur de proposer un modèle qui s'adapte à un plus large public, avec des composants plus abordables, maisL'utilisation d'une pile peutpour un utilisateurmais devenir un bel atout pour ceux dont l'utilisation est plus restreinte. Vous pouvez également la transporter facilement puisqu'il faut simplement changer de piles pour la recharger, rien de plus rapide. Il est également possible de changer de mode d'utilisation en naviguant entre performance et économie d'énergie tel que :Dernier point concernant l'inactivité, il faut un faible temps d'adaptation à la sortie du modeavant que le pointeur soit à nouveau actif. C'estmais assez notable pour être annoncé. La pile se situe au cœur de la souris en enlevant aisément le capot où l'on pose la paume.Laa l'aspect et l'ergonomie d'une souris de bureau, mais reste bien plus qu'un simple périphérique. Elle n'atteint pas forcément les performances de ses homologues filaires gaming, mais a le mérite d'être très bien équipée. Son châssis ambidextre couplé au capteuroffre une polyvalence au périphérique qui saura s'adapter à de nombreuses situations.Bien qu'elle soit adaptée pour le jeu, elle reste recommandée pour une utilisation plus sommaire ou moins intensive. Lesparaissent impressionnantes, mais peuvent rapidement devenir unselon l'utilisation, ce qui va à l'encontre des objectifs initiaux de la marque.