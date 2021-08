Kaiser Series Premium : Test du siège AndaSeat

Caractéristiques

Taille maximale : 210 centimètres

210 centimètres Poids maximal : 150 kg en dynamique, 200 kg en statique.

150 kg en dynamique, 200 kg en statique. Revêtement : DuraXtraAD+

: DuraXtraAD+ Coussins : lombaire + tête avec attache

lombaire + tête avec attache Ajustabilité du dossier : de 90° à 160°

de 90° à 160° Couleurs : noir ou noir et marron

noir ou noir et marron Garantie : 5 ans

5 ans Poids : 33,8 Kg

33,8 Kg Hauteur totale : 133-143 cm

133-143 cm Prix : 399,99 €

Présentation d'AndaSeat

Unboxing

Le montage

Les différents composants

Dossier et assise

Accoudoirs

Le châssis

Le piston

Les roulettes

Les coussins

Réglages et bascule

Avis personnel

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avant d'aller plus loin dans ce test, une petite présentation d'AndaSeat s'impose. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les sièges dits « gaming » depuis plusieurs années. Des chaises confortables, destinées à toutes sortes de public, afin que chacun y trouve son confort et plaisir, quel que soit son budget. Jouissant d'une belle réputation dans le milieu depuis plusieurs années, la marque étant d'ailleurs partenaire des équipes de football et volley chinoises, AndaSeat a fait le choix, pour réduire le prix de vente et augmenter la qualité des produits, de fabriquer ses propres pièces, pour ne plus passer par des artisans tiers.Avec le temps, plusieurs modèles ont fait l'image de la marque, dont, que nous avons pu tester.Aucune surprise lors de la réception et du déballage du colis, qui est lourd et imposant, mais dont les différents éléments sont intelligemment bien rangés, pour que la sortie soit simple. Les composants les plus fragiles sont parfaitement bien protégés, pour éviter les griffures sur le cuir ou les parties plus fragiles.Il s'agit de la partie qu'un grand nombre de personnes redoute, étant donné qu'il peut parfois être complexe de monter un siège, avec toutes les vis et objets à placer. Toutefois, ne vous inquiétez pas,Il vous indique toutes les étapes à suivre, pas à pas, mais pourrait vous demander de réfléchir quelques minutes pour certaines actions.Le montage dans son ensemble est assez facile et peut très bien être réalisé tout seul. Cependant, comptez au moins deux bonnes heures si vous n'êtes pas un habitué. La partie où il faut visser les accoudoirs au dossier, et le mécanisme d'inclinaison à l'assise seront celles qui vous poseront peut-être le plus de problèmes, d'un point de vue logistique.Contrairement à certaines autres marques,nous facilite donc la tâche avec un mode d'emploi simple et précis, qui nous fait assurément gagner du temps.Maintenant que leest monté et utilisable, petit zoom sur les composants.Très vite, dès la réception d'ailleurs, nous remarquons que, augurant donc un confort optimal. Cela se confirme lorsque nous nous asseyons pour la première fois sur le siège, où nous retrouvons un vrai plaisir. Même sans les coussins (voir plus bas), l'assise est confortable, notamment grâce au rembourrage, point important d'AndaSeat, qui promet une densité de 60 kg par mètre cube. Bien que nous ne puissions pas encore le confirmer, puisque nous n'avons pas testé le siège assez longtemps, la mousse Re-DenseAD est censée durer dans le temps et ne devrait pas s'affaisser après quelques mois.Point négatif, que nous retrouvons malheureusement presque sur tous les fauteuils gaming, l'assise peut très vite accueillir la poussière, les poils ou les miettes dans les recoins, demandant donc un entretien régulier pour éviter de les accumuler.Dans la continuité de ce qui est dit ci-dessus,. En longueur, en largeur et en hauteur, afin que chaque situation vous soit agréable. Le revêtement permet de limiter la transpiration lors des fortes chaleurs et n'a pas l'air très salissant avec toujours la même qualité.À l'image de la plupart des sièges du moment, le châssis est en acier noir et rigide pour permettre de récupérer les différentes forces sans sourciller. Même s'il n'est pas à la vue de tous et n'a pas forcément besoin d'un esthétisme soigné, il faut noter qu'La partie support, également la plus importante de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Annoncé Class 4, il s'agit simplement d'une batterie de tests auxquels il a répondu positif et résistant. Le piston reste nu pour leet propose une course intéressante dans le but de permettre au plus grand nombre d'entre vous d'utiliser le siège, quelle que soit votre taille.Si les roulettes ne sont qu'un objet pour certains, pour d'autres, en revanche, il s'agit d'une partie importante. Ils veulent s'assurer, par exemple, que ces dernières ne feront pas de traces sur le sol ou, pour celles et ceux qui ont besoin de se déplacer avec leur chaise, glissent parfaitement. Ici, grâce au recouvrement en polyuréthane,et, à première vue, sans trace.Notez que les roulettes ne disposent pas de frein, mais cela ne semble pas gênant, puisque la glisse n'est pas très rapide et reste très maîtrisable.Lors de l'achat, deux coussins vous sont fournis. Le premier, un coussin destiné aux lombaires, somme toute assez classique. Il est confortable et saura trouver sa place, mais peut, pour certains, être de trop, selon la posture ou les goûts.Le deuxième coussin est destiné à la tête, mais n'est pas aussi confortable que l'autre. Il n'est pas réglable et s'attache via une sangle par les deux ouvertures que nous trouvons en haut du dossier. Son aspect moelleux pourrait cependant vous intéresser selon comment vous vous positionnez sur la chaise.Informations qui intéressent la plupart des futurs acquéreurs, notamment pour savoir si le fauteuil est compatible avec la hauteur du bureau, mais aussi si les différentes possibilités d'inclinaison leur suffisent. Pour ce qui est de la hauteur, le piston permet un différentiel de 7 centimètres, pour avoir le siège à une hauteur de 49 à 56 cm. La manette de réglage se trouve sur le côté droit, en dessous du siège.Bien entendu, nous retrouvons également la classique inclinaison du dossier, qui ne peut ici aller que jusqu'à 160°. Cependant, cela devrait convenir à la quasi-totalité des utilisateurs. La manette se trouve également sur le côté droit, du siège cette fois-ci.Avec lenous ressentons tout de suite. Même s'il est globalement imposant, plus que certains sièges gaming, il est passe-partout dans une pièce que ce soit un bureau ou non. Son assise et son dossier permettent de garder une position ergonomique pour le travail ou plus détendue pour jouer, sans attraper une quelconque gêne en restant assis dessus.La renommée d'AndaSeat se confirme donc avec cette chaise, aussi bien destinée à tous les types d'utilisateurs. Bien que le prix puisse paraître onéreux (399,99 euros), une fois le produit en mains, la somme est justifiée, offrant un rapport qualité-prix plus que raisonnable.