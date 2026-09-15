Marvel's Wolverine : Qui est Nathaniel Essex incarné par Troy Baker ?

Alors que Marvel's Wolverine est désormais disponible dans le monde entier, le titre d'Insomniac Games met en scène un casting prestigieux où la star du jeu vidéo Troy Baker prête sa voix à un personnage central : Nathaniel Essex. Découvrez qui est cet allié mystérieux de Logan et ce que cache sa véritable identité.

Si Wolverine est une figure incontournable de la culture populaire, le nom de Nathaniel Essex parle peut-être moins aux joueurs non initiés à l'univers des comics. Pourtant, Insomniac Games a confié un rôle de premier plan à ce personnage mystérieux. Voici un récapitulatif complet pour comprendre le rôle de Nathaniel Essex dans le jeu et son origine dans les bandes dessinées Marvel. Attention, quelques spoilers par rapport aux jeux sont à signaler.

Quel est le rôle de Nathaniel Essex dans Marvel's Wolverine ?

Dans Marvel's Wolverine, Nathaniel Essex apparaît initialement comme un allié de Logan. Il le sauve d'une existence sauvage et isolée dans les bois pour le recruter au sein de son institut.

Logan est recueilli par Essex au début de l'aventure.

Cette institution sert de refuge pour les mutants qui se cachent des humains, tout en abritant le quartier général de la Team X. Cette équipe, chargée de localiser et de protéger les mutants, est notamment composée de Wolverine, Dent de sabre et Mystique. Au fil de la progression dans le jeu, les véritables plans d'Essex se dévoilent progressivement, le faisant basculer vers son alter ego beaucoup plus célèbre : Mister Sinister.

Si la relation entre les personnages évolue au fil de l'intrigue, les connaisseurs du super-vilain devineront rapidement la tournure des événements.

Qui est Mister Sinister dans l'univers Marvel ?

Mister Sinister est le nom de vilain de Nathaniel Essex, l'un des antagonistes les plus iconiques des X-Men. Obscédé par l'eugénisme, il cherche à façonner l'humanité pour en faire une race parfaite. Un discours que nous retrouvons assez vite dans Marvel's Wolverine d'ailleurs.

Créé par le scénariste de légende Chris Claremont, le personnage est apparu pour la première fois en 1987 (bien que son nom ait été mentionné dès 1986). Il possède un éventail impressionnant de pouvoirs :

Manipulation moléculaire et métamorphose

Facteur de guérison régénérant et longévité exceptionnelle

Force surhumaine

Télépathie et télékinésie

Tirant fréquemment les ficelles dans l'ombre au sein de l'univers X-Men, il est notamment responsable de la création de Madelyne Pryor (un clone de Jean Grey) et a joué un rôle clé dans la naissance de Nathan Summers, plus connu sous le nom de Cable.

Le personnage sera d'ailleurs de retour au cinéma en 2028, en étant joué par Adam Driver.

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En conclusion, rappelons que Marvel's Wolverine est disponible depuis le 15 septembre 2026, en exclusivité sur PS5. La version PC n'est, à ce jour, pas encore prévue. Vous pouvez retrouver notre test si vous hésitez à l'acheter, mais aussi nos différents guides, comme le niveau maximum ou encore la présence du New Game Plus.

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