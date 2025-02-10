Hyperion 2 Wireless : Test des Joypad NYXI

Les joypads, accessoires incontournables de la Nintendo Switch, ont longtemps été une exclusivité de Nintendo avant d'être revisités par d'autres fabricants. Cette année, Nyxi, fort de son expertise dans le domaine, propose une alternative personnalisable avec éclairage RGB. Nous avons eu l'occasion de tester les Hyperion 2 Wireless, et voici notre verdict.

Caractéristiques

Compatibilité : SwitchLCD/SwitchOLED/SwitchLite

SwitchLCD/SwitchOLED/SwitchLite Connectivité : 5.0 Bluetooth , Handheld

5.0 Bluetooth , Handheld Mode de jeu : Tabletop Mode/Handheld Mode

Tabletop Mode/Handheld Mode Matériaux : PC+ABS

PC+ABS Poids : L - 80g, R - 80g

L - 80g, R - 80g Dimensions : 51 x 104 x 46mm chacune

51 x 104 x 46mm chacune Batteries rechargeables : Gauche - 500mAh；Droite - 500mAh

Gauche - 500mAh；Droite - 500mAh Autonomie / Autonomie sans RGB : 5H / 10H

5H / 10H Distance de réception : 10M

10M Temps de charge : 2.5 Hours







Unboxing

1 x NYXI Hyperion 2 Wireless JoyPad

1 x sacoche de transport (en plastique)

1 x Manuel de l'utilisateur

Châssis

Design

















Boutons







Spécificités

Joystick









Autonomie



RGB



Gyro et vibrations



NFC (Amiibo)

Voici ce qui vous attend lors du déballage de votre produit :Loin des Joy-Con natifs de la Nintendo Switch, lesse démarquent par leur design plus imposant et une conception qui mise sur le confort et l'ergonomie. Avec une combinaison de revêtements étudiés, ces manettes offrent une prise en main améliorée grâce à des courbes bien pensées. Attention toutefois, car si les petites mains trouverons tout de même leurs marques, ils se peut que l'ergonomie ne durent pas avec le temps et soit même compliqué pour les jeunes enfants.Le dos de la manette est en plastique noir rigide et intègre. Ce choix de texture est idéal pour les longues sessions de jeu, évitant tout glissement désagréable, notamment si vous transpirez. À l'avant, la surface en plastique transparent ajoute une touche moderne et unique, mais surtout, elle est amovible. Fixée par des aimants, cette façade peut être remplacée par d'autres modèles pourPour le moment, le constructeurn'a pas encore rendu ces façades supplémentaires disponibles, bien qu'il promette leur arrivée dans le courant de l'année. Les tarifs restent également inconnus, mais l'idée d'offrir une modularité visuelle est une proposition intéressante pour ceux qui aiment ajouter une touche de personnalité à leur équipement. En prime,, pas trop lourds et remplacement ainsi sans sourciller ceux de la switch d'origine.Less'adaptent à la station d'accueil Nintendo, mais avec une contrainte notable :. Si un périphérique y est branché, la console ne peut pas être insérée complètement dans le dock, ce qui complique l'utilisation en mode téléviseur.En termes de compatibilité, ces Joypads ne fonctionnent pas avec le support de manette native fourni par. Impossible de les combiner pour former une manette unique comme les Joy-Con classiques. Le constructeur n'a pour l'instant proposé aucune solution ou alternative pour répondre à cette limitation,. Notez, pour finir, qu'ils peuvent accueillir les caches manettes permettent de profiter des clics latéraux en version « une main ».Lesintègrent des boutons et gâchettes équipés de, offrant une activation franche accompagnée d'un clic sonore distinct. Ce choix améliore à la fois les performances des commandes et leur durabilité. Les gâchettes arrière gagnent en précision grâce à cette technologie, mais leur faible course peut poser problème dans certains contextes, notamment pour les amateurs de jeux de course. Dans ces situations, la sensation de contrôle progressif sur la vitesse ou l'accélération peut sembler limitée, laissant une impression d'action binaire.Le bruit généré par ces micro-switchs représente un point à prendre en compte. Dans un environnement calme,, que ce soit en jouant dans une salle d'attente, en voiture ou dans une pièce où quelqu'un dort à proximité. Ce détail risque d'exiger une certaine adaptation pour profiter pleinement de la manette.Le Joypad gauche est doté d'une croix directionnelle décomposée en boutons individuels, eux aussi munis de micro-switchs. Ce format offre une réactivité appréciable, particulièrement dans les jeux nécessitant une grande précision, tout en conservant un design épuré et pratique.Deux boutons supplémentaires sont présents à l'arrière des manettes, identifiés sous les noms MR et ML., offrant une solution pour accéder à certaines actions plus facilement. La configuration reste intuitive et s'effectue directement via une combinaison avec le bouton Turbo. Ce dernier introduit également, automatisant les actions répétées des gâchettes arrière. Une fonctionnalité adaptée à des styles de jeuou les jeux d'action, où une cadence rapide est essentielle.Avec leur revêtement en caoutchouc, leur centre creusé et leur couronne extérieure moletée, les joysticks offrent une prise en main à la fois confortable et précise. À cela s'ajoute l'incontournable technologie, conçue pour éliminer totalement le problème récurrent du, véritable fléau des manettes d'origine Nintendo. Le principe est simple :, il n'y a aucun frottement mécanique.À l'usage, cela se traduit par une glisse fluide et légèrement retenue, idéale pour les mouvements précis sans jamais gêner les actions rapides. En somme, une véritable avancée pourAnnoncés avec une autonomie de, ces Joypads tiennent généralement leurs promesses, même si nous n'avons pas encore eu l'occasion de les pousser jusqu'à leurs limites. Petite ombre au tableau : ils ne peuvent pas être utilisés comme une manette détachée via un support adaptable, ce qui limite leur utilisation en mode nomade.Bonne nouvelle, l'activation du rétroéclairage des Joypads n'entraîne pas une dégradation notable de la batterie de votre Switch. Cela ne signifie pas pour autant que l'autonomie globale de la console n'est pas impactée. Les, passent en veille automatiquement, et disposent d'un bouton pratique pour les réveiller en un instant.Lesproposent pas moins de quatre modes d'éclairage RGB et huit coloris différents. Un bouton situé à l'arrière de chaque Joypad permet de, ou de l'éteindre complètement si vous préférez une expérience plus sobre. Parmi les options disponibles, on retrouve le classique effet arc-en-ciel, la lumière fixe ou encore un mode clignotant. Une touche attrayante pour les adeptesProposés au même prix que les Joy-Con d'origine, ces Joypads ne négligent aucun standard attendu pour rivaliser avec. Ils embarquent un système gyroscopique performant et des vibrations ajustables selon vos préférences. Que vous soyez adepte de jeux nécessitant une précision gyroscopique ou que vous préfériez ressentir chaque impact dans vos mains,Côté NFC,. Comme on pouvait s'y attendre, ces Joypads ne permettent pas de lire les éléments NFC tels que les cartes ou les figurines Amiibo., qui conserve l'exclusivité de cette fonctionnalité. Les fans d'Animal Crossing ou de tout autre jeu exploitant les Amiibo risquent donc de trouver ce point frustrant.