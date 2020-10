Caractéristiques

Taille recommandée : 165 - 184 cm

165 - 184 cm Poids recommandé : aux alentours de 100 kg

aux alentours de 100 kg Poids maximum : 150 kg

150 kg Revêtement : Cuir haut-de-gamme / Revêtement imitation cuir 100 % vegan / matériaux respirants

Cuir haut-de-gamme / Revêtement imitation cuir 100 % vegan / matériaux respirants Coussins : lombaire + tête avec élastique

lombaire + tête avec élastique Ajustabilité du dossier : 45° (9°-135°)

45° (9°-135°) Couleurs : Noir Mat

Noir Mat Garantie : 2 ans

2 ans Poids : 30 Kg

30 Kg Hauteur totale : 137 cm

137 cm Prix : 449,90 €

Des gammes adaptées

Gamme EPIC : les sièges Noblechairs EPIC et ICON disposent des mêmes caractéristiques si ce n'est que la gamme EPIC propose une charge maximale de 120 kg . Elle correspond au siège gamer tel qu'on les connaît avec un aspect baquet accompagné de deux ouvertures sous la zone de tête. Les prix de base varient entre 340 et 420 € et changent selon les coloris ainsi que les matériaux utilisés pour la confection. Cette gamme reste le premier prix de chez Noblechairs .

les sièges et disposent des mêmes caractéristiques si ce n'est que la gamme propose une charge maximale de et donc supérieure aux EPIC. Ces sièges offrent un aspect plus bureautique avec un dossier ovale accompagné d'une assise imposante et plate. L'aspect baquet est présent, mais moins prononcé. Les prix de base varient entre et changent selon les coloris ainsi que les matériaux utilisés pour la confection. Gamme HERO : le type de chaise dont nous allons parler aujourd'hui. La gamme ayant le plus d'options ainsi que la plus technologique. De plus, elle est équipée d'un système de support lombaire intégré. Les prix de bases varient entre 400 et 660 € et changent selon les coloris ainsi que les matériaux utilisés pour la confection.

Accessoires complémentaires

Unboxing

Une valeur sûre pour nos amis les chats

Le montage







Le service après vente

Zoom sur les composants

Le dossier équipé d'un réglage lombaire

Les accoudoirs

Le châssis

L'assise

Roulettes

Le piston

Les coussins

Avis personnel

Comme la plupart des constructeurs,se dote d'un ensemble de chaises adaptées à un large public. Chacune possède des spécificités qui lui sont propres ainsi qu'un certain. Nous trouvons ainsi trois grandes familles que sont :Nous noterons que laest présente sur les trois gammes comme étant l'évolution actuellement finale du produit.Si le siège en lui-même ne vous suffit pas, ou simplement pour celles et ceux qui souhaitent changer leur coussin ou nettoyer leur siège, la partie accessoire du sitepropose une grande diversité d'articles. Optez pour du matériel qui vous ressemble et surtout. De quoi personnaliser votre configuration au maximum.Difficile de donner un réel avis sur la partie déballage du produit puisqu'il semblerait que la plupart des chaises proposées dans le milieu du gaming soient encastrées de la même manière. L'espace gagné doit avoir atteint sonpour qu'il soit adopté par la majorité des constructeurs. Nous pouvons toutefois relever que cette méthode de stockage, associée auque l'on retrouve autour des différents éléments du produit, permet d'obtenir un siège quitout en ciblant parfaitement l'ensemble des parties disponibles.Il est toutefois intéressant de voir quene laisse rien au hasard en dédiant une boîte attitrée aux éléments secondaires du siège à monter avant utilisation, tels que les roulettes ou manettes d'activation.Une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de voir ce qu'en pensaient. Pas le temps de lancer le chronomètre qu'ils avaient déjà établi leur campement de fortune sur le carton. Les chats approuvent donc les cartons de chaises gaming.Nous avons à présent l'habitude pour le montage des sièges, devenant de plus en plus. En effet, bien que la plupart des sièges soient différents de par leurs capacitifs, leurs tailles, formes ou couleurs, ils restent assez similaires dans la construction.Le montage du siège engendre les mêmes réflexions que celles de l'emballage, avec ce sentiment de déjà-vu, comme une méthode certifiée pour être. On notera que le montage se fait tout seul, mais qu'il sera grandement conseillé de le faire à deux. Pour accompagner le siège,propose un guide d'installation en plastique qui ne manque pas de rappelerde la marque. Si malgré cela vous n'arrivez toujours pas à monter le siège,de montage est disponible sur le site. Il faut approximativement une trentaine de minutes avant que le siège ne soit opérationnel.Si vous rencontrez des problèmes concernant le montage de votre siège ou un produit défaillant, il sera facile de contacter le support directement via ladu site. On note cependant queet demanderont donc un peu de pratique. Ils disposent toutefois d'un. Le temps de livraison est estimé à moins d'une semaine à condition que le siège ou les accessoires soient en stock.Maintenant que l'on a fait le tour de l'aspect achat et déballage, rien de plus normal que de s'intéresser aux composants. La réputation den'étant pas en reste, nous nous attendons à trouver un matériel de qualité et pensé pour une grande majorité d'utilisateurs, qu'ils soient joueurs ou non. Pour notre cas, il s'agit de la version. Il ne faudra donc pas s'attendre à un ensemble de fioriture ou couleurs atypiques. Le but de cette gamme est de proposerafin de toucher un large public.L'un des premiers éléments que nous découvrons au déballage est le dossier. Le rendu de qualité annoncé lors de l'achat du produit ne se fait pas attendre. Somme toute assez sobre, comme nous pouvions nous y attendre en choisissant une "Black Edition", il ne manque pas de petit détail prouvant que le constructeur tient à garder le caractère de la marque. L'aspect Black Edition apporte en plus unà la gamme. Pour le, le dossier est équipé d'un support de lombaire réglable. La molette se situe sur la partie droite de ce dernier et juste sous les vis de fixation avec l'assise.Ce n'est pas le premier siège qui propose un tel équipement, mais cette fois leest tout de même livré avec le siège. La technologie de support lombaire intégré reste à. En effet, bien que ce système soit révolutionnaire et capable de s'adapter à chacun, il peut aussi facilement vous causer bien plus de problèmes que prévu. Le réglage du dossier devra donc se faire petit à petit en prenant le temps de l'utiliser assez longtemps avant de choisir de changer de réglage. Un dossier trop serré peut facilement changer votre posture de jeu ou d'écrit et à terme créer des points de pression quiCette technologie n'en reste pas moins un élément essentiel pour ceux qui souhaitent profiter d'un siège gaming haut de gamme et personnalisable. Il en résulte unsurtout grâce à l'association avec la matière hybride dont il est composé. Le dossier est aussi légèrement baquet pour vous centrer au mieux et facilement vous entourer.La nouvelle génération d'accoudoirs est nomméepuisqu'elle permet un pivot sur de nombreuses positions. Lors du montage de votre siège, il vous sera possible de régler l'écartement de ces derniers avant de finalement le retourner. Par la suite et dans le butou vos habitudes, il est possible de les monter, les faire reculer et même de les pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur.La texture des accoudoirs est rigide tout en restant assez souple pour accueillir vos bras sans donner l'impression d'être accoudé à un mur. Pas de fioritures notables, les boutons sont en acier ou en plastique et facilement atteignables pour unperformant. Nous pouvons cependant mentionner que la matière polyuréthane de ces derniers semble prendre un peu la graisse, ce qui demandera de faire attention ou de lesIl faut savoir que la gamme Hero est certainement la plus évoluée. Combinée à la, c'est un périphérique innovant qui se dresse devant nous. Tout pousse à croire que le siège sera confortable, mais aussi relativement solide.Nous constatons un cadre en acier aux finitions maitrisées ainsi qu'un mécanisme de balance performant. Le constructeur annonce des matériaux respirants, capables d'accepter une charge décenteNe serait-ce pas la partie la plus intéressante ? Quand nous voyons l'ensemble des sièges pour joueurs qui existent, nous regretterions presque de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir faire un siège mixant plusieurs constructeurs. Ce point est intéressant à relever puisque la plupart proposent des services complètement différents. Pour le cas de, nous retrouvons une assise linéaire et non baquet ainsi que d'une. Dans le but de coller au thème, elle est équipée des mêmes matériaux que le dossier pour donner un aspectà l'ensemble.Malgré cela, ainsi que la structure interne annoncée comme étant 100 % en mousse, l'assise dureste assez rigide et pourrait au premier abord en rebuter certains. Trouver un juste équilibre estnéanmoins toujours difficile surtout lorsque l'on sait le côté éclectique des consommateurs. Ce siège aura donc plutôt tendance à s'adapter aux utilisateurs adeptes d'un. À noter cependant que le siège n'est pas assez dur pour devenir inconfortable. Il saura s'adapter aux volontés de chacun à condition de lui laisser le temps de seLa partie roulante permet de se déplacer plus facilement et reste aussi bien plus agréable si elle est silencieuse. Rassurez-vous pour ce point, le contact des roulettes combinant Nylon et polyuréthane ne font. Nous l'avons testé sur du carrelage là où certains autres sièges donnent l'impression de travailler non loin d'une voie ferrée !La partie la moins intéressante pour vous et pourtantle plus essentiel du siège. Bien que la marque ne le mette pas forcément en avant dans ses gammes de sièges, elle ne manque pas de renseigner qu'il s'agit d'un vérin à gaz de classe 4. Il va de soi que le début est compréhensible, mais qu'est-ce donc que la classe 4 ? Basé surdont nous ne parlerons pas dans cet article, le piston est un savant mélange de matériaux et de calculs pour vous permettre d’allier confort d'utilisation et rigidité tout en étant capable de soulever votre poids.signifie simplement qu'ils ont subi une batterie de tests les rendant compatibles à une utilisation bureautique et parfois même un peu plus.Pour notre cas, il encaisse assez bien la charge sans que nous ayons pour autant à lui sauter dessus ou lui fournir une. Il faudra du temps avant de pouvoir réellement tester un piston pour connaitre son domaine de faiblesse ainsi que sa durée de vie. Cependant, pour notre cas, le piston encaisse bien les coups et nous supporte aisément.Ce n'est pas le cas pour la majorité des sièges, mais ceux devous offrent la chance de les voir arriver équipés des deux coussins. Celui situé à la tête ainsi que celui des lombaires. Cependant le système d'accroche des coussins lombaires semble toujours aussi difficile à comprendre, nous avons donc opté pour l'idée de le laisser. Ils sont tous deux en mousse à mémoire de forme associés à du velours. Pas besoin d'en dire plus, le simple fait de le lire vous donne le ressentit d'un ours en pelucheet pourtant assez rigide pour conserver ces parties dans un confort inégalable.Bien que le coussin de lombaire soit disponible, il n'est pas nécessaire de l'utiliser si vous souhaitez faire fonctionner l'élément variable du dossier prévu à cet effet. Le coussin lombaire propose une, mais aussi plus moelleuse tandis que le mécanisme intégré permettra unmais un rendu moins souple. À vous de choisir la meilleure solution.Il va sans dire, lors du premier déballage du siège, qu'il respire la qualité et le confort. Nous retrouvons un produit aux finitions impeccables donnant unne fait pas dans la dentelle et propose ainsi un siège qui saura vous accompagner dans la plupart de vos combats qu'ils soient au sein d'un jeu vidéo, de la bureautique ou de toute autre utilisation sur un ordinateur ou simple périphérique demandant un siège.est les réglages se font avec une certaine aisance. Pour remonter les points négatifs, il suffira simplement de dire que la qualité et le professionnalisme ont un coût.Pour finir, lors des premières utilisations et si vous n'êtes pas adeptes, le siège paraîtet pourra donc en rebuter certains qui devront la plupart du temps opter pour une posture correcte. Le siège permet unet un maintien maîtrisé à condition que vous l'utilisiez de manière standardisée.