Caractéristiques

Type : Clavier Full 104 touches

Configuration : QWERTY

Keycaps : PBT

Modèle : PBT Panda Keycaps with White Case

Connexion : Filaire ou Bluetooth 5.1 jusqu'à 4 périphériques.

Battery : 4000 mAH

Logiciel : GK6XPlus

Dimensions : 319.4mmm * 132.7mm * 37.3mm

Poids : 870 g

Prix : 109 € (hors frais d'envoi)

Unboxing

Clavier GK96S

Câble d'alimentation

2 switches de change

Pince multitâche pour retirer Keycaps et Switches

Keycaps de rechange spécifiques (CTRL/Alt/...)

Le choix EPOMAKER

Keycaps PBT avec châssis en aluminium et gris

Keycaps PBT Panda avec châssis en aluminium et gris

Keycaps PBT avec châssis noir

Keycaps PBT avec châssis blanc

Keycaps PBT Panda avec châssis noir

Keycaps PBT Panda avec châssis blanc

Keycaps ABS blanc

Keycaps ABS Noir

Switches linéaires : certainement les plus courants, ils disposent d'une course sans cran pour une activation rapide.

certainement les plus courants, ils disposent d'une course sans cran pour une activation rapide. Switches tactiles : équipés d'un palier plus dur dans sa course pour montrer le seuil d'activation du switche. Ils sont légèrement plus bruyants que les linéaires.

équipés d'un palier plus dur dans sa course pour montrer le seuil d'activation du switche. Ils sont légèrement plus bruyants que les linéaires. Switches clicky : comme les tactiles, ces switches ont un seuil d'activation notifié par une zone légèrement plus dure. Cela étant, à l'encontre des tactiles, les switchs clicky marquent l'activation par un clic assez audible. Ils sont donc bien plus bruyants que les deux autres modèles.

Châssis

Switches/Keycaps et modulabilité

Logiciel et raccourcis

Logiciel

Raccourcis

Rendu RGB et personnalisation

Bluetooth et batterie

L'ensemble des informations fournies dans cette catégorie correspondent au clavier que nous avons reçu. Cependant, nous mettrons en lumière l'ensemble des configurations possibles plus loin dans l'article. Modèle :Voici ce dont à quoi s'attendre lors de la réception du produit :Comme nous le disions plus haut, le constructeur donne la possibilité aux utilisateurs de profiter de solutions allant de claviers préassemblés, à un ensemble de produits détachés. Dans cet article nous parlerons en particulier duet ses possibilités d'acquisitions. Il est possible d'acquérir ce clavier sous pas moins deet tous disponibles équipés de switches selon huit types.Pour les switches, il s'agit de. L'avantage de ces derniers est qu'ils sont lubrifiés d'usines, ne demandant doncà la réception, pour une utilisation immédiate. Toutefois, pensez à regarder les caractéristiques des switches pour comprendre plus en détail leur intérêt, mais également ceux qui vous conviendront le plus.Vous l'aurez donc compris, même si le clavier arrive préassemblé, il reste tout de même certains choix importants pour la qualité de vie et d'utilisation du clavier à choisir.Venons-en à présent au fait. Quel que soit le modèle choisi, hors ABS, les claviers sont de construction identique. Ainsi, on retrouve un châssis en plastique dur pour allier rigidité et. L'intérieur est entièrement évidé puisque toutes les touches sont collées les unes aux autres. C'est un format assez atypique etau premier contact. Toutefois, on se rend rapidement compte de l'intérêt d'une telle configuration ainsi que la rapidité d'action qu'elle propose. Il faudra un temps d'adaptation certain avant d'accepter à 100 % le principe, mais le prix en vaut l'effort.Pour le clavier PBT Panda, les Keycaps sont agréables à l'utilisation et offrent un rendu légèrement grumeleux associé à des touches creusées pour permettre une activation intuitive sans glisser pour autant sur les touches d'à côté. On note toutefois que, pour ce modèle, la barre d'espace étant revêtue d'un dessin, sa couleur tire plutôt vers le beige ce qui crée un faible contraste sur le clavier, mais assez important pour être remarqué. Le retour fait plus sale que les autres touches.Le clavierdispose de deux modes d'inclinaison ainsi que de cinq patins en téflons pour lui garantir une bonne stabilité. L'arrière du clavier est plein, sans espace adapté au passage du câble d'alimentation.Sipropose des solutions préassemblées, le constructeur conserve son aspect modulable avec la possibilité de changement de switches et keycaps. Pour ce faire, une pince est fournie dans le packaging afin d'effectuer les modifications, mais également la maintenance. Elle permet de modifier les switches comme les capots de touche. Si vous n'êtes pas initiés à ce type de manipulations, un livret d'utilisation est prévu dans la boîte et sur le site internet du constructeur.Même sans être habitué, le montage/démontage se trouve facilité par la bonne manufacture initiale du produit. Ainsi, il vous sera possible de passer directement par le site du constructeur pour modifier les switches qui vous posent problème tout en profitant d'un aspect modulaire sans limites puisque vous pouvezafin de monter le clavier, de base en QWERTY, en AZERTY. Même si la modification de touche permet d'obtenir un semblant de clavier AZERTY, le DIY QWERTY propose bien trop de différences pour l'utiliser confortablement si vous écrivez régulièrement. Ce point n'a toutefois aucun impact pour utiliser le clavier en jeu, si ce n'est la petite barre d'entrée que vous risquez de louper assez souvent dans les débuts.Si vous êtes habitué des claviers gamer traditionnels, attendez-vous à un total renouveau. Là ou les claviers spécialisés pour les joueurs disposent de logiciels intuitifs et ciblant le jeu en particulier, ici,nous fait profiter d'une personnalisation des plus poussées tout en laissant une grande liberté sur un logiciel qui se veut plus brut. Pour le cas dude nombreuses configurations sont préenregistrées, que ce soit pour la partie RGB ou même macro. Si l'ensemble n'est pas vraiment intuitif, vous serez en mesure de créer les raccourcis et effets adaptés à vos envies. Sans développer plus en détail, voici un ensemble d'images plus parlantes sur les possibilités du logiciel. Quoi qu'il en soit, à tout moment, il reste possible de remettre l'ensemble des configurations en standard, si vous êtes perdu.Étonnamment, leétant de format full, difficile de croire que de multiples raccourcis sont prévus sur les touches à l'instar d'un clavier 60 %. Toutefois, les deux premières lignes de touches disposent d'un combo activable avec la touche FN, permettant de gérer l'audio, le Bluetooth, l'ensemble des layers du clavier (configurés initialement sur le logiciel), mais également la luminosité et gestion RGB.En bref, un ensemble très rempli que vous pouvez également compléter avec les raccourcis de votre choix. Nous l'avons déjà dit, les clavierssont ici pourà chacun et extrêmement polyvalent. Enfin, il est à noter que les raccourcis peuvent s'associer à des touches, mais également des logiciels voire des clics souris. Tout reste possible, pour votre plus grand plaisir.Pour finir sur l'ensemble des configurations possibles, quoi de mieux que le rendu RGB. Pour rester concis, la gamme de couleurs proposée est aussi maîtrisée que performante pour un rendu qui se veut agréable sans être agressif. Néanmoins, selon les keycaps choisis, il faut noter que l'aspect RGB reflète plus comme un doux tapis de lumière, étouffé par les touches opaques. Toutefois, cela reste à l'appréciation de chacun. Si vous souhaitez avoir un rendu plus lumineux, nous vous conseillons d'opter pour les touches à écriture translucide, laissant passer la lumière du RGB. On note aussi l'étendue des configurations et personnalisations possibles par le biais du logiciel.Pour conclure sur le, une mention à son accès Bluetooth pour un clavier déjà bien complet et disponible à moins de 110 €Il est possible d'enregistrer jusqu'à 3 périphériques sur lesquels vous pouvez aisément jongler par le biais des raccourcis FN + 1,2 et 3. L'appairage comme la connexion se font assez facilement. La distance d'utilisation est assez grande pour pouvoir, par exemple, utiliser le clavier depuis votre canapé ou une table se situant un peu plus loin de votre configuration.Enfin, la batterie, l'élément essentiel de tout périphérique sans-fil. L'un des premiers points forts se situe sur le choix de luminosité sur le rendu RGB. Avec un éclairage plus tamisé qu'à l'habitude, le clavier consomme bien moins tout en faisant profiter d'un rendu RGB agréable et performant. De plus, l'ensemble des raccourcis dupermettent de régler la mise en veille du clavier, si vous ne le mettez pas vous-même, mais également réduire l'éclairage, changer de méthode d'éclairage, couper le Bluetooth ou même éteindre votre clavier.