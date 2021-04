Caractéristiques

Capacité : 1/2 To

1/2 To Dimensions : Longueur : 139 mm Epaisseur : 98 mm Hauteur : 26 mm

Poids : 270 g

270 g Interface : USB 3.2 Gen (rétrocompatible avec USB 2.0)

USB 3.2 Gen (rétrocompatible avec USB 2.0) Garantie : 3 ans

3 ans Compatibilité : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 ou version ultérieure (reformatage requis pour l'utilisation) Noyau Linux 2.6 ou version ultérieure



Unboxing

HD770G

Guide d'installation rapide

Câble USB 3.2

Châssis

Rétro-éclairage

Étanchéité

Les gammes

Version consoles et PC :

1 To : 78.60 €

78.60 € 2 To : 91.71 € (éligible Amazon Prime)

Test de transfert

276 Go de vidéos : 40 minutes

40 minutes 1,16 Go de photos (24 dossier avec 20 à 30 photos) : 2 min 23 sec

(24 dossier avec 20 à 30 photos) : 2 min 23 sec 1 film de 1.32 Go : 10 secondes

10 secondes 9,20 Go vidéo (23 de 20 min) : 1 min

SAV et retour clients

Compatibilité console nouvelle génération

PS5 et PS4

Xbox One et Xbox Séries X|S

Lors de la réception, voici le contenu de la boîte :Lene passe pas inaperçu tant son châssis est atypique. Équipé d'un revêtement antichoc ainsi queet un équipement étanche, il annonce haut et fort la couleur. Pour autant, le produit n'est pas encombrant ni trop lourd. Un ensemble agréable au toucher et qui reste nomade. Le revêtement, bien que solide et résistant à la poussière, aura tout de même tendance à récupérer les poils d'animaux.Concernant l'aspect RGB, il s'enclenche automatiquement lorsqu'il est branché à un périphérique en marche. Impossible de choisir un profil, ni même de le couper si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Il s'agit là d'un gadget esthétique qui ne manque pas de charme. Nous constatons également que le centre duest équipé d'un éclairage, sous la forme de pléthore de triangles, qui ne manque pas de charme.Concernant structure du, à l'instar de la communication autour du produit, celle-ci met en avant. Nous retrouvons un capuchon breveté dont la fonctionnalité est de rendre étanche la connectique. Annoncé comme, nous n'avons pas pu nous empêcher de tester une immersion du périphérique.Toutefois, pour celles et ceux qui pourraient se poser la question, notez que lene doit pas être connecté à un autre périphérique si vous comptez l'immerger. Il s'agit là bien plus dAprès test, et séchage, on constate que le périphérique fonctionne toujours et ne semble éprouver aucune séquelle. Néanmoins, cette caractéristique ne devra pas être mise à rude épreuve et se rappeler qu'il s'agit d'une protection supplémentaire de confort "au cas où".Comme annoncé lors du listing des caractéristiques, ledispose de deux déclinaisons selon vos volontés ou restrictions budgétaires. C'est un choix assez restreint :Avec une différence de prix peu notable, nous conseillons de passer directement sur le format 2 To. En plus d'avoir un stockage plus important, la livraison est plus rapide pourSans surprise, lene dispose pas de. Pour notre cas, la place disponible est de 931 Go (918,3 Go stockage étendu console). La perte est assez significative puisque, sur console, nous nous retrouvons avec presque 1/10e de stockage en moins. Le constructeur fait preuve d'humilité en ne mettant pas l'accent sur la puissance de son périphérique. Le seul point remonté est la connectiqueDe plus, il se couvre en annonçant que la rapidité d'exécution dépend de l'utilisation, du jeu et des fonctionnalités. Comme nous souhaitons tout de même connaître les données du périphérique, voici les données recueillies par le biais du logicielainsi que de nos différents tests.Nous l'avons testé avec des paquets de 1 Go ainsi que des paquets de 5 Go. Les performances sont bien plus que correctes avec une moyenne de 140 Mo/s en lecture comme en écriture. De plus, nous relevons un taux d'écriture toujours un peu plus rapide ainsi qu'une préférence pour le transfert de fichier de petite taille. Pour information, lors de la lecture des graphiques CrystalDiskMark 8, il faut se fierNous l'avons également testé sur du transfert de dossiers vidéos et photos plus petit à l'aide du logiciel UltraCopier.Il est normal de constater une différence de vitesse lorsque l'on prend un seul document contre plusieurs petits. L'utilisation et l'écriture sont différents dus à la charge de données à déplacer.Connaître l'avis du testeur permet un retour tout aussi intéressant que professionnel, mais généralement basé sur une utilisation à court terme. Nous nous sommes donc penchés sur les différents avis de la communauté afin de vous aider à faireDans sa globalité, et selon un nombre limité de sites revendeurs dont 271 avis sur Amazon, le produit plaît et convient parfaitement aux utilisateurs qui semblent convaincus de sa durabilité. Nous pouvons également mentionner que les possesseurs de consoles comme la Xbox One ou PS4 saluent la rapidité d'installation et d'utilisation sur ces dernières.Les seuls points négatifs relevés sont, en majeure partie, attribués à de mauvaises manipulations. Nous avons trouvé un problème de compatibilité avec les Mac, ainsi qu'un utilisateur dont le produit ne semblait pas marcher dès le début. Il faut toutefois chercher assez loin pour trouver ce type de retours.Le manuel d'utilisation ainsi que la communication marketing dunotifient une utilisation réalisable sur PlayStation, Xbox One et PC. Cependant, avec l'arrivée des consoles nouvelle génération, la question qui sera le plus souvent posée est de connaître la compatibilité.N'ayant pas de PS4 et dans l'optique de se concentrer sur la nouvelle génération de jeux et consoles, nous l'avons testé sur la. Premier point, le disque dur doit se brancher sur les ports arrière afin de profiter de la meilleure vitesse d'échange. De plus, la console n'accepte que l'installation de jeux PS4 avec possibilité de choisir l'installation automatique de ces derniers sur le HDD. Il faudra en premier lieuUn point intéressant pour celles et ceux qui souhaitent profiter d'un maximum de jeux PS4 sur leur PS5. Néanmoins, il ne permettra pas d'augmenter le stockage de jeux next-gen et demandera de se tourner vers une solution différente.Concernant la fiabilité d'utilisation, rien à signaler lors du lancement et de l'utilisation d'un jeu sur la PS5 directement depuis le. Aucune perte à déclarer et aucun changement majeur.Comme pour le paragraphe du dessus, nous nous sommes focalisés sur la nouvelle génération avec la. Le constat est identique, à une exception près. La console permet l'installation des jeux next-gen, mais ne pourra pas les lancer directement depuis le. En effet, il faudra tout d'abord transférer le jeu sur un disque plus rapide afin d'obtenir un meilleur rendu. Une particularité qui reste intéressante, puisqu'elle vous permettra de stocker vos jeux sur un disque dur externe afin de pouvoir les déplacer à tout moment sans avoir besoin d'une connexion internet.Pour finir, il n'est pas possible de mixer les supports. En effet, à chaque changement de console ou pour passer sur un ordinateur, il faudra reformater le disque dur. Il est toutefois possible de l'utiliser en lecture seul sur l'ensemble des consoles et ordinateurs, à condition qu'il soit, au préalable, formaté en NTFS depuis un ordinateur.Si vous souhaitez acheter le disque dur ADATA HD770G, vous pourrez notamment le retrouver sur Amazon