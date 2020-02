Découvrez notre test complet du nouveau casque Trust Gaming GXT 414 ZAMAK ! Caractéristiques, unboxing, comparatif et notre avis d'expert.

Caractéristiques

Casque : Son : Stéréo Réponse en fréquence audio : 20 Hz – 20,000 Hz Impédance : 64 Ohms Sensibilité : 110 dB (± 3 dB)

Microphone : Type : Omni-directionel et détachable Réponse en fréquence : 100 Hz – 10,000 Hz Sensibilité : -42 dB (± 2 dB) Annulation d'écho : Non

Câble : Jack console : 1 m Câble adaptateur : 1 m Rajout possible : 1,3 m

Type : Filaire

Filaire Compatibilité : PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobile

PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobile Vie de batterie annoncée : 20h

20h Dimensions : 90 mm x 150 mm x 185 mm

90 mm x 150 mm x 185 mm Poids : 273 g

273 g Logiciel : Aucun

Aucun Garantie : 2 ans

2 ans Coloris : Noir

Noir Prix : 79.99€

Lene change pas les habitudes en termes de packaging. Il arrive dans un support en plastique agrémenté deà son utilisation. De ce fait, vous retrouverez tous les câbles pour vous connecter aux consoles, manettes ou même mobiles ainsi qu'un livret d'utilisation et d. Le microphone quant à lui, se situe sous lesLa structure d'un casque est importante puisque, en plus de vous apporter du son et un micro, il faut qu'il puisse rester un certain temps sur vos oreilles sans être désagréable. Chaque constructeur met en placepour apporter une qualité adaptée à ses utilisateurs.Le casque Zamak entre dans la catégorie des casques. Nous sommes donc en droit d'attendre une structure robuste qui aura une assez bonne tenue en cas de choc. Avec une structure assez sobre, le Zamak saura rester discret en. C'est un savant mélange entreet pièces métalliques qui donnent unau casque.Avec un bandeau réglable et rembourré associé à des oreillettes confortables, on regrettera seulementqui donne l'impression de ne pas être adaptable à toutes les têtes. Cet aspect est toutefois justifié par son poids plume qui permet d'utiliser lependant de nombreuses heures sans trop le sentir.Les oreillettes sont tenues par des arceaux métalliques qui permettent à ces dernières deafin de s'adapter à toutes les formes de visages.C'est l'un des grands avantages du casque Zamak,. L'intérêt ne se porte pas seulement aux différentes consoles sur lesquelles il peut s'adapter, mais aussi à ses connectiques détachables. Il n'est pas rare de devoir changer un casque par défaut de qualité du câble qui finit irrémédiablement par lâcher vous donnant comme seule possibilité, le changement du périphérique.Ici, lepropose 2 types de connectiques ainsi qu'une rallonge pour pouvoir l'adapter facilement à votre zone de jeu ou d'utilisation. Lespermettent également d'obtenir une bonne résistance aux chocs et coupures qu'il pourrait subir.Le casque dispose ainsi d'un câble d'un mètre pour se connecter à une manette, d'une rallonge pour les sessions PC et pour finir un câble dédié pour les mobiles incluant les commandes utiles à une utilisation nomade. Les plateformes compatibles :Avec l'infinité de casques déjà présents sur le marché, il est toujours difficile de faire un choix qui. Ce qui nous a le plus étonnés avec le casque Zamak, c'est son manque d'originalité sonore. Là où la plupart décident de se démarquer avec un son 7.1, du surround, de l’amplification de basses ou des voix, lea choisi de proposer un son neutre et sans réel goût. Ce n'est pas un point faible pour autant puisqu'il permettra à la plupart des utilisateurs d'obtenir un, mais efficace qui ne plaira peut-être pas aux audiophiles.C'est un choix qui peut se montrer judicieux puisque l'absence de corps est en soi une force. Le constructeur a certainement voulu privilégier ladu casque afin d'éviter de proposer un périphérique qui excellera sur une partie pour largement en délaisser une autre comme il est déjà possible de remarquer chez certains concurrents.Sûrement la partie la plus inattendue venant d'un casque micro milieu de gamme. Habituellement, la plupart des casques nous font profiter d'un périphérique plutôt accès sur letandis que le microphone ne sert que d'ajout pour combler l'attente des joueurs concernant les casques audio. Le plus souventet, il n'apporte pas un réel plus à ce dernier comme nous avons pu le voir sur quelques tests précédents.Pour le Zamak,semble dans une dynamique axée sur des produits de qualité à prix modérés sans pour autant leurrer le joueur. Il est donc équipé d'un micro détachable avec un filtre permettant d'obtenir une voix moins stridente et filtrant les sons non voulus. La vidéo qui suit montre le test du micro et permet par ailleurs de confirmer la qualité de ce dernier. Bien entendu il existe des micros bien plus performants que celui-ci, mais nous le conseillons aisément aux joueurs voire aux streamers pour qui la qualité du microphone est primordiale à un prix défiant actuellement toute concurrence.