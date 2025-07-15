Joro : Test du clavier Razer
modifié le 28 juillet 2025 à 22h58
Caractéristiques
- Dimensions : L = 298 mm / l = 112 mm / H = 160.5 mm
- Format : 75% Compact
- Poids : 374 g (sans câble)
- Câble de recharge/alimentation : 1,8 m Type C amovible en fibre tressée
- Autonomie : Jusqu'à 1 800 heures en mode Économie d'énergie
- Couleurs : Noir
- Switches : ultra low-profile Razer
- Logiciel : Razer Synapse
- Connectivité : Bluetooth 5.0 ou Type C
- Compatibilité : Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5
- Prix : 129,99 €
UnboxingVoici ce qui vous attend à l'ouverture du clavier Razer Joro :
- Clavier Razer Joro
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation
Châssis
Pour les néophytes, précisons d'abord que ce clavier est spécialement conçu pour les joueurs et utilisateurs nomades, recherchant un périphérique à la fois compact et facilement transportable, mais sans sacrifier les fonctionnalités essentielles d'un clavier classique.
On retrouve ainsi un clavier au format 75 %, particulièrement compact, qui réduit intelligemment la taille de certaines touches comme Entrée ou même Espace. Cette astuce, associée au format du clavier, libère suffisamment de place pour accueillir une rangée supplémentaire de raccourcis remplaçant les traditionnelles touches F1 à F12 (notez qu'il est possible de modifier l'utilisation pour utiliser les fonctions via le logiciel Synapse). Ces raccourcis permettent notamment de gérer rapidement le volume sonore, la luminosité, ou encore d'accéder aisément aux touches de suppression et d'insertion, particulièrement pratiques au quotidien. En contrepartie, les touches « classiques » ne disposent pas de raccourcis à la volée.
À cela s'ajoute une conception en aluminium 5052, comprenez qu'il est robuste et résistant à la corrosion. Particulièrement compacte avec des switches ultra-plats, facilitant une prise en main confortable et sûre, tout en permettant de glisser facilement le clavier dans un sac sans craindre d'abîmer les capuchons ou de provoquer des frottements indésirables. Cette conception ultra-plate constitue d'ailleurs régulièrement un coup de cœur au sein de la rédaction. On regrettera toutefois que le Razer Joro ne soit pas accompagné d'une sacoche de transport, un accessoire qui aurait été bienvenu afin d'améliorer davantage sa portabilité tout en assurant sa protection.
Enfin, ce clavier bénéficie d'un interrupteur permettant de basculer facilement entre une connexion Bluetooth ou filaire, situé à l'arrière du périphérique. Quant à sa base, elle est équipée de tampons antidérapants, mais ne possède malheureusement pas de pieds réglables, ce qui impose une utilisation presque à plat. On dit « presque », car le châssis est naturellement incliné, offrant tout de même une ergonomie agréable à l'usage.
Performances
Switches et touchesComme indiqué précédemment, le Razer Joro est équipé de switches « ultra low-profile » signés Razer, dont la sensation de frappe rappelle celle d'un clavier d'ordinateur portable. Toutefois, ces switches présentent une activation légèrement plus ferme et sèche, nécessitant une force plus importante, tout en offrant un rebond nettement plus réactif. Ces caractéristiques plairont ou non selon les préférences personnelles. L'aspect particulièrement compact du clavier combiné à ce type de switches exigera un certain temps d'adaptation pour éviter les frappes involontaires ou multiples, surtout en écriture prolongée, bien que cette activité ne soit clairement pas la vocation première du périphérique.
En ce qui concerne les touches, elles sont conçues en plastique ABS avec un revêtement anti-UV qui assure une meilleure durabilité. La gravure laser permet, quant à elle, une excellente diffusion du rétroéclairage RGB, tout en maintenant une parfaite lisibilité à la lumière du jour, contribuant ainsi à rendre le clavier particulièrement polyvalent.
fonctionalitésHabitué à voir les choses en grand et surtout soucieux de ne pas décevoir ses utilisateurs, Razer intègre au Joro ses technologies les plus récentes, à l'image du Razer Snap Tap. Cette fonctionnalité avancée permet, via Razer Synapse 4, de prioriser automatiquement la dernière touche pressée sans devoir relâcher la précédente. Cela implique une réactivité améliorée et des changements de direction quasiment instantanés. De plus, même si elle reste désormais standard, la présence du N-key rollover ainsi que de l'anti-ghosting garantissent une frappe optimale sans peur de doublons ou d'activations hasardeuses.
