Hyperion 2 Wireless : Test des Joypad NYXI

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 10 février 2025 à 14h00
Les joypads, accessoires incontournables de la Nintendo Switch, ont longtemps été une exclusivité de Nintendo avant d'être revisités par d'autres fabricants. Cette année, Nyxi, fort de son expertise dans le domaine, propose une alternative personnalisable avec éclairage RGB. Nous avons eu l'occasion de tester les Hyperion 2 Wireless, et voici notre verdict.
Hyperion 2 Wireless : Test des Joypad NYXI

Caractéristiques

  • Compatibilité : SwitchLCD/SwitchOLED/SwitchLite
  • Connectivité : 5.0 Bluetooth , Handheld
  • Mode de jeu : Tabletop Mode/Handheld Mode
  • Matériaux : PC+ABS
  • Poids : L - 80g, R - 80g
  • Dimensions : 51 x 104 x 46mm chacune
  • Batteries rechargeables : Gauche - 500mAh；Droite - 500mAh
  • Autonomie / Autonomie sans RGB : 5H / 10H
  • Distance de réception : 10M
  • Temps de charge : 2.5 Hours
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Unboxing

Voici ce qui vous attend lors du déballage de votre produit :
  • 1 x NYXI Hyperion 2 Wireless JoyPad
  • 1 x sacoche de transport (en plastique)
  • 1 x Manuel de l'utilisateur
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Châssis

Design

Loin des Joy-Con natifs de la Nintendo Switch, les Hyperions 2 Wireless se démarquent par leur design plus imposant et une conception qui mise sur le confort et l'ergonomie. Avec une combinaison de revêtements étudiés, ces manettes offrent une prise en main améliorée grâce à des courbes bien pensées. Attention toutefois, car si les petites mains trouverons tout de même leurs marques, ils se peut que l'ergonomie ne durent pas avec le temps et soit même compliqué pour les jeunes enfants.

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Le dos de la manette est en plastique noir rigide et intègre une zone agrémentée de picots discrets pour assurer un meilleur grip. Ce choix de texture est idéal pour les longues sessions de jeu, évitant tout glissement désagréable, notamment si vous transpirez. À l'avant, la surface en plastique transparent ajoute une touche moderne et unique, mais surtout, elle est amovible. Fixée par des aimants, cette façade peut être remplacée par d'autres modèles pour personnaliser l'apparence de la manette.

Pour le moment, le constructeur NYXI n'a pas encore rendu ces façades supplémentaires disponibles, bien qu'il promette leur arrivée dans le courant de l'année. Les tarifs restent également inconnus, mais l'idée d'offrir une modularité visuelle est une proposition intéressante pour ceux qui aiment ajouter une touche de personnalité à leur équipement. En prime, détachés les Joypads sont très confortables, pas trop lourds et remplacement ainsi sans sourciller ceux de la switch d'origine. 

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Les Hyperions 2 Wireless s'adaptent à la station d'accueil Nintendo, mais avec une contrainte notable : le premier port USB doit rester libre. Si un périphérique y est branché, la console ne peut pas être insérée complètement dans le dock, ce qui complique l'utilisation en mode téléviseur.

En termes de compatibilité, ces Joypads ne fonctionnent pas avec le support de manette native fourni par Nintendo. Impossible de les combiner pour former une manette unique comme les Joy-Con classiques. Le constructeur n'a pour l'instant proposé aucune solution ou alternative pour répondre à cette limitation, ce qui pourrait frustrer certains utilisateurs. Notez, pour finir, qu'ils peuvent accueillir les caches manettes permettent de profiter des clics latéraux en version « une main ».

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Boutons

Les Hyperions 2 Wireless intègrent des boutons et gâchettes équipés de micro-switchs « clicky », offrant une activation franche accompagnée d'un clic sonore distinct. Ce choix améliore à la fois les performances des commandes et leur durabilité. Les gâchettes arrière gagnent en précision grâce à cette technologie, mais leur faible course peut poser problème dans certains contextes, notamment pour les amateurs de jeux de course. Dans ces situations, la sensation de contrôle progressif sur la vitesse ou l'accélération peut sembler limitée, laissant une impression d'action binaire.

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Le bruit généré par ces micro-switchs représente un point à prendre en compte. Dans un environnement calme, ce clic constant peut rapidement devenir dérangeant selon la situation, que ce soit en jouant dans une salle d'attente, en voiture ou dans une pièce où quelqu'un dort à proximité. Ce détail risque d'exiger une certaine adaptation pour profiter pleinement de la manette.

Le Joypad gauche est doté d'une croix directionnelle décomposée en boutons individuels, eux aussi munis de micro-switchs. Ce format offre une réactivité appréciable, particulièrement dans les jeux nécessitant une grande précision, tout en conservant un design épuré et pratique.

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Deux boutons supplémentaires sont présents à l'arrière des manettes, identifiés sous les noms MR et ML. Ces commandes permettent d'attribuer des fonctions existantes, offrant une solution pour accéder à certaines actions plus facilement. La configuration reste intuitive et s'effectue directement via une combinaison avec le bouton Turbo. Ce dernier introduit également un mode « rafale », automatisant les actions répétées des gâchettes arrière. Une fonctionnalité adaptée à des styles de jeu comme les shooters ou les jeux d'action, où une cadence rapide est essentielle. 

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Spécificités

Joystick

Avec leur revêtement en caoutchouc, leur centre creusé et leur couronne extérieure moletée, les joysticks offrent une prise en main à la fois confortable et précise. À cela s'ajoute l'incontournable technologie « Hall Effect », conçue pour éliminer totalement le problème récurrent du Joy-Con Drift, véritable fléau des manettes d'origine Nintendo. Le principe est simple : grâce à une activation par aimantation, il n'y a aucun frottement mécanique.

À l'usage, cela se traduit par une glisse fluide et légèrement retenue, idéale pour les mouvements précis sans jamais gêner les actions rapides. En somme, une véritable avancée pour les joueurs en quête de performances, mais surtout de durabilité.

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Autonomie

Annoncés avec une autonomie de 5 à 10 heures, ces Joypads tiennent généralement leurs promesses, même si nous n'avons pas encore eu l'occasion de les pousser jusqu'à leurs limites. Petite ombre au tableau : ils ne peuvent pas être utilisés comme une manette détachée via un support adaptable, ce qui limite leur utilisation en mode nomade. Ils restent donc principalement fixés à la console.

Bonne nouvelle, l'activation du rétroéclairage des Joypads n'entraîne pas une dégradation notable de la batterie de votre Switch. Cela ne signifie pas pour autant que l'autonomie globale de la console n'est pas impactée. Les Joypads se connectent facilement à la Switch, passent en veille automatiquement, et disposent d'un bouton pratique pour les réveiller en un instant.

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RGB

Les Hyperion 2 Wireless proposent pas moins de quatre modes d'éclairage RGB et huit coloris différents. Un bouton situé à l'arrière de chaque Joypad permet de configurer l'éclairage indépendamment, ou de l'éteindre complètement si vous préférez une expérience plus sobre. Parmi les options disponibles, on retrouve le classique effet arc-en-ciel, la lumière fixe ou encore un mode clignotant. Une touche attrayante pour les adeptes sans pour autant révolutionner le genre.

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Gyro et vibrations

Proposés au même prix que les Joy-Con d'origine, ces Joypads ne négligent aucun standard attendu pour rivaliser avec Nintendo. Ils embarquent un système gyroscopique performant et des vibrations ajustables selon vos préférences. Que vous soyez adepte de jeux nécessitant une précision gyroscopique ou que vous préfériez ressentir chaque impact dans vos mains, ces fonctionnalités répondent parfaitement à toutes les attentes.

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NFC (Amiibo)

Côté NFC, c'est la déception. Comme on pouvait s'y attendre, ces Joypads ne permettent pas de lire les éléments NFC tels que les cartes ou les figurines Amiibo. Une limitation probablement imposée par Nintendo, qui conserve l'exclusivité de cette fonctionnalité. Les fans d'Animal Crossing ou de tout autre jeu exploitant les Amiibo risquent donc de trouver ce point frustrant.

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Conclusion

8.5 Les Joypads Hyperion 2 Wireless se positionnent comme une option convaincante pour ceux qui souhaitent remplacer leurs Joy-Cons d'origine ou simplement apporter une touche de style à leur Nintendo Switch, tout en bénéficiant d'une meilleure ergonomie. Surtout que le prix d'appel est exactement le même que ceux d'origines alors pourquoi s'en priver, notamment pour un renouvellement ?

À l’usage, ces joypads brillent par leur performance et leur confort, bien qu’ils ne conviennent pas forcément à toutes les morphologies de mains. L'absence d'un adaptateur permettant une utilisation en mode manette compacte reste un point légèrement frustrant, surtout pour les joueurs en quête de polyvalence.

Malgré ce détail, les Hyperion 2 Wireless se démarquent grâce à leur conception robuste, leur prise en main optimisée pour les longues sessions, et leur fiabilité technologique. Un choix judicieux pour les gamers qui recherchent une expérience de jeu à la fois confortable et durable.
  • +Ergonomie
  • +Design
  • +Clics et Joysticks performants
  • +Gestion rétro-éclairage
  • +Un bouton mappable à l'arrière
  • +RGB et gestion
  • -Pas compatible avec les poignées de Joy-Con
  • -Ne capte pas les Amiibo
  • -Clics bruyants
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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