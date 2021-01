Caractéristiques

Dimensions : 520mm x 245 mm x 520 mm

520mm x 245 mm x 520 mm Matériaux : Acier, Plastique, verre trempé

Acier, Plastique, verre trempé Ventilateur : Avant : 3 x 120 mm, 2 x 140 mm (3x 120mm inclus avec RGB) Carte mère : Supérieur : 3 x 120 mm, 2 x 140 mm Arrière : 1 x 120mm

Radiateurs compatibles : Avant : 360 mm / 280 mm Dessus : 360 mm / 280 mm Plateau carte-mère : 360 mm / 240 mm Arrière : 120 mm

ATTENTION : La position de 360 mm de l'avant ainsi que du plateau de carte-mère ne peuvent être utilisés en même temps lors de l'utilisation de radiateurs.

Cartes- mères compatibles : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX Slots d'extensions : 7 + 2 verticales

7 + 2 verticales Stockages : 4 x 2,5 en SSD et 2 x 3.5 en HDD.

4 x 2,5 en SSD et 2 x 3.5 en HDD. Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 189,99 €

Unboxing

Châssis

Place disponible

Carte-mère et graphique

Alimentation

Pas de fioritures lors de la réception du boîtier, il arrive au cœur d'une boîte présentant extérieurement le produit. Aucun câble, connectique ou vis à signaler. Les composants supplémentaires tels que les accroches ou clips scratchs, se situent dans une boîte au creux d'un emplacement pour HDD.Il est probable qu'en plus de son aspect pratique, ce soit son esthétique qui vous pousse à choisir ce boîtier. Non sans fondement puisque son alliage entre acier, plastique et verre trempé ne laisse pas de marbre. De notre côté, il s'agit également d'unqui ne manque pas de charme. Attention cependant, leapportant un aspect visuel non négligeable à votre configuration,Tout d'abord, la tour devient immédiatement plus fragile et demandera un peu plus d'attention de votre part lors des manipulations afin dee. Ce dernier reste assez solide puisque trempé, mais il est important de. De plus, les boîtiers en verrelégèrement moins bien que les autres. La différence n'est pas tranchante, maispour être remontée. Concernant la face supérieure avant, elle dispose de deux ports USB-A 3.0 ainsi qu'un port USB-C, les boutons de démarrages et redémarrage ainsi que port Jack mixte (son/micro).Les nouveaux boîtiers ne disposent plus d'espaces consacrés aux lecteurs/graveurs CD et réduisent également le nombre de HDD disponibles, ce qui fait gagner une place confortable au sein des tours. Lan'est toutefois pas en reste puisqu'elle propose tout de mêmeLan'est compatible qu'avec la grande majorité de gammes de cartes-mères telle que : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX. Les pions de positionnement de cette dernière sont déjà placés sur la tour et en standard pour de l'ATX. Cependant, pas de panique, il est noté directement sur le support de carte-mère les pions à utiliser et à positionner selon la gamme dont vous disposez. Pour le reste, rien à signaler, l'espace disponible permet de l'intégrer facilement.Concernant la carte graphique, acquisition ou autre, le boîtier dispose depermettant d'accueillir la plupart des périphériques supplémentaires. De même,à la verticale sont disponibles pour s'adapter aux besoins ou nécessités de chacun.

L'emplacement de l'alimentation est certainement plus compliqué à cerner. Avec un espace dédié et à l'abri des regards, il n'en reste pas moins difficile d'accès. Pour ce cas, CORSAIR nous a proposé une alimentation modulable (sur laquelle nous reviendrons plus en détail à la fin de l'article) qui nous a facilité la tâche. Pour faire simple, l'alimentation se situe sous le cache inférieur du boîtier. Impossible donc de la voir lorsque la tour est allumée, ce qui reste un plus pour éviter de voir l'ensemble des câbles qui lui sont accrochés. Cela étant, elle se situe juste derrière l'emplacement dédié au stockage de vos disques dur en 3,5". C'est ici que l'emplacement devient problématique puisqu'il devient presque impossible de la monter sans défaire ce dernier espace de stockage.





De plus, et certainement dans le but de gagner le plus de place possible sur le reste du boîtier, l'espace disponible est limité. Les mains passent à peine et ne facilitent donc pas le branchement des câbles. C'est ainsi l'alimentation qui vous demandera le plus de réflexion pour réussir à l'utiliser en toute simplicité. Pour notre cas, nous avons également décidé d'enlever le cache avant se situant sous les ventilateurs frontaux dans le but de pouvoir facilement réinsérer le support de disque dur après la mise en place de l'alimentation.





SSD et HDD

Comme nous le disions pour l'alimentation, l'emplacement de stockages des HDD est bien pensée, mais non optimal puisque beaucoup trop près du bloc en lui-même. Pour le reste, ils sont faciles à monter et même à positionner lorsque l'on a compris comment les accroches fonctionnent. Toutefois, à l'instar de l'alimentation, les vis ne sont pas faciles d'accès et demanderont une légère gymnastique.





Pour les SSD c'est une tout autre histoire. L'emplacement réservé se situe à l'arrière du boîtier avec des compartiments dédiés pour trois d'entre eux, tandis que les autres se verront fixés à l'avant sous la carte-mère. Positionnement facile et adapté, de quoi favoriser l'achat et l'utilisation des disques durs 2.5" ou SSD.



Optimisation et gestion des câbles

Ventilation

ICUE et Logiciel

LIGHTING NODE CORE

Commander CORE

Vitesse et bruit ventilateurs

Composants complémentaires annexes

RAM

Mémoire : par pack de 1, 2, 4 ou 8 barrettes avec des mémoires de 8, 16 et 32GB.

par pack de 1, 2, 4 ou 8 barrettes avec des mémoires de 8, 16 et 32GB. Fréquences : tous les kits ne proposent pas la même gamme de fréquence. Elle s'étend cependant entre 3000 et 4600MHz.

tous les kits ne proposent pas la même gamme de fréquence. Elle s'étend cependant entre 3000 et 4600MHz. Installés pour le test : Kit de mémoire VENGEANCE RGB PRO 16 GO (2 x 8 GO) DDR4 DRAM 3 200 MHz C16 — blanc - Prix : 109,99 €

Alimentation

Référence alimentation : CX Series CX650F RGB blanc — Bloc d’alimentation blanc entièrement modulaire RGB certifié 80 Plus Bronze 650 watts (EU)

CX Series CX650F RGB blanc — Bloc d’alimentation blanc entièrement modulaire RGB certifié 80 Plus Bronze 650 watts (EU) Prix : 87,90 €

Radiateurs

Référence Alimentation : Système de refroidissement pour processeur liquide iCUE H150i ELITE CAPELLIX

Système de refroidissement pour processeur liquide iCUE H150i ELITE CAPELLIX Prix : 189,90 €

La méthode d'accroche est simple à condition de disposer des vis à tête fraisées qui viennent soutenir lesur son support. Leur accèspour une utilisation intelligente et innée lors duLes boîtiers ont bien évolué avec le temps et ont su s'adapter aux contraintes du marché visant à intégrer deaux machines. Pour le cas du, il ne faut pas, non plus, oublier qu'il sera voué à l'utilisation de nombreux périphériques compatibleset nécessitant, en prime, de connecter des prises supplémentaires pour lenotables à constater pour le constructeur qui semble être, à présent, rodé sur l'optimisation de ses boîtiers. Si l'on passe outre le problème lié à l'alimentation, tout le reste est assez facile d'accès à se demander presqueun châssis disposant d'autant de trous. Nous pouvons également noter quen'a pas fait les choses à moitié en proposant desavec scratch pour pouvoir les tenir.Point assez étonnant concernant leest qu'il arrive chez vous seulement équipé de l'ensemble de trois ventilateurs sur la façade. Quand on sait que les boîtiers en verre favorisent un peu moins le circuit d'air, on pourrait s'attendre à recevoir également un ventilateur arrière dans le but de créer une ligne d'air. Il est toutefois possible de commander un ventilateur supplémentaire pour la modique somme desur le site du constructeur. Ce dernier se monte avec une certaine aisance puisque la face arrière du boîtier profite dedans le but de positionner au mieux les vis du ventilateur. De plus, même équipée d'un, cette zone reste rapide et facile d'accès.Ventilateur blanc Dual Light Loop RGB LED PWM 120 mm LL120 RGB — vendu seulC'est d'ailleurs le seul point que l'on peut reprocher au boîtier. Ce dernier est équipé duqui alimente et gère l'ensemble des. Pas de branchement à effectuer de votre côté, de quoi rassurer les utilisateurs qui ne savent plus comment! Par la suite, il suffit d'utiliser le logicielpour régler et gérer les informations concernant les ventilateurs avant.Pour finir, la face avant dispose d'une vitre qui se déclipse pour protéger ledes ventilations. Une nouvelle fois, un élément qui demande d'être retiré avec soin dans le but de ne pas l'endommager. Le filtre quant à lui est magnétique et s'enlève facilement. De quoi nettoyer ce dernier ainsi que les ventilateurs sans peine supplémentaire.Nous avons déjà présenté le logiciel à maintes reprises, mais cette fois nous nous concentrons sur l'utilisation du iCUE avec le boîtier et les différents connectiques, en faisant l'impasse sur les autres configurations possibles du logiciel.Il s'agit du boîtier préinstallé sur votre boîtier et qui permet de gérer lesconcernant les ventilateurs de la face avant. Il dispose de six connectiques et peut ainsi accueillir d'autres périphériques. Voici les différentes configurations et options possibles parCe boîtier est disponible à l'achat d'un ensemble de radiateurs ou pompes comme nous le verrons dans la partie "composants complémentaires annexes". Le fonctionnement est globalement identique aumais n'est pas directement intégré à votre machine. Il demandera doncpour l'installer au cœur du boîtier sans qu'il ne devienne intrusif. Il permet par la suite de gérer l'aspect RGB, mais également la. Voici les différentes configurations et options possibles parLe logicielpermet, comme vous l'avez remarqué plus haut, de régler laet/ou de rotation concernant les différents ventilateurs ainsi que la pompe. L'ensemble des composants reste assez silencieux en mode équilibré pour une rotation approximative de. Lors de l'utilisation extrême, ils sont bien plus bruyants pour des rotations dépassant les. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais eu besoin d'augmenter drastiquement la vitesse des ventilateurs tant la température n'était pas un problème en utilisation classique comme en jeu.En plus des caractéristiques et possibilités du boîtier, il n'en reste pas moins intéressant de connaître les éléments capablesou simplement aider à la complémentarité de l'ensemble.nous permet de vous présenter un ensemble de composants compatibles et capables d'embellir leL'utilisation de barrettes desur un ordinateur bureautique est obligatoire. Il existe cependant un certain nombre de contraintes à respecter dans le but de garder une certaine compatibilité concernant votre configuration. Bien que nous ne nous attarderons pas sur la partie technique de ces dernières, il faut tout de même penser à vérifier certaines données avant d'acheter de nouvellesLes points clefs sur lesquels porter attention sont : la fréquence ainsi que le DDR. Ces dernières données demandent de vérifier la compatibilité de votre carte-mère. Ainsi, acheteravec une fréquence de 4600 MHz pour de la DDR4 peut paraître intéressant sur le papier, mais complètement obsolète si votre configuration ne l'accepte pas.Avec le test de lanous permet de montrer un large éventail de composant compatible avec l'aspect lumineux de ce boîtier. Ainsi, ce sont les kits de mémoirequi font leur entrée. Il ne faut pas oublier que l'aspect RGB est un plus qui augmente légèrement le prix des composants et qui reste sans impact sur les performances globales de la machine. Cesexistent sous différents kits que sont :Par la suite, la configurationdesse fait par le biais du logicieltel que :Pour l'occasion,nous a doté d'une alimentationqui s'adapte à merveille à l'utilisation avec le boîtier. Il faut toutefois rester honnête, bien qu'elle soit, l'alimentation n'apporte que très peu concernant le rendu lumineux du boîtier puisqu'elle se situe sous un cache presque entièrement obstrué. Cela étant, son aspect modulable est un atoutà l'utilisation avec ce type de boîtier proposant peu de place pour l'alimentation. Elle dispose également d'un bouton poussoir situé à l'arrière pourCe dernier composant est un choix non indispensable à l'utilisation du boîtier, mais qui permet d'améliorer le refroidissement qu'il s'agisse d'air ou water cooling. Pour notre cas il s'agit duéquipé d'un radiateur, d'une pompe et de trois ventilateurs pour une utilisation sur la partie supérieure du boîtier. L'installation d'un tel périphérique n'est pas sans peine s'il s'agit de la première fois pour vous.À cela vient se rajouter l'aspectqu'il faudra comprendre et installer dans le but de l'utiliser dans les meilleures conditions. On note tout de même la compatibilité sans égale du boîtier qui accueille tout ce beau monde avec une aisance sans précèdent.Le boîtierarrive assez vide de composants sur le marché, mais propose une personnalisation qui saura s'adapter à l'utilisation de chacun. Pour finir, il est adaptable sur, tous les composants nécessaires sont fournis avec le packaging. Il existe également en version deux ventilateurs si vous souhaitez réduire un peu le prix de l'ensemble.