Il est toutefois important de noter que ce clavier ne propose pas de touche pour activer le mode gaming dédié (bien qu'il soit présent dans le logiciel), ce qui explique sans doute son usage limité au Bluetooth ou à une connexion filaire classique. Ainsi, malgré une latence nettement réduite grâce au Bluetooth 5.1, ce choix technique reste peu adapté aux exigences très spécifiques des joueurs compétitifs, du moins en sans-fil, puisque tout revient dans l'ordre si vous utilisez le clavier en filaire.
Connectivité et autonomie
Avec seulement deux modes de connexion disponibles (Bluetooth et filaire), on pourrait croire que le clavier Razer Joro ne dispose que de peu d'options. Pourtant, il est possible d'y connecter simultanément jusqu'à trois périphériques différents. Le passage rapide d'un appareil à l'autre se fait facilement à l'aide d'un raccourci FN + 1, 2 ou 3, que le clavier conserve en mémoire. De plus, le Joro peut être associé rapidement à un PC portable pour une utilisation distante, mais aussi à un smartphone ou même à un Stream Deck, le rendant particulièrement polyvalent au quotidien.
Concernant l'autonomie, elle dépend logiquement de l'utilisation. Évidemment, une activité intensive avec l'éclairage RGB à pleine puissance est susceptible de drainer rapidement la batterie du clavier. Cependant, il est possible d'activer un mode d'économie d'énergie directement via le logiciel ou par un raccourci clavier FN + Échap. Dans ce mode, l'éclairage est désactivé, seul le profil Bluetooth actif reste disponible, et la fréquence de rafraîchissement (polling rate) est réduite à 250 Hz.
Ainsi, selon les paramètres choisis, l'autonomie peut varier significativement, allant d'environ 5 heures jusqu'à plus de 1800 heures. Notez toutefois que le mode économie d'énergie réduit fortement l'intérêt du clavier en usage gaming intensif. Heureusement, l'utilisateur peut aisément ajuster l'intensité de l'éclairage ou configurer l'arrêt automatique après une période d'inactivité directement depuis Razer Synapse.
LogicielComme à l'accoutumée, le clavier Razer Joro est accompagné du logiciel Razer Synapse, indissociable de l'écosystème complet de la marque. Bien que cela puisse sembler redondant à souligner, il faut admettre que l'installation initiale du logiciel, sa prise en main parfois laborieuse et la présence d'une multitude d'applications annexes n'aident pas vraiment à simplifier l'expérience utilisateur. De plus, Synapse ne prend pas en charge les mises à jour automatiques des périphériques ; celles-ci doivent être téléchargées directement depuis le site du constructeur.
De notre côté, nous avons même rencontré des difficultés à installer certaines mises à jour, bien que cela n'ait pas impacté l'utilisation globale du périphérique. Bien qu'il s'agisse davantage d'une contrainte personnelle qu'opérationnelle, Razer ne propose pas forcément, à notre sens, l'interface logicielle la plus intuitive du marché.
Cependant, une fois cette étape franchie, Synapse offre tout de même une gestion très complète et efficace de l'ensemble des fonctionnalités du clavier. Vous aurez accès à plusieurs onglets pratiques : la personnalisation (avec notamment l'activation du Snap Tap ou la configuration précise de la touche Fonction), la gestion avancée de l'éclairage RGB, ainsi que les options d'alimentation permettant entre autres d'éteindre automatiquement le clavier après une certaine période d'inactivité.
Conclusion
Toutefois, certains aspects restent perfectibles, notamment l'expérience utilisateur avec le logiciel Synapse ainsi que l'ergonomie, qui pourrait ne pas convenir à tous les utilisateurs. Ce clavier conviendra parfaitement aux joueurs occasionnels ou à ceux privilégiant la mobilité, mais pour les joueurs compétitifs, il sera préférable de privilégier une connexion filaire afin de réduire au maximum la latence.
- +Design ultra-compact et robuste
- +Switches ultra low-profile réactifs avec bon rebond
- +Technologie Snap Tap
- +Autonomie impressionnante en mode économie d’énergie
- -Absence de pieds réglables
- -Sacoche de transport non fournie
- -Limitation du mode sans-fil (pas d'hyperspeed) pour les usages gaming intensifs.
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