Joro : Test du clavier Razer

Bien qu'il existe pléthore de claviers compacts, Razer tente le tout pour le tout avec un nouveau périphérique accueillant un format légèrement plus généreux, mais également des commutateurs ultraplats. Nous avons eu le Razer Joro en main et voici notre verdict.

Caractéristiques

Dimensions : L = 298 mm / l = 112 mm / H = 160.5 mm

L = 298 mm / l = 112 mm / H = 160.5 mm Format : 75% Compact

75% Compact Poids : 374 g (sans câble)

374 g (sans câble) Câble de recharge/alimentation : 1,8 m Type C amovible en fibre tressée

1,8 m Type C amovible en fibre tressée Autonomie : Jusqu'à 1 800 heures en mode Économie d'énergie

Jusqu'à 1 800 heures en mode Économie d'énergie Couleurs : Noir

Noir Switches : ultra low-profile Razer

ultra low-profile Razer Logiciel : Razer Synapse

Razer Synapse Connectivité : Bluetooth 5.0 ou Type C

Bluetooth 5.0 ou Type C Compatibilité : Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5

Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 Prix : 129,99 €

Unboxing

Clavier Razer Joro

Câble d'alimentation

Guide d'utilisation

Châssis

Voici ce qui vous attend à l'ouverture du

Pour les néophytes, précisons d'abord que ce clavier est spécialement conçu pour les joueurs et utilisateurs nomades, recherchant un périphérique à la fois compact et facilement transportable, mais sans sacrifier les fonctionnalités essentielles d'un clavier classique.





On retrouve ainsi un clavier au format 75 %, particulièrement compact, qui réduit intelligemment la taille de certaines touches comme Entrée ou même Espace. Cette astuce, associée au format du clavier, libère suffisamment de place pour accueillir une rangée supplémentaire de raccourcis remplaçant les traditionnelles touches F1 à F12 (notez qu'il est possible de modifier l'utilisation pour utiliser les fonctions via le logiciel Synapse). Ces raccourcis permettent notamment de gérer rapidement le volume sonore, la luminosité, ou encore d'accéder aisément aux touches de suppression et d'insertion, particulièrement pratiques au quotidien. En contrepartie, les touches « classiques » ne disposent pas de raccourcis à la volée.





À cela s'ajoute une conception en aluminium 5052, comprenez qu'il est robuste et résistant à la corrosion. Particulièrement compacte avec des switches ultra-plats, facilitant une prise en main confortable et sûre, tout en permettant de glisser facilement le clavier dans un sac sans craindre d'abîmer les capuchons ou de provoquer des frottements indésirables. Cette conception ultra-plate constitue d'ailleurs régulièrement un coup de cœur au sein de la rédaction. On regrettera toutefois que le Razer Joro ne soit pas accompagné d'une sacoche de transport, un accessoire qui aurait été bienvenu afin d'améliorer davantage sa portabilité tout en assurant sa protection.





Enfin, ce clavier bénéficie d'un interrupteur permettant de basculer facilement entre une connexion Bluetooth ou filaire, situé à l'arrière du périphérique. Quant à sa base, elle est équipée de tampons antidérapants, mais ne possède malheureusement pas de pieds réglables, ce qui impose une utilisation presque à plat. On dit « presque », car le châssis est naturellement incliné, offrant tout de même une ergonomie agréable à l'usage.











Performances

Switches et touches

fonctionalités

Connectivité et autonomie

Comme indiqué précédemment, le Razer Joro est équipé de switches « ultra low-profile » signés Razer,. Toutefois, ces switches présentent une activation légèrement plus ferme et sèche, nécessitant une force plus importante, tout en offrant un rebond nettement plus réactif. Ces caractéristiques plairont ou non selon les préférences personnelles. L'aspect particulièrement compact du clavier combiné à ce type de switches exigera un certain temps d'adaptation pour éviter les frappes involontaires ou multiples,, bien que cette activité ne soit clairement pas la vocation première du périphérique.En ce qui concerne les touches, elles sont conçues en plastique ABS avec un revêtement anti-UV qui. La gravure laser permet, quant à elle, une excellente diffusion du rétroéclairage RGB, tout en maintenant une parfaite lisibilité à la lumière du jour, contribuant ainsi àHabitué à voir les choses en grand et surtout, Razer intègre au Joro ses technologies les plus récentes, à l'image du. Cette fonctionnalité avancée permet, via Razer Synapse 4, de. Cela implique une réactivité améliorée et des changements de direction quasiment instantanés. De plus, même si elle reste désormais standard, la présence du N-key rollover ainsi que de l'anti-ghosting garantissent une frappe optimale sans peur de doublons ou d'activations hasardeuses.Il est toutefois important de noter que ce clavier ne propose pas de touche pour activer le mode gaming dédié (bien qu'il soit présent dans le logiciel), ce qui explique sans doute son usage limité au Bluetooth ou à une connexion filaire classique. Ainsi, malgré une latence nettement réduite grâce au Bluetooth 5.1,, du moins en sans-fil, puisque tout revient dans l'ordre si vous utilisez le clavier en filaire.

Avec seulement deux modes de connexion disponibles (Bluetooth et filaire), on pourrait croire que le clavier Razer Joro ne dispose que de peu d'options. Pourtant, il est possible d'y connecter simultanément jusqu'à trois périphériques différents. Le passage rapide d'un appareil à l'autre se fait facilement à l'aide d'un raccourci FN + 1, 2 ou 3, que le clavier conserve en mémoire. De plus, le Joro peut être associé rapidement à un PC portable pour une utilisation distante, mais aussi à un smartphone ou même à un Stream Deck, le rendant particulièrement polyvalent au quotidien.



Concernant l'autonomie, elle dépend logiquement de l'utilisation. Évidemment, une activité intensive avec l'éclairage RGB à pleine puissance est susceptible de drainer rapidement la batterie du clavier. Cependant, il est possible d'activer un mode d'économie d'énergie directement via le logiciel ou par un raccourci clavier FN + Échap. Dans ce mode, l'éclairage est désactivé, seul le profil Bluetooth actif reste disponible, et la fréquence de rafraîchissement (polling rate) est réduite à 250 Hz.



Ainsi, selon les paramètres choisis, l'autonomie peut varier significativement, allant d'environ 5 heures jusqu'à plus de 1800 heures. Notez toutefois que le mode économie d'énergie réduit fortement l'intérêt du clavier en usage gaming intensif. Heureusement, l'utilisateur peut aisément ajuster l'intensité de l'éclairage ou configurer l'arrêt automatique après une période d'inactivité directement depuis Razer Synapse.





Logiciel







Comme à l'accoutumée, le clavier Razer Joro est accompagné du logiciel, indissociable de l'écosystème complet de la marque. Bien que cela puisse sembler redondant à souligner, il faut admettre que l'installation initiale du logiciel, sa prise en main parfois laborieuse et la présence d'une multitude d'applications annexes n'aident pas vraiment à simplifier l'expérience utilisateur. De plus, Synapse ne prend pas en charge les mises à jour automatiques des périphériques ; celles-ci doivent être téléchargées directement depuis le site du constructeur.De notre côté,bien que cela n'ait pas impacté l'utilisation globale du périphérique. Bien qu'il s'agisse davantage d'une contrainte personnelle qu'opérationnelle, Razer ne propose pas forcément, à notre sens, l'interface logicielle la plus intuitive du marché.Cependant, une fois cette étape franchie, Synapse offre tout de mêmede l'ensemble des fonctionnalités du clavier. Vous aurez accès à plusieurs onglets pratiques : la personnalisation (avec), la gestion avancée de l'éclairage RGB, ainsi que les options d'alimentation permettant entre autres d'éteindre automatiquement le clavier après une certaine période d'inactivité.