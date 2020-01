Dans le but de proposer du matériel de plus en plus varié et s'adaptant toujours plus aux habitudes et volontés des joueurs, c'est la course à l'équipement qui se profilait pour cette fin d'année 2019. MSI ne fait pas l'impasse en proposant une nouvelle gamme de casques adaptée aux joueurs, dont le GH50 que nous avons eu l'occasion de tester.

Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 000 HZ Impédance : 32 Ω ± 15 % Sensibilité : 109 dB ± 3 dB

Microphone : Type : Unidirectionnel et détachable Impédance : 2,2 Ω Réponse en fréquence audio : 100 Hz - 10 000 HZ Sensibilité : -36 dB ± 3 dB

Câble : USB : 2,2 m avec boîtier Jack 3.5 : Non

Type : Filaire

Filaire Dimensions : 170 x 200 x 80 mm

170 x 200 x 80 mm Poids : 300 g

300 g Logiciel : Dragon Center

Dragon Center Garantie : 2 ans

2 ans Coloris : Gris

Gris Prix : 84,99 €

Un Packaging maîtrisé



Un périphérique robuste



Son et Micro

Une qualité audio bluffante

Un micro légèrement décevant



Du RGB discret, mais efficace



Logiciel performant, mais peu intuitif

Gaming Mode : permet de choisir les jeux (selon leurs compatibilités) auxquels appliquer vos périphériques de façon à ce qu'ils réagissent en conséquence.

permet de choisir les jeux (selon leurs compatibilités) auxquels appliquer vos périphériques de façon à ce qu'ils réagissent en conséquence. Mystic Might : permet de modifier le profil de couleur et le style de LED sur les appareils concernés (périphériques externes ou internes)

permet de modifier le profil de couleur et le style de LED sur les appareils concernés (périphériques externes ou internes) Gaming Gear : affiche les périphériques reconnus et connectés à votre ordinateur pour entrer dans une configuration plus poussée

MSI ne lésine pas sur la qualité d'emballage de ses produits. Pour le casque, c'est une boîte aux couleurs typiques de la marque qui fait son entrée, avec comme contenu ledit périphérique installé dansle protégeant de tous types d'altérations. Avec ce dernier vous trouverez un manuel d'utilisation et de garantie ainsi qu'une poche en tissu pour pouvoir déplacer votre casque à loisirLa première remarque importante, lorsque nous sortons le périphérique de son emballage, est l'aspect légèrement plastique. Ce dernier estpar sa très belle finition agrémentée de courbes arrondies et maîtrisées laissant un produit final. Impossible de se tromper de sens lors de l'utilisation puisque vous retrouverez, assez grand pour ne pas passer inaperçu, les lettre L et R au creux des oreillettes. De couleur, il se fondra dans quasiment toutes les configurations.Concernant les aspects pratiques du casque, l'arceau est modulable pour une utilisation plus adaptée du. MSI a opté pour des oreillettes ovales. Nous avons déjà parlé de ce style avec la fameuse gamme de chezqui n'avait pas réellement réussi à nous satisfaire à 100 %. Ici pour le, le confort est omniprésent puisque la partie ovale est étudiée pour laisser de la place à vos oreilles tout en les enfermant dans un sas sonore optimal. Ainsi et même après de nombreuses heures de jeu ou d'écoute, levous propose une immersion totale sans amputer votre bien-être. Enfin,afin de permettre un transport optimal à votre périphérique qui se retrouve également garni d'un sac en tissus.Afin de proposer unet annoncé commepar le constructeur, ledispose d'une carte audio intégrée qui nécessitera aussi l'utilisation d'un port USB. Concernant ce dernier point,pour le malheur de votre téléphone. Le boîtier ainsi mit à votre disposition vous permettra de régler le son de votre système, mais aussi d'activer ou désactiversur lesquels nous reviendrons par la suite.La mise en avant majeure lors de la promotion du casqueest sans nul doute la qualité de son rendu audio. Nous avons étélors de la première écoute.Comme annoncé précédemment,, à cela vient s'ajouter une étanchéité sonore exemplaire permettant une immersion totale. Sans même utiliser le boost de basses ni même le rendu 7.1, le son procuré est très agréable. Nous pourrons toutefois noter qu'il est légèrement plus orienté vers une ambiance profonde et grave ce qui saura se montrer utile lors de vos sessions de jeu intenses. Comme, nous pouvons facilement penser qu'il est en premier lieu adapté à une utilisation gaming plus que musicale ou pour regarder des films.Concernant le rendu 7.1 nous pensons qu'il reste à l'appréciation de chacun. Bien qu'lors de son utilisation, elle reste néanmoins assez difficile à appréhender surtout pour un casque. Ce rendu aura beaucoup plus d'impact à l'utilisation avec des enceintes adaptées.Le point le plus intéressant et que nous avons choisi de garder pour la fin est l'accentuation de basses à l'aide de vibrations. Disponible en activation directement depuis le boîtier dédié, il offre. Les basses prennent vie au creux du casque autant au niveau du son queprocurées.Bien que le rendu sonore soit presque parfait, un casque gaming se doit de se différencier par sasurtout en ces périodes ou le jeu d'équipe et la communication sont primordiaux. C'est ici que nous avons subi une légère déception. Après le rendu audio assez bluffant dont nous avons été témoins, il est normal d'être déçu d'y trouver. C'est une voix légèrement robotique et étouffée qui vous attend, elle reste toutefois largement suffisante et d'une qualité supérieure à certains concurrents sur des gammes de prix plus élevés.Cependant, nous pouvons penser que ce dernier, étant détachable, ne soit initialement qu'un rajout pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'obtenir un casque audio performant et capable de servir pour communiquer. Il est compréhensible, pour un constructeur, que le statutsoit plus intéressant pour les joueurs que "casque" simple. Nous vous laissons juger par vous-même de la qualité avec la vidéo qui suit :Grâce au logiciel Dragon Center sur lequel nous reviendrons juste après, il est possible de modifier l'aspect lumineux extérieur du casque. De nombreuses possibilités s'offrent à vous allant jusqu'à suivre le rythme de votre musique. Bien entendu toutpuisque lors de son utilisation seul votre entourage pourra en profiter.Le logiciel attitré aux matériels. Il vous faudra donc acquérir l'entièreté du logiciel même si vous ne disposez que d'un seul élément compatible du constructeur. Cela peut paraître beaucoup, mais au final, de nombreux constructeurs font déjà cela. La difficulté chezréside principalement sur le fait que les composants ne s'arrêtent pas aux standards claviers, souris, casques, mais aussi à ceux internes comme la carte-mère ou la carte graphique. Il reste donc complet pour les adorateurs de la marque, mais un peu excessif si vous ne l'avez que pour lepour exemple.Voici les différentes applications possibles lors de l'ouverture du logiciel, en faisantcomme la mise à jour de vos composants/logiciels installés ou la configuration de ces derniers.Concernant le casque Immerse GH50 voici les configurations disponibles :Il vous sera ainsi possible de modifier les paramètres à votre guise afin d'obtenir le renduou d'écouter la musique. Sans grandes explications, il vous faudra sûrement avancer à tatillon et tester toutes les possibilités